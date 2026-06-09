Alone Together Filip Bovens (29) und Leandra Hadermann (25) suchen in der zweiten Staffel der SRF-Datingshow die Liebe: Die unkonventionelle Rebellin und der harmoniebedürftige Freigeist wollen herausfinden, ob sie tatsächlich dieselben Werte teilen. Bild: SRF Oliver Paul (29) und Yasmin Blumenstein (35): Eine lebensfrohe Abenteurerin trifft auf einen charismatischen Frauenschwarm. Entsteht hier ein echtes Power-Couple? Bild: SRF Yves Widmer (38) und Ursula Dellenbach (39): Können die fürsorgliche Verführerin und der bodenständige Innerschweizer gemeinsame Zukunftspläne entwickeln? Bild: SRF Noah Rohner (29) und Alenka Büchi (22): Die energiegeladene Chemiestudentin und der ruhige Visual Designer gehen als gegensätzliches Gen-Z-Duo ins Experiment. Bild: SRF Alone Together Filip Bovens (29) und Leandra Hadermann (25) suchen in der zweiten Staffel der SRF-Datingshow die Liebe: Die unkonventionelle Rebellin und der harmoniebedürftige Freigeist wollen herausfinden, ob sie tatsächlich dieselben Werte teilen. Bild: SRF Oliver Paul (29) und Yasmin Blumenstein (35): Eine lebensfrohe Abenteurerin trifft auf einen charismatischen Frauenschwarm. Entsteht hier ein echtes Power-Couple? Bild: SRF Yves Widmer (38) und Ursula Dellenbach (39): Können die fürsorgliche Verführerin und der bodenständige Innerschweizer gemeinsame Zukunftspläne entwickeln? Bild: SRF Noah Rohner (29) und Alenka Büchi (22): Die energiegeladene Chemiestudentin und der ruhige Visual Designer gehen als gegensätzliches Gen-Z-Duo ins Experiment. Bild: SRF

Nach der Kritik an der ersten Staffel startet «Alone Together» in eine neue Runde. Vier Singles-Paare wagen auf einer schwedischen Insel das Experiment Liebe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der zweiten Staffel von «Alone Together» verbringen vier von Expertinnen gematchte Paare acht Tage auf einer abgelegenen schwedischen Insel. Am Ende entscheiden sie, ob sie gemeinsam oder allein zurückkehren.

Beziehungscoach Esther Bischofberger starb vor der Ausstrahlung an Krebs. SRF thematisiert ihren Tod mit einer Gedenktafel.

Die erste Staffel der Datingshow wurde wegen erfolgloser Matches kritisiert. Mehr anzeigen

Kann echte Nähe entstehen, wenn Menschen den Alltag und sämtliche Ablenkungen hinter sich lassen? Dieser Frage geht die zweite Staffel von «Alone Together» nach. In der Datingshow von SRF ziehen vier von Expertinnen zusammengestellte Paare für acht Tage auf eine abgelegene Insel. Am Ende der gemeinsamen Zeit steht die Frage: Verlassen sie die Insel allein oder entscheiden sie sich für eine gemeinsame Zukunft?

Die Paare wurden von Psychologin und Paartherapeutin Caroline Fux sowie Beziehungscoach Esther Bischofberger zusammengestellt. Laut SRF wählen sie die potenziellen Matches anhand von Persönlichkeit, Lebenszielen und Beziehungsvorstellungen aus.

Die Dreharbeiten der zweiten Staffel von «Alone Together» fanden im Sommer 2025 statt. Beziehungscoach Bischofberger ist im Mai dieses Jahres verstorben. Sie hatte Krebs und wurde 66 Jahre alt. Die Ausstrahlung der zweiten Staffel ist laut SRF aber mit Angehörigen abgesprochen. Zum Gedenken an Bischofberger wird am Ende der ersten Folge eine Gedenktafel eingeblendet.

Keine Matches in der ersten Staffel

Die erste Staffel von «Alone Together» lief Anfang 2025 auf SRF. Nach der Show blieb jedoch keines der Paare zusammen. Das sorgte auch für Kritik. Die Paare seien schlecht zusammengestellt, hiess es. «Ich fand die Staffel vor allem eines: sehr langweilig!», kommentierte jemand auf Youtube unter der letzten Folge des Formats.

Der Matching-Prozess sei «umfassend» gewesen, rechtfertigte sich SRF gegenüber dem Newsportal «Nau» zur Kritik. «Alle Singles führten mehrere Gespräche mit den Expertinnen und absolvierten diverse psychologische und intuitive Tests», hiess es von SRF weiter.

Wer sich in der zweiten Staffel von «Alone Together» auf das Abenteuer auf einer schwedischen Insel einlässt, siehst du in der Bildergalerie.

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