In den Königshäusern verzichten immer mehr Royals auf den Verzehr von Fleisch. Adlige wie Fürstin Charlène oder Prinzessin Märtha Louise haben Fleisch von ihrem Speiseplan gestrichen.

Fürstin Charlène und Kronprinz Haakon haben etwas gemeinsam.

Sie gehören zu den Royals, die sich lieber vegetarisch ernähren, statt Fleisch zu essen.

Auch Prinzessin Märtha Louise hat ihre Ernährung umgestellt. Mehr anzeigen

Fürstin Charlène

Wie «Adelswelt.de» schreibt, achtet Fürstin Charlène sehr darauf, sich ausgeglichen zu ernähren. Als sie und Fürst Albert heirateten, stand selbst gezüchtetes Gemüse von Roc Agel auf dem Speiseplan. Das Familienanwesen in den Bergen Monacos ist 56 Hektar gross und wie ein Bauernhof gestaltet – mit Kühen, Hühnern und natürlich frischem Gemüse. Seit wann sich Charlène vegetarisch ernährt, sei jedoch nicht bekannt.

Herzogin Meghan

Herzogin Meghan, die Ehefrau von Prinz Harry, lebt inzwischen mit ihrer Familie in den USA. Die ehemalige Schauspielerin («Suits») verriet in einem Interview in der «Best Health» im Mai 2016, dass sie versuche, unter der Woche vegan zu essen. Am Wochenende sei sie flexibler, mit dem, was sie esse. «Wenn ich filme, achte ich sehr bewusst darauf, was ich esse», erklärte sie damals.

Prinzessin Maja von Hohenzollern ist Veganerin

Prinzessin Maja von Hohenzollern lebt seit 2013 vegan. Die Tierschützerin verzichtet auch im Alltag auf tierische Produkte. Sie entwickelte gar veganes Kinderspielzeug, vegane Tier-Accessoires und vegane Teppiche. Mit der Tierrechtsorganisation Peta macht sie sich für die vegane Lebensweise stark.

Prinz Khaled bin Alwaleed

Für seinen veganen Lebensstil ist Prinz Khaled bin Alwaleed von Saudi-Arabien bekannt. «Mein Auto hat keine Ledersitze, unsere Büros haben Kunstledermöbel. Es gibt überhaupt keine Produkte, die an Tieren getestet wurden oder tierische Inhaltsstoffe enthalten», sagt er zu «The National». Auch seinen Vater, Prinz Walid bin Talal, überzeugte er inzwischen von der veganen Lebensweise.

Alt-Königin Sofia

Alt-Königin Sofia ist die Mutter des spanischen Königs Felipe. Sie verzichtet schon seit mehr als 50 Jahren auf Fleisch. Der Grund: Sie versprach es ihrem Vater König Paul am Sterbebett. Er litt an Magenkrebs und wollte nicht, dass seine Tochter das gleiche Schicksal ereilt.

Kronprinz Haakon

Noch nicht allzu lange ist der Kronprinz von Norwegen – Haakon – «Veggie». In einem Interview, das er zu seinem 50. Geburtstag gab, sagt der Norweger, dass er vegetarisch lebt.

Prinzessin Märtha Louise

Bei den norwegischen Royals isst Prinzessin Märtha Louise ebenfalls kein Fleisch. Die Schwester von Kronprinz Haakon sagte 2019 in einem Interview mit dem «Tara»-Magazin: «Ich bin Vegetarierin, mache aber bei Sushi eine Ausnahme.» Schamane Durek Verrett, der Verlobte von Märtha Louise, isst ebenfalls kein Fleisch.

