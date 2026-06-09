  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

SRF-Datingshow «Alone Together» Diese Paare testen auf einer schwedischen Insel ihr Liebespotenzial

Noemi Hüsser

9.6.2026

Alone Together
Alone Together. Filip Bovens (29) und Leandra Hadermann (25) suchen in der zweiten Staffel der SRF-Datingshow die Liebe: Die unkonventionelle Rebellin und der harmoniebedürftige Freigeist wollen herausfinden, ob sie tatsächlich dieselben Werte teilen.

Filip Bovens (29) und Leandra Hadermann (25) suchen in der zweiten Staffel der SRF-Datingshow die Liebe: Die unkonventionelle Rebellin und der harmoniebedürftige Freigeist wollen herausfinden, ob sie tatsächlich dieselben Werte teilen.

Bild: SRF

Alone Together. Oliver Paul (29) und Yasmin Blumenstein (35): Eine lebensfrohe Abenteurerin trifft auf einen charismatischen Frauenschwarm. Entsteht hier ein echtes Power-Couple?

Oliver Paul (29) und Yasmin Blumenstein (35): Eine lebensfrohe Abenteurerin trifft auf einen charismatischen Frauenschwarm. Entsteht hier ein echtes Power-Couple?

Bild: SRF

Alone Together. Yves Widmer (38) und Ursula Dellenbach (39): Können die fürsorgliche Verführerin und der bodenständige Innerschweizer gemeinsame Zukunftspläne entwickeln?

Yves Widmer (38) und Ursula Dellenbach (39): Können die fürsorgliche Verführerin und der bodenständige Innerschweizer gemeinsame Zukunftspläne entwickeln?

Bild: SRF

Alone Together. Noah Rohner (29) und Alenka Büchi (22): Die energiegeladene Chemiestudentin und der ruhige Visual Designer gehen als gegensätzliches Gen-Z-Duo ins Experiment.

Noah Rohner (29) und Alenka Büchi (22): Die energiegeladene Chemiestudentin und der ruhige Visual Designer gehen als gegensätzliches Gen-Z-Duo ins Experiment.

Bild: SRF

Alone Together
Alone Together. Filip Bovens (29) und Leandra Hadermann (25) suchen in der zweiten Staffel der SRF-Datingshow die Liebe: Die unkonventionelle Rebellin und der harmoniebedürftige Freigeist wollen herausfinden, ob sie tatsächlich dieselben Werte teilen.

Filip Bovens (29) und Leandra Hadermann (25) suchen in der zweiten Staffel der SRF-Datingshow die Liebe: Die unkonventionelle Rebellin und der harmoniebedürftige Freigeist wollen herausfinden, ob sie tatsächlich dieselben Werte teilen.

Bild: SRF

Alone Together. Oliver Paul (29) und Yasmin Blumenstein (35): Eine lebensfrohe Abenteurerin trifft auf einen charismatischen Frauenschwarm. Entsteht hier ein echtes Power-Couple?

Oliver Paul (29) und Yasmin Blumenstein (35): Eine lebensfrohe Abenteurerin trifft auf einen charismatischen Frauenschwarm. Entsteht hier ein echtes Power-Couple?

Bild: SRF

Alone Together. Yves Widmer (38) und Ursula Dellenbach (39): Können die fürsorgliche Verführerin und der bodenständige Innerschweizer gemeinsame Zukunftspläne entwickeln?

Yves Widmer (38) und Ursula Dellenbach (39): Können die fürsorgliche Verführerin und der bodenständige Innerschweizer gemeinsame Zukunftspläne entwickeln?

Bild: SRF

Alone Together. Noah Rohner (29) und Alenka Büchi (22): Die energiegeladene Chemiestudentin und der ruhige Visual Designer gehen als gegensätzliches Gen-Z-Duo ins Experiment.

Noah Rohner (29) und Alenka Büchi (22): Die energiegeladene Chemiestudentin und der ruhige Visual Designer gehen als gegensätzliches Gen-Z-Duo ins Experiment.

Bild: SRF

Nach der Kritik an der ersten Staffel startet «Alone Together» in eine neue Runde. Vier Singles-Paare wagen auf einer schwedischen Insel das Experiment Liebe.

Noemi Hüsser

09.06.2026, 18:00

09.06.2026, 18:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der zweiten Staffel von «Alone Together» verbringen vier von Expertinnen gematchte Paare acht Tage auf einer abgelegenen schwedischen Insel. Am Ende entscheiden sie, ob sie gemeinsam oder allein zurückkehren.
  • Beziehungscoach Esther Bischofberger starb vor der Ausstrahlung an Krebs. SRF thematisiert ihren Tod mit einer Gedenktafel.
  • Die erste Staffel der Datingshow wurde wegen erfolgloser Matches kritisiert.
Mehr anzeigen

Kann echte Nähe entstehen, wenn Menschen den Alltag und sämtliche Ablenkungen hinter sich lassen? Dieser Frage geht die zweite Staffel von «Alone Together» nach. In der Datingshow von SRF ziehen vier von Expertinnen zusammengestellte Paare für acht Tage auf eine abgelegene Insel. Am Ende der gemeinsamen Zeit steht die Frage: Verlassen sie die Insel allein oder entscheiden sie sich für eine gemeinsame Zukunft?

Die Paare wurden von Psychologin und Paartherapeutin Caroline Fux sowie Beziehungscoach Esther Bischofberger zusammengestellt. Laut SRF wählen sie die potenziellen Matches anhand von Persönlichkeit, Lebenszielen und Beziehungsvorstellungen aus.

TV-Kritik zu «Fun Fatale». Das SRF hat eine Comedy-Show nur mit Frauen – endlich

TV-Kritik zu «Fun Fatale»Das SRF hat eine Comedy-Show nur mit Frauen – endlich

Die Dreharbeiten der zweiten Staffel von «Alone Together» fanden im Sommer 2025 statt. Beziehungscoach Bischofberger ist im Mai dieses Jahres verstorben. Sie hatte Krebs und wurde 66 Jahre alt. Die Ausstrahlung der zweiten Staffel ist laut SRF aber mit Angehörigen abgesprochen. Zum Gedenken an Bischofberger wird am Ende der ersten Folge eine Gedenktafel eingeblendet.

Keine Matches in der ersten Staffel

Die erste Staffel von «Alone Together» lief Anfang 2025 auf SRF. Nach der Show blieb jedoch keines der Paare zusammen. Das sorgte auch für Kritik. Die Paare seien schlecht zusammengestellt, hiess es. «Ich fand die Staffel vor allem eines: sehr langweilig!», kommentierte jemand auf Youtube unter der letzten Folge des Formats.

Der Matching-Prozess sei «umfassend» gewesen, rechtfertigte sich SRF gegenüber dem Newsportal «Nau» zur Kritik. «Alle Singles führten mehrere Gespräche mit den Expertinnen und absolvierten diverse psychologische und intuitive Tests», hiess es von SRF weiter.

Wer sich in der zweiten Staffel von «Alone Together» auf das Abenteuer auf einer schwedischen Insel einlässt, siehst du in der Bildergalerie.

Mehr aus dem Ressort

Viktor Giacobbo: «Bei SRF bestimmen Chefs, was ein Satiriker darf»

Viktor Giacobbo: «Bei SRF bestimmen Chefs, was ein Satiriker darf»

Viktor Giacobbo hat im SRF-«Tagesgespräch» über den politischen Druck auf Satiriker in den USA gesprochen. Dabei zog er Vergleiche zur Schweiz und kritisierte zugleich Strukturen beim SRF.

24.09.2025

Meistgelesen

Bitcoin stürzt um über 50 Prozent ab – jetzt warnen Experten vor neuer Gefahr
So reagiert das SRF auf die Vorwürfe von Patrick Fischer
Mit diesem PR-Interview erklärt Patrick Fischer die Covid-Affäre
Gefährliche Raupen breiten sich aus – erstmals ganzer Schweizer Wald befallen
Knatsch um Milliarden – jetzt droht der AHV-Scherbenhaufen

Mehr Entertainment

Zusammen mit Pinheiro Braathen. Alle Augen auf Odermatt – Ski-Star taucht mitten in Monaco auf

Zusammen mit Pinheiro BraathenAlle Augen auf Odermatt – Ski-Star taucht mitten in Monaco auf

«Talfahrt hat begonnen». TV-Auswanderer spricht über sein Scheitern und rechnet ab

«Talfahrt hat begonnen»TV-Auswanderer spricht über sein Scheitern und rechnet ab

Elite-Uni oder Armee?. Kronprinzessin Elisabeth hat Harvard geschafft – das lernen Europas Royals

Elite-Uni oder Armee?Kronprinzessin Elisabeth hat Harvard geschafft – das lernen Europas Royals