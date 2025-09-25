Melanie und ihr Mann Michael (rechts) brachten zwei Designer-Tischleuchten zu den «Bares für Rares»-Stars Sven Deutschmanek (links) und Horst Lichter. Bild: ZDF

«Bares für Rares»-Händler David Suppes machte zwei Designerleuchten zweifelhafte Komplimente. Danach wollte er eine davon unbedingt kaufen – später kam es zu einem kuriosen Deal mit einem seiner Rivalen.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» werden zwei Design-Tischleuchten als «ganz schön hässlich» abgekanzelt.

«Das sieht aus wie Batik», dachte Moderator Horst Lichter in seiner TV-Show laut.

Doch am Ende kommt alles anders: Plötzlich werden die beiden Leuchten bei den Händler*innen zur total begehrten Ware. Mehr anzeigen

«Wir haben versucht zu recherchieren und haben gar nichts über die Künstlerin herausgefunden», sagte Kandidatin Melanie in der Donnerstagsausgabe von «Bares für Rares».

Gemeinsam mit ihrem Mann Michael hatte sie zwei Designer- Tischleuchten in der ZDF-Trödelshow mitgebracht. «Das sieht aus wie Batik», dachte Moderator Horst Lichter laut.

Sven Deutschmanek verbat sich die Einmischung des Kollegen in seine Experten-Rolle. Angriffslustig fragte er: «Willst du weitermachen?» Lichter freute sich zwar, dass er mit einer These richtig lag, nannte seine Batik-Erkenntnis aber versöhnlich einen Glückstreffer.

Befragt nach der Herkunft des Design-Duos, erzählte das Ehepaar, dass es die Leuchten entdeckt hatte, als es bei einem Umzug half. Geschenkt bekamen die beiden diese von ihren Bekannten nicht: 150 Euro hatten sie damals bezahlt.

«Ich würde diese Leutche selbst auch gern haben wollen»

«Marianne Koplin, Berlin», las Sven Deutschmanek von einem Zettel unter dem Fuss einer Lampe ab. «Die kenne ich persönlich nicht», gab er zu. Beide Leuchten seien «komplett handgefertigt», erkannte er. Die Batiktechnik stamme aus Indonesien, informierte der Experte.

«Man nimmt Wachs oder Fette, trägt die auf Material auf, und an diesen Stellen wird die Farbe nicht so intensiv aufgenommen wie an den unbehandelten Stellen», erklärte Deutschmanek weiter.

Mitte oder Ende der 1970er-Jahre wären die Lampen gebaut worden, glaubte Deutschmanek an den Kabeln zu erkennen. Beim Ein- und Ausschalten stellte er an einer Lampe einen Wackelkontakt fest. «Solche Leuchten haben in den letzten Jahren noch mal einen Hype bekommen, weil sie das Natürliche, Organische mitbringen», berichtete der Experte.

Horst Lichter stellte die obligatorische Frage nach dem Wunschpreis. Melanie und Michael hatten 150 Euro bezahlt und wollten diese Summe wieder einspielen. Sven Deutschmanek hatte gute Nachrichten: «Allein für die Kleine» würde er «schon das Doppelte» empfehlen.

Die grössere Leuchte taxierte Sven Deutschmanek auf 400 Euro – insgesamt also 700 Euro. «Wahnsinn», freute sich das Ehepaar. «Ich würde diese Leuchte selbst auch gern haben wollen», dachte Deutschmanek laut.

Händler Suppes: «Schön hässlich, aber schon wieder geil»

Elke Velten und Daniel Meyer sahen sich die Designerleuchten aus der Nähe an. «Die sind irgendwie ganz schön hässlich, aber schon wieder geil», kommentierte David Suppes vom Händlertisch aus.

Die «Bares für Rares» Händler Elke Velten und Daniel Meyer wollten sich die Designerleuchten aus der Nähe ansehen. Bild. ZDF

Vor dem Betreten des Händlerraums hatte Melanie der Kamera verraten: «Ich mag gar nicht verhandeln, und mein Mann ist nicht so gern in der Öffentlichkeit.»

Ihre Idee: «Entweder muss er meine Souffleuse sein oder ich drücke ihn ein bisschen vor, damit er verhandelt.»

«Man fühlt sich so ein bisschen an die Grosseltern erinnert», kommentierte Daniel Meyer das Design der Leuchten. David Suppes meinte: «Die sind ein bisschen hässlich, aber schon wieder schön hässlich, die haben wieder klasse, irgendwie.»

«Wir haben über die Künstlerin nicht viel erfahren», erzählte Melanie. Sie hatte sich genau über diesen Punkt von Sven Deutschmanek mehr Infos erhofft.

Händler Kahl: «Ich finde die Grosse sehr schön»

«Ich finde die Grosse sehr schön und würde mir die sogar selbst hinstellen», verriet Fabian Kahl. Die kleine Lampe dagegen gefiel ihm «nicht so». 100 Euro für beide, schlug er vor. «Witzig, ich finde die linke schöner», sagte David Suppes. «Allein für die linke würde ich schon 100 Euro bieten und für die Grosse 20», dachte Suppes laut.

Kahl erhöhte auf 150. «Oder willst du nur auf die eine und ich auf die andere bieten?», fragte Kahl. Suppes gefiel die Idee nicht: «Nicht schon wieder!»

Friedrich Häusser und Elke Velten kamen dazu. Velten bot 220 Euro, doch Suppes erhöhte um 20 Euro. «Wir tasten uns vor», beobachtete die Rivalin. Befragt nach der Expertise nannte das Ehepaar 700 Euro.

Die Händler wurden ehrfürchtig. Eingeschüchtert überlegte Suppes es sich anders. Er fragte Kahl: «Wollen wir vielleicht doch einen Shared Deal machen?»

50 Euro von Kahl für die grosse und 200 von Suppes für die kleine Lampe. Doppeldeal! «Win-win-Situation!», freute sich Suppes mit dem Paar.

