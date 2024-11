Reality-Abenteuer in der Schweiz: In der Serie «Destination Escape Switzerland» lösen vier deutsche Influencer*innen Rätsel und Herausforderungen, die sie durch acht Regionen des Landes führen.

Die Serie wird am 20. November auf Amazon Prime Video und Youtube veröffentlicht und besteht aus sieben Folgen.

Mit Start in Basel reisen die Teilnehmenden per Zug, Bus und Schiff, und am Ende winkt ein grosser Schatz.