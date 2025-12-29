Fifa-Präsident Gianni Infantino, ESC-Moderatorin Sandra Studer und Matthias Bellwald, Gemeindepräsident von Blatten, machten dieses Jahr über die Landesgrenzen hinaus auf sich aufmerksam. Keystone/Bildmontage blue News

In diesem Jahr prägten Schweizer*innen globale Debatten mit – und der Rest der Welt schaute hin. Eine Auswahl an Persönlichkeiten, die heuer im Fokus standen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Verschiedene Schweizer Persönlichkeiten standen 2025 auch international im Rampenlicht.

Wirtschaftlich machte etwa das «Team Switzerland» Schlagzeilen, als es mit Geschenken an Donald Trump erfolgreich gegen US-Strafzölle vorging.

Grossanlässe wie die Frauen-EM und der Eurovision Song Contest machten die Schweiz zum Veranstaltungsort auf Weltklasse-Niveau, während Aktionen wie die Gaza-Flotte und Infantinos Trump-Ehrung politisch polarisierten. Mehr anzeigen

2025 war mit Sicherheit kein einfaches Jahr. Kriege, Zölle und technologische Umbrüche dominierten die internationalen Schlagzeilen. 2025 hat aber auch gezeigt, wie präsent die Schweiz auf der globalen Bühne sein kann – und das weit über Klischees von Neutralität und Alpenromantik hinaus.

Schweizer Persönlichkeiten mischten in diesem Jahr bei grossen politischen Entscheidungen mit, bewegten mit Entschlossenheit nach einer Naturkatastrophe, prägten weltweite Debatten zum Klima oder rückten die Schweiz mit Grossanlässen ins Rampenlicht.

Ob im Weissen Haus, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder auf der ganz grossen ESC-Bühne: Diese Schweizerinnen und Schweizer standen im Fokus der Weltöffentlichkeit. Manche wurden gefeiert, andere polarisierten – alle aber waren verantwortlich dafür, dass 2025 international über die Schweiz gesprochen wurde.

Das ESC-Moderationstrio

Führten auf überzeugende Weise durch den Mega-Event: die ESC-Hosts Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer. Keystone

Der Eurovision Song Contest lockte im Mai rund 500'000 Besuchende nach Basel und erzielte eine Wertschöpfung von 115 Millionen Franken. Dass der Grossanlass auch in der internationalen Wahrnehmung zu einem vollen Erfolg wurde, lag nicht nur an Zoë Mës gefühlvoller Ballade «Voyage», sondern vor allem am Moderationstrio.

Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer punkteten mit Selbstironie, Sprachwitz und Sympathie. Die beiden Letztgenannten landeten im Halbfinal mit dem Song «Made in Switzerland» gar einen veritablen Hit. Hunziker fügte dem ohnehin bereits starken Duo im Finale internationalen Glamour hinzu.

Keine Frage: Was die drei Frauen abgeliefert haben, war Showbusiness auf Weltklasse-Niveau. Und das alles: Made in Switzerland.

Matthias Bellwald

Matthias Bellwald führt bis heute als Gemeindepräsident von Blatten durch die Bergsturz-Krise. Keystone

Ende Mai brach ein grosser Teil des Birchgletschers im Walliser Lötschental talwärts und verschüttete rund 90 Prozent des Dorfs Blatten unter einer gewaltigen Schutt- und Eislawine. Die Naturkatastrophe löste national und international Bestürzung aus.

In dieser schwierigen Zeit trat Matthias Bellwald in den Fokus. Erst Anfang Jahr ins Gemeindepräsidium gewählt, stellte sich Bellwald von Beginn an vor die Medien, um über Lage, Risiko und Schutz der Einwohner zu informieren, beruhigende Worte zu finden und gleichzeitig die Schweiz zum Zusammenhalt und Wiederaufbau aufzurufen.

Stets kontrolliert, nie zu emotional und dennoch einprägsam gab er dem leidenden Dorf eine Stimme, die über die Landesgrenzen hinaus gehört wurde. So titelte der deutsche «Spiegel» etwa «Ground Zero Blatten» – und bezog sich damit auf eine Aussage des Blattener Gemeindepräsidenten.

Cordelia Bähr

Anwältin Cordelia Bähr zog die rechtlichen Fäden der Klimaklage der «Klimaseniorinnen». Keystone

Die Time-100-Liste ist die jährliche Auswahl des US-Magazins «Time» mit den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. In diesem Jahr figuriert genau eine Person aus der Schweiz in dieser illustren Gesellschaft: Cordelia Bähr.

Als leitende Anwältin des Vereins «KlimaSeniorinnen Schweiz» führte Bähr einen neunjährigen Rechtskampf gegen den Schweizer Staat. Sie vertrat rund 3000 Frauen im Pensionsalter vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit dem Argument, dass die Schweiz durch ungenügende Klimaschutzmassnahmen die Menschenrechte verletze.

2024 dann das historische Urteil: Der EGMR entschied zugunsten der KlimaSeniorinnen und stellte fest, dass ein Staat verpflichtet ist, seine Bürgerinnen und Bürger vor den schwerwiegenden Folgen der Klimakrise zu schützen. Der Erfolg machte Bähr zur sichtbarsten Figur im Schweizer Klima-Recht 2025.

Team Switzerland

Das Team Switzerland zu Besuch bei Donald Trump (sitzend von rechts nach links): Daniel Jäggi, Gründer des Genfer Rohstoffhändlers Mercuria, Alfred Gantner, Mitgründer der Investmentfirma Partners Group, Johann Rupert, Hauptaktionär und Präsident des Luxusgüterkonzerns Richemont, Jean-Frédéric Dufour, Chef des Uhrenherstellers Rolex, Marwan Shakarchi, Chef von MKS, einer der vier Schweizer Goldraffinerien, und Diego Aponte, Chef von MSC, der weltgrössten Reederei aus Genf. Ganz links sitzt der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer, im Hintergrund stehen Trumps Sohn Eric und dessen Frau Lara. Keystone

Ausgerechnet am Nationalfeiertag verkündete US-Präsident Donald Trump, dass die USA Strafzölle auf Schweizer Exporte von 39 Prozent erheben. Der Schock in der hiesigen Wirtschaft sass tief, die Konkurrenz im Ausland witterte Wettbewerbsvorteile.

Nachdem die Bestrebungen der Schweizer Diplomatie auf ein Zollabkommen keine Früchte getragen hatten, war es im November eine Handvoll Schweizer Wirtschaftsführer, die Trump zum Umdenken bewogen. Kurze Zeit später reiste Bundesrat Guy Parmelin in die USA, um letzte Details zu verhandeln. Am 10. Dezember gibt der Wirtschaftsminister bekannt: Die Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt, rückwirkend ab dem 14. November.

Zu reden gaben insbesondere auch die Geschenke – eine Rolex und ein Goldbarren –, die das Team Switzerland dem US-Präsidenten machte. Kritiker sahen darin eine mutmassliche Bestechung. Grüne und Juso erstatteten gar Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft.

Alfred Gantner, Mitgründer der Investmentfirma Partners Group und Teil von Team Switzerland, verteidigte das Vorgehen daraufhin öffentlich. So sei es «absolut Gepflogenheit, wenn man ins Oval Office geht, ein Geschenk mitzubringen». Es sei nicht um den materiellen, sondern um den symbolischen Wert gegangen. Zudem seien die Geschenke nicht für Donald Trump, «sondern für die amerikanische Öffentlichkeit, für die Presidential Library» gedacht.

Schweizer Gaza-Aktivisten

In Genf feiern am 8. Oktober zahlreiche Demonstrierende die Heimkehr von festgenommen Aktivisten der Gaza-Flotte. Keystone

Insgesamt 19 Schweizer Staatsangehörige waren unter den mehr als 450 Aktivistinnen und Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte «Global Sumud Flotilla», die die israelische Seeblockade von Gaza durchbrechen und die lokale Bevölkerung mit Hilfsgütern versorgen wollte. Das Vorhaben scheiterte: Die israelische Marine kaperte anfangs Oktober alle 44 Schiffe etwa 100 Kilometer vor der Küste Gazas in internationalen Gewässern.

Die Schweizer Aktivisten kamen daraufhin in israelische Haft, konnten aber wenige Tage später bereits wieder in die Schweiz reisen. Hunderte Demonstrierende empfingen die Aktivisten jeweils, die an verschiedenen Tagen zurückkehrten.

Doris Keller

EM-Turnierdirektorin Doris Keller (rechts) hat zusammen mit Marion Daube, Direktorin Frauenfussball SFV, den Zürcher Sportpreises 2025 erhalten. Keystone

31 teils mitreissende Spiele, Hunderttausende begeisterte Fussballfans und eine erfolgreiche Schweizer Nati liessen die diesjährige Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz zu einem Sommermärchen werden. Doris Keller war als Turnierdirektorin das Gesicht des Grossanlasses.

Im Mai 2023 trat Keller ihr Amt an. Die ambitionierten Ziele, die sie im Voraus kommunizierte, übertraf sie bei Weitem: Die Women's Euro bot ausverkaufte Stadien, attraktive Fanzonen sowie eine reibungslose Organisation. Die vorbildliche Grossveranstaltung erhielt denn auch national als auch international viel Anerkennung.

«Wir haben sehr viel erreicht mit dieser EM», sagte Keller im Anschluss an das Turnier gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wir haben mit über 650'000 Fans in den Stadien einen Rekord aufgestellt. Die meisten Erwartungen, die wir vor diesem Turnier hatten, wurden deutlich übertroffen.»

Im Oktober wurde Doris Keller vom Kanton Zürich gemeinsam mit Marion Daube, Direktorin Frauenfussball beim Schweizerischen Fussballverband, mit dem Sportpreis 2025 ausgezeichnet. «Mit ihrem Engagement haben die beiden Frauen zum Erfolg des Turniers in der Schweiz beigetragen», hiess es in der Begründung.

Gianni Infantino

Fifa-Präsident Gianni Infantino überreicht Donald Trump einen Friedenspreis. Keystone

Die Auslosung der WM 2026 in den USA bewegte anfangs Dezember Fussball-Fans auf der ganzen Welt. Dabei in der Hauptrolle nebst US-Präsident Donald Trump: Fifa-Präsident Gianni Infantino.

Der Walliser hatte Trump im Rahmen der Auslosung kurzerhand mit dem neuen «Friedenspreis» des Fussball-Weltverbandes geehrt – wohl als Reaktion auf dessen Nichtberücksichtigung beim Friedensnobelpreis. Trump habe «unerschütterlichen Einsatz für den Frieden auf der ganzen Welt» gezeigt, lobte Infantino.

Kritiker hatten Infantino unterstellt, er habe die Auszeichnung extra für Trump ins Leben gerufen. Es gebe kein transparentes Verfahren, keine Nominierten, keine Jury, und sei offenbar auch für den Fifa-Rat neu gewesen, sagte die Direktorin von Human Rights Watch, Minky Worden, bei einer Pressekonferenz verschiedener Gruppen in Washington zwei Tage vor der Auslosung.

Auch von der internationalen Presse hagelte es Kritik: «Gianni Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Donald Trump ist ein neuer Tiefpunkt», schrieb beispielsweise die britische Zeitung «The Telegraph».

