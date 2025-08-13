In der ZDF-Show von Kult-Moderator Horst Lichter wird seit 2013 Trödel zu Geld gemacht. Bild: Boris Breuer

Hoher Besuch in der ZDF-Trödelshow: Immer wieder begrüsst Horst Lichter bei «Bares für Rares» prominente Menschen. Welche Stars bereits mit den Händlern der Trödel-Show feilschten? blue News verrät es dir.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der ZDF-Show von Horst Lichter wird Trödel zu Geld gemacht – und manchmal sogar zu einem kleinen Vermögen.

Heute Abend versammelt der 63-jährige Moderator bei «Bares für Rares XXL» Raritätenbesitzer*innen und Händler*innen wieder einmal zu einer Abendausgabe.

Diesmal bringt Magier Timon Krause als Stargast eine Antiquität mit.

Der 31-Jährige ist längst nicht der erste Promi, welcher als Verkäufer in der Kult-Show auftritt. Mehr anzeigen

Horst Lichter versammelt bei «Bares für Rares XXL» heute Mittwoch, 13. August, 20.15 Uhr, auf dem TV-Sender ZDF Raritätenbesitzer*innen und Händler*innen einmal mehr zu einer opulenten Abendshow.

Diesmal bringt der deutsche Magier Timon Krause eine Antiquität mit. Der 31-Jährige ist bei weitem nicht der erste Prominente, den es in die Trödelshow verschlägt.

blue News zeigt dir, welche bekannten Gesichter in der Vergangenheit bei «Bares für Rares» gastierten:

Guido Maria Kretschmer

Moderator Horst Lichter zusammen mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Bild: ZDF/Sascha Baumann

In der «XXL»-Ausgabe im Oktober 2024 war Modedesigner Guido Maria Kretschmer zu Gast. Er brachte eine Rarität mit, die seit 25 Jahren in seinem Besitz ist: ein antikes Schriftstück, das augenscheinlich von Napoleon Bonaparte unterzeichnet wurde.

Kunstexperte Detlev Kümmel taxierte dessen Wert auf 5000 bis 6000 Euro. Am Ende wurde es etwas mehr. Händler Julian Schmitz-Avila erwarb die Urkunde für immerhin 6200 Euro.

Natalia Wörner

Schauspielerin Natalia Wörner mit Sohn Jacob und Händler Sven Deutschmanek. Bild: ZDF/Sascha Baumann

Im Juli 2024 wollten Schauspielerin Natalia Wörner und ihr Sohn Jacob Lee Seeliger einen alten, handgeschnitzten Mini-Bauernhof verkaufen. Händler Sven Deutschmanek schätzte den Wert auf 900 bis 1300 Euro, am Ende kamen sogar 2850 Euro zusammen.

Sky Du Mont

Horst Lichter zusammen mit Schauspieler Sky Du Mont. Bild: ZDF/Sascha Baumann

Sky Du Mont erlebte im Sommer 2022 eine bittere Enttäuschung: Der Schauspieler wollte sich schweren Herzens von einem alten Familienerbstück trennen und den Erlös an die Ukraine spenden.

Doch der Sekretär von 1820 war unsachgemäss restauriert worden. Experte Detlev Kümmel taxierte das Möbelstück «nur» auf 3800 bis 4400 Euro, Aber es kam noch Schlimmer: Händler Daniel Meyer zahlte sogar nur 2000 Euro.

Christine Urspruch

Horst Lichter gemeinsam mit Schauspielerin Christine Urspruch in seiner ZDF-Trödelshow. Bild: ZDF/Frank Dicks

Schauspielerin Christine Urspruch schaute 2019 in Horst Lichters Trödel-Schloss vorbei, um eine Chaiselongue gewinnbringend zu verkaufen. «Ich fühl mich wie eine Prinzessin», gefiel ihr die pompöse Kulisse. Der Verkauf des Möbelstücks lief dann aber weniger nach dem Geschmack des «Tatort»-Stars.

«Ich übergebe mich einfach dem Orbit und schaue, welche guten Sterne hier über mir sind», legte Urspruch ihr Schicksal in die Hände der Händler. «Ich freu mich, Sie zu sehen», jubilierte Ludwig Hofmaier. Auf dem Möbelstück machte er sich gleich gemütlich: «Das ist was für kleine Leute.» Promi-Bonus gab es jedoch nicht, nur 600 Euro wurden für die Sitzgelegenheit gezahlt.

Verona und Diego Pooth

Diego und Verona Pooth in der TV-Show «Bares für Rares» mit Moderator Horst Lichter und Kunstexperte Detlev Kümmel- Bild: ZDF/Frank W. Hempel

Mit einer Uhr im Gepäck versuchten Diego und Verona Pooth 2019 ihr Glück. Der damals 16-Jährige hatte vernünftige Pläne mit dem Erlös: «Mit dem Geld will ich mir teils meinen Führerschein bezahlen». Der Zeitmesser aus dem Jahr 1915 war laut Kunst-Experte Detlev Kümmel eine «perfekte Uhr»: «Ich wäre hier bei 1800 bis 2000 Euro.»

Den Pooths stockte der Atem, als sich die Händler in langsamen Schritten der Experten-Schätzung näherten. «Die tickt auch so schön. Manche ticken ja nicht richtig», pries Verona Poothg die Uhr an. Die Taktik ging auf, und Diego holte sich 2000 Euro bei Walter Lehnertz ab, unter einer Bedingung: «Für den Führerschein. Das will ich sehen im Internet, dass du den auch machst.»

Vanessa Mai

Sängerin Vanessa Mai begleitete im Mai 2020 ihr Schwiegermutter Christa Vogel in die ZDF-Trödelshow. Bild: ZDF/Willi Weber

Vanessa Mai begleitete 2020 ihre Schwiegermutter Christa Vogel, die eine Diamant-Brosche aus den 1870er-Jahren für mindestens 1400 Euro verkaufen wollte. «Da kommt endlich einmal Glanz in die Hütte», freute sich Händler Walter Lehnertz über den Damenbesuch und dessen Mitbringsel. Deren Verkaufstaktik lautete: «Wir lassen unseren Charme spielen.»

Doch die Männer waren schnell raus, dafür entflammte ein heisses Bietergefecht zwischen den Händlerinnen Steiger und Nüdling: «Der Krieg kann beginnen», witzelte Waldi, als die 3000-Euro-Marke durchbrochen war.

Lisa Nüdling bekam am Ende den Zuschlag für 3100 Euro. «Ich hätte nicht gedacht, dass es so Gänsehaut gibt, wenn die Zahlen hier fliegen», freute sich Vanessa Mai.

Jörg Pilawa

Horst Lichter und Jörg Pilawa. Bild: ZDF/Sascha Baumann

Mit reichlich Geschichte im Schlepptau tanzte Jörg Pilawa bei Horst Lichter an. Die handkolorierte Landkarte von Frederik De Wit stammte aus dem Jahr 1680.

«Die Karte jetzt, die habe ich erst vor wenigen Jahren im Nachlass meines Vaters entdeckt», berichtete der Quiz-Moderator, der sich über die Expertise von 5500 bis 6500 Euro freute.

«Ich habe ja immer gedacht, ihr wisst vorher alles. Aber ihr wisst ja gar nichts», neckte Jörg Pilawa die Händlerinnen und Händler. Nach der Nennung des Schätzpreises räumte Wolfgang Pauritsch ein: «Da lag ich voll daneben.» Die Karte sicherte sich am Ende Walter Lehnertz – für stolze 6680 Euro.

Patricia Kelly

Patricia Kelly zu Besuch bei Horst Lichter. Bild: Frank W. Hempel

Ende der 80er-Jahre hatte Patricia Kelly eine Silbermünzentasche in Amsterdam gekauft. Einige Jahrzehnte später wollte die Sängerin das Stück loswerden. Experte Detlev Kümmel bemängelte aber: «Jede einzelne Münze musste viermal angebohrt werden. Da blutet mein Herz.» Um trotzdem die Händlerkarte zu bekommen, hatte Patricia Kelly einen Plan: «Ich möchte das spenden.»

Händler Walter Lehnertz begrüsste sie begeistert: «Einer von den kleinen Kellys!» Patricia bewies Verkaufstalent: «Diese Tasche war schon überall mit uns Kellys.» Waldi flirtete: «Weil sie von der Kelly ist, ist die Tasche eigentlich unbezahlbar.»

Als die Gebote bei 500 Euro ins Stocken gerieten, legte Patricia Kelly noch einmal nach: «Die Kelly-Fans werden crazy werden.» Und tatsächlich haute Waldi einen raus: «Schnack, ein Tausender.»

Tennislegende Boris Becker verkaufte bei Horst Lichter einen seiner Tennisschläger. Bild: ZDF/Frank Dicks

Im Juni 2017 hatte Tennislegende Boris Becker für 10'000 Euro jenen Schläger verkauft, mit dem er im Jahr 1999 sein letztes Wimbledon-Match bestritt.

Doch das Ganze hatte ein Nachspiel: Der Händler Julian Schmitz-Avila, der das historische Stück erwarb, bekam anfangs einen anderen, baugleichen Schläger geliefert. Eine «versehentliche Verwechslung», wie Beckers Anwalt beteuerte.

