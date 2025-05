Diese 10 Männer lassen den schwarzen Anzug Zuhause Greg Tarzan Davis (rechts) und Theo Christine (links) haben wohl einen Hosen-Tausch gemacht. Bild: Imago (rechts), Keystone (links) Tonya Lewis Lee und Spike Lee haben scheinen sich von einem Kanarienvogel inspirieren lassen. Bild: IMAGO/Italy Photo Press Rechts und mittig die Pijama-Kombi, da wollte wohl jemand nicht aus dem Bett und links das Armbändchen vom Kind – süss. Die Sonnenbrille darf trotz Regenwetter aber nie fehlen – das Kameralicht blendet ja auch ganz schön. Bild: Keystone Gael Garcia Bernal ist auf dem Sprung in den Strand-Urlaub – den Sakko aus, die Badehose an und schon kann's losgehen. Bild: IMAGO/Avalon.red Alexander Skarsgård kleidet seine Beine in riesigen Stiefeln und Glitzer-Hose ein, ready für den Dancefloor. Bild: Keystone Diesmal ist es nicht die Dame, sondern der Mann im Roten – etwas Spice von Taher Rahim. Bild: Imago Sope Dirisu taucht in einer Art Designer-Kimono und Cowboystiefeln auf – erkennt jemand, was da steht? Bild: sda Wer ihn als Edward kennt, weiss: Vampire altern nicht. So auch Robert Pattinson und seine Looks. Die Converse bleiben für immer im Trend. Bild: sda Greg Tarzan Davis hält es schlicht, aber dennoch mal eine Abwechslung vom klassischen 0815-Anzug und sehr passend zum Frühling. Bild: IMAGO/Avalon.red Bono (links) und The Edge setzen auf schwarz, doch The Edge scheint wohl etwas kalt um die Ohren zu haben. Das Haupt nicht so schick, dafür untenrum etwas Bling-Bling. Bild: EPA Diese 10 Männer lassen den schwarzen Anzug Zuhause Greg Tarzan Davis (rechts) und Theo Christine (links) haben wohl einen Hosen-Tausch gemacht. Bild: Imago (rechts), Keystone (links) Tonya Lewis Lee und Spike Lee haben scheinen sich von einem Kanarienvogel inspirieren lassen. Bild: IMAGO/Italy Photo Press Rechts und mittig die Pijama-Kombi, da wollte wohl jemand nicht aus dem Bett und links das Armbändchen vom Kind – süss. Die Sonnenbrille darf trotz Regenwetter aber nie fehlen – das Kameralicht blendet ja auch ganz schön. Bild: Keystone Gael Garcia Bernal ist auf dem Sprung in den Strand-Urlaub – den Sakko aus, die Badehose an und schon kann's losgehen. Bild: IMAGO/Avalon.red Alexander Skarsgård kleidet seine Beine in riesigen Stiefeln und Glitzer-Hose ein, ready für den Dancefloor. Bild: Keystone Diesmal ist es nicht die Dame, sondern der Mann im Roten – etwas Spice von Taher Rahim. Bild: Imago Sope Dirisu taucht in einer Art Designer-Kimono und Cowboystiefeln auf – erkennt jemand, was da steht? Bild: sda Wer ihn als Edward kennt, weiss: Vampire altern nicht. So auch Robert Pattinson und seine Looks. Die Converse bleiben für immer im Trend. Bild: sda Greg Tarzan Davis hält es schlicht, aber dennoch mal eine Abwechslung vom klassischen 0815-Anzug und sehr passend zum Frühling. Bild: IMAGO/Avalon.red Bono (links) und The Edge setzen auf schwarz, doch The Edge scheint wohl etwas kalt um die Ohren zu haben. Das Haupt nicht so schick, dafür untenrum etwas Bling-Bling. Bild: EPA

Während transparente Kleider und Sneaker vom Teppich neu verbannt sind, sind es dieses Jahr in Cannes die Männer, die zeigen, dass Stil auch jenseits des klassischen 0815-Smokings funktioniert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Festival de Cannes läuft vom 14. bis 25. Mai – Auf dem roten Teppich erscheinen die Stars in Haute-Couture.

Neue Dresscode-Regeln: Nacktheit, transparente Kleider & Sneaker sind verboten. Bis dato war Freizügigkeit gang und gebe in Cannes.

Männer brechen aus dem Smoking-Einerlei aus und sorgen für mehr Individualität auf dem Teppich.

Tom Cruise ist zurück in Cannes – vielleicht zum letzten Mal in seiner «Mission: Impossible»-Paraderolle als Ethan Hunt. Mehr anzeigen

Jedes Jahr im Mai trifft sich die Filmwelt in Südfrankreich zum wohl glamourösesten Branchentreff des Jahres: die Internationalen Filmfestspiele von Cannes. In diesem Jahr findet das Festival vom 14. bis zum 25. Mai statt – und bringt wie gewohnt nicht nur Kinokunst, sondern auch Haute Couture auf den roten Teppich. Luxusmarken wie Gucci, Dolce & Gabbana, Prada und Balenciaga kleiden die Stars in eigens angefertigte Kreationen ein. Nur galten in diesem Jahr neue Spielregeln.

«Aus Gründen der Anstandsregeln ist Nacktheit auf dem Roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals untersagt.»

Wer in diesem Jahr brüschtli-blutt auf den Teppich will, muss Zuhause bleiben. Der Dresscode wurde nämlich etwas formeller und strenger gefasst. So sind beispielsweise transparente Kleider mit sichtbarer Unterwäsche oder allzu legere Looks offiziell nicht mehr erwünscht. Auch Sneaker – einst modischer Stilbruch bei Männeroutfits – wurden dieses Jahr offiziell vom Protokoll ausgeschlossen.

Das Ziel: Den Glamour und die Exklusivität des Festivals zu bewahren. Die Umsetzung? Umstritten – vor allem unter jungen Stars, die für mehr modische Freiheit plädieren.

Im Jahr 1988 sorgte La Cicciolina mit dem wohl nacktesten Auftritt des Festivals für einen Skandal, als sie mit entblössten Brüsten auf dem Teppich erschien. Das war keine Ausnahme für den Teppich – regelmässig traten in vergangenen Jahren in Cannes die Frauen halbnackt auf. Vielleicht ja der Grund für die neue Regelung.

Ein Einblick in die Cannes-Geschichte der nacktesten Looks Bella Hadid posiert 2024 im Kleid von Saint Laurent und zeigt dabei mehr als schier ihr Kleid. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP Julia Fox trug 2023 ein durchsichtiges Plastik-Gewand an in Cannes. Bild: Vianney Le Caer/Invision/AP Der französische Filmregisseur Luc Besson (links) erschien mit der amerikanischen Schauspielerin Milla Jovovich und dem Schauspieler Chris Tucker zum Filmfestival 1997. Bild: sda Ein Einblick in die Cannes-Geschichte der nacktesten Looks Bella Hadid posiert 2024 im Kleid von Saint Laurent und zeigt dabei mehr als schier ihr Kleid. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP Julia Fox trug 2023 ein durchsichtiges Plastik-Gewand an in Cannes. Bild: Vianney Le Caer/Invision/AP Der französische Filmregisseur Luc Besson (links) erschien mit der amerikanischen Schauspielerin Milla Jovovich und dem Schauspieler Chris Tucker zum Filmfestival 1997. Bild: sda

Doch was ist mit den Männer-Looks?

Oft hört man: «Männer haben es leichter – ein schwarzes Sakko, fertig.» Doch genau das empfinden viele als modisches Korsett. Deshalb haben sich auch dieses Jahr einige Schauspieler und Sänger bewusst gegen den Smoking-Standard gestellt. Vielleicht lässt sich der eine oder andere ja dazu inspirieren, die Normen zu brechen.

Und wenn wir schon mal bei Männern sind: Tom Cruise erscheint dieses Jahr übrigens am Festival für seinen – wahrscheinlich letzten – Auftritt als Ethan Hunt in «Mission: Impossible». Mit seinen 62 Jahren hat er nochmals für volles Action-Programm gesorgt.