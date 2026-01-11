Diese Schweizer wagen den Neuanfang – und ein bekanntes TV-Gesicht kehrt zurück

«Adieu Heimat» Staffel 2026: Von Andalusien, Surinam bis Ecuador Brigitte Küchler und Stefan Schnider lernten sich 2023 bei «Bauer, ledig, sucht…» kennen – heute leben sie als Selbstversorger in Suriname. Bild: CH Media Ihr Traum? Eine eigene Kakaoplantage für Schweizer Schokolade. Bild: CH Media Elia (32) wagt den Neuanfang in Los Angeles: Der Schweizer Reality-TV-Star träumt davon, mit seiner Musik durchzustarten – noch ohne Labelvertrag. Mit Modeljobs hält er sich über Wasser, arbeitet an einem elektronischen Club-Album mit eigenem Gesang und hofft, den entscheidenden Durchbruch zu schaffen. Bild: CH Media Mit Modeljobs hält er sich über Wasser, arbeitet an einem elektronischen Club-Album mit eigenem Gesang und hofft, damit Erfolg zu haben. Von Deutschland über Spanien bis nach Suriname: In der neuen Staffel von «Adieu Heimat» von 3+ wagen Schweizer den Neuanfang fern der Heimat – inklusive Comeback der bekannten Tierschützerin Farah de Tomi auf Mallorca.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die neue Staffel «Adieu Heimat» begleitet Schweizer Auswanderer*innen wie Brigitte und Stefan, die in Suriname eine Kakaoplantage starten wollen, sowie weitere Familien, die in Ländern wie Ecuador, den USA oder Spanien einen Neuanfang wagen.

Bekannte Gesichter wie Tierschützerin Farah de Tomi auf Mallorca kämpfen mit emotionalen und finanziellen Herausforderungen beim Aufbau neuer Lebensprojekte.

Ob Comedy in Berlin, Glamping in Arizona oder Musik in Los Angeles – alle Auswanderer*innen teilen den Traum vom Neustart, stehen aber vor grossen persönlichen und beruflichen Hürden.

Die erste Folge kannst du am Montag, 12. Januar, 20.15 Uhr, auf 3+ sehen. Mehr anzeigen

Schweizer Schoggifarm in Suriname

Sie lernten sich 2023 bei «Bauer, ledig, sucht…» kennen – verliebt haben sich Brigitte (63) und Stefan (67) nicht. Trotzdem trafen sie eine radikale Entscheidung: Stefan zog zu Brigitte nach Suriname in Südamerika.

Heute leben die beiden dort als Selbstversorger mitten in der Natur. Sie baden in Tümpeln, in denen auch Anacondas leben, und verzichten weitgehend auf Komfort.

Jetzt planen sie ihr nächstes grosses Projekt: eine Kakaoplantage. Das Ziel ist hochgesteckt – ihr Kakao soll eines Tages in Schweizer Schokolade landen.

Wiedersehen mit Tierschützerin Farah de Tomi

Auch in der 12. Staffel gibt es ein Wiedersehen mit einem bekannten Auswanderer-Gesicht: mit Mallorca-Tierschützerin Farah de Tomi.

Denn Tierretterin Farah (55) steht vor einer grossen Herausforderung: Zwar hat sie ein neues Grundstück für ihre geretteten Tiere gefunden, doch der Rückbau der «Finca Noah», der Umzug und der Aufbau des neuen Zuhauses bringen sie finanziell und emotional an ihre Grenzen.

Reichen Kraft und Geld, um allen Tieren eine sichere Zukunft zu ermöglichen?

Traum von der Comedy-Bühne in Berlin

Sandro Lötscher (32) kehrt Zürich den Rücken. Der Bündner mit Erfahrung in der Bar- und Gastronomieszene wagt in Berlin einen Neuanfang – und verfolgt dort seinen Traum vom Stand-up-Comedian.

Doch zwischen Heimweh, Einsamkeit und dem Drang nach Anerkennung gerät sein Vorhaben ins Wanken.

Eine unerwartete Begegnung gibt ihm neue Hoffnung. Zunächst muss sich Sandro Lötscher bei Open-Mic-Nights beweisen. Schafft er den Sprung auf die grossen Bühnen der Metropole?

Hotelumbau in Andalusien

Priska und Michi Bauer aus Aeugst am Albis ZH haben 2022 der Schweiz den Rücken gekehrt und sich in Andalusien einen Traum erfüllt. Seit zwei Jahren führen die 55-jährige gelernte Hochbauzeichnerin und ihr Mann Michi (60), der früher in der Buchhaltung und als Bierbrauer arbeitete, ein kleines Hotel in Canillas de Aceituno, Andalusien.

Nun beabsichtigt das Paar, sein Projekt auszubauen: Geplant sind eine grössere Küche und ein Pool. Dafür hat das Ehepaar das Nachbargrundstück gekauft, auf dem jedoch eine baufällige Ruine steht.

Dem Start der Abrissarbeiten kommt es jedoch zu einem unerwarteten Schock, der ihre Pläne plötzlich infrage stellt.

Reicht es für die Musikkarriere in Los Angeles?

Reality-TV-Star Elia (32), bekannt aus Formaten wie «Reality Shore» und «Reality Island», verfolgt einen grossen Traum: eine Musikkarriere in Los Angeles. Ein Plattenvertrag fehlt bislang noch.

Stattdessen arbeitet der Schweizer an einem elektronischen Album mit eigenem Gesang – und hält sich mit Modeljobs und viel Eigeninitiative über Wasser. Er lebt von Auftrag zu Auftrag. Reicht das, um den Durchbruch zu schaffen?

Neustart in Ecuador als Lehrerpaar und Autor

Nach fünf Jahren in Bangkok wagen Silvan Meier (47) und seine Frau Veronica (45) mit ihren Kindern Jimmy (9) und Jamiro (6) einen weiteren Neuanfang.

Weil sie sich wünschen, dass die Kinder auch in Veronicas Heimat aufwachsen, zieht die Familie nach Cuenca, Ecuadors drittgrösste Stadt auf 2'500 Metern Höhe.

Wie finden sich die Kinder im neuen Alltag zurecht – und wie meistern die Eltern die grosse Umstellung? Silvan und Veronica arbeiten neu an derselben Schule. Er als Lehrer, sie als Lehrassistentin.

Gleichzeitig verfolgt Silvan Meier ein ambitioniertes Projekt: Er möchte mit indigenen Stämmen in Kontakt treten und über diese Völker ein Buch schreiben. Ob dieses Vorhaben gelingt, bleibt offen.

Glamping in Arizona

Conny Hager (46) aus Niederrohrdorf AG ist gemeinsam mit ihren Kindern Philipp (14) und Leonie (11) in die USA ausgewandert. Fasziniert von der Weite und der Landschaft hat sich die Familie in Arizona niedergelassen.

In der Wüste von Marana verwirklicht Conny ihren Traum von einem Glamping-Resort – naturnah, aber mit Komfort. Während der Nachwuchs von der Idee begeistert ist, wird aus der Vision nun Schritt für Schritt ein funktionierender Betrieb.

Parallel dazu läuft der normale Familienalltag weiter: Schule, neue Routinen und ein Leben, in dem selbst der Einkauf zur Herausforderung wird. Schon bald reisen die ersten Gäste an.

Gelingt Conny Hager der Spagat zwischen Muttersein und Unternehmertum?

