«In Vogue: The 90s» widmet sich der Lieblingsdekade der Mode: Nie zuvor gesehene Aufnahmen aus der Modewelt der 1990er-Jahre geben neue Einblicke. Kommentiert von den Grössten aus der Fashionbranche, mit manchmal etwas viel Selbstlob, aber vor allem unvergessenen Highlights.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Doku-Serie «In Vogue: The 90s» beleuchtet den Einfluss der 1990er-Jahre auf die Modewelt.

Prägend war vor allem auch die Ernennung von Anna Wintour zur Chefredaktorin der US-amerikanischen Ausgabe der «Vogue».

In den insgesamt sechs Folgen kommen Moderedaktor*innen, Supermodels, Modedesigner*innen und Hollywoodstars zu Wort, die in den 90s eine wichtige Rolle für die Modebranche spielten.

Die ersten drei Folgen der Doku-Serie stehen seit dem 13. September 2024 auf Disney+ (im blue SuperMax-Paket enthalten) zum Streamen zur Verfügung.

Am 20. September 2024 werden drei weitere Folgen veröffentlicht – dies, während in Mailand die Fashion Week läuft. Mehr anzeigen

Die 90s – hach, was war das für eine Dekade. Während die einen noch mit ihrem Furby gespielt oder das Tamagotchi gefüttert haben, widmeten sich andere Sex, Drugs and Rock 'n' Roll – und eben auch der Mode, wie die deutsche «Vogue» es beschreibt.

Ja, die 1990er-Jahre waren und bleiben die Lieblingsdekade der Mode. In keiner anderen Zeit hat sie sich so abrupt verändert, weiterentwickelt, waghalsige Schritte gemacht. Die Ernennung von Anna Wintour zur neuen Chefredaktorin der US-amerikanischen Ausgabe der Modezeitschrift im Jahr 1988 läutete eine neue Ära ein.

Die Frau mit der riesigen Sonnenbrille und dem markanten Haarschnitt ist seither ein fester Bestandteil der Modewelt und spielte eine zentrale Rolle in der Geschichte des Aufstiegs der «Vogue» zur weltberühmten Modebibel.

Die riesige Sonnenbrille ist Anna Wintours Markenzeichen. Disney+

«In Vogue» beleuchtet in chronologischer Abfolge die Blüte des High-Fashion-Magazins. Und setzt dies in den Kontext der 90er-Jahre, die vom sogenannten Heroin-Chic, Grunge oder der Schlanksein-ist-in-Mentalität geprägt waren und in denen auch Prominente eine immer wichtigere Rolle in der Modewelt spielten.

Unvergessen bleibt das Schwarz-Weiss-Cover der Januar-Ausgabe 1990 der «Vogue», mit der ein neues Zeitalter anbrach. Vor der Linse von Peter Lindbergh posierten damals Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Tatjana Patitz und Cindy Crawford. Sie sollten später zu einigen der bekanntesten Supermodels aller Zeiten werden.

Als Supermodels zu Stars wurden

Die Geschehnisse und Highlights der Modeindustrie in den 90s werden in den insgesamt sechs Folgen eingeordnet und durch die Augen von den bekanntesten Fashionredaktor*innen – neben Anna Wintour sind das Edward Enninful, Tonne Goodman oder Hamish Bowles – erzählt. Angereichert mit viel Wissen aus der damaligen Zeit, manchmal mit Witz erzählt und vor allem mit viel unterschiedlichen Meinungen kommentiert.

Es war eine Zeit, in der Supermodels zu Stars und aus Hollywoodprominenz oder Musikern Stilikonen wurden, warum auch deren Sichtweise auf die damalige Zeit nicht fehlen darf. So kommen etwa Kate Moss, Tyra Banks, Victoria Beckham, Mary J. Blige, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman oder Sarah Jessica Parker zu Wort. Und natürlich auch die wichtigsten Fashiondesigner*innen, die die 90er-Jahre geprägt haben. Stella McCartney, Marc Jacobs, Tom Ford oder John Galliano nehmen ebenfalls Platz auf den ausgefallenen Couchs der Sendung.

Dabei gibt es neben vielen unvergessenen Momente, wie etwa die erste Show von Alexander McQueen in New York, auch ganz viel Selbstbeweihräucherung, manchmal dann wieder Demut. Die Einordnungen der Protagonist*innen bleiben zurück und häufig heisst es: «So etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen.» Alles scheint neu und innovativ gewesen zu sein. Die 90er-Jahre sind irgendwie etwas Heiliges in der Modebranche.

«Damit die Menschen sehen, verstehen und lernen können»

Schon gleich am Anfang der Serie wird klar, wer in der Modebranche das Sagen hat. Anna Wintour wird gebeten, ihre Sonnenbrille abzunehmen – ohne viel Regung meint sie: «Ich lasse sie an.» Ihre Herrschaft über die Fashionwelt geht weiter, die Frage bleibt: Wer wird später einmal nachrücken?

Im Gespräch mit dem «Hollywood Reporter» erklärt Anna Wintour den Sinn der neuen Doku-Serie, sie solle dem Ganzen einen Kontext geben und veranschaulichen, welchen Einfluss die 90er-Jahre auf die Modebranche hatten. «Damit die Menschen es sehen, verstehen und wirklich lernen können», so die «Vogue»-Chefredaktorin.

Die ersten drei Folgen der Doku-Serie, die von der «Vogue» mitproduziert wurde, sind seit 13. September auf Disney+ (im blue SuperMax-Paket enthalten) verfügbar. Am 20. September folgen drei weitere Folgen zum Streamen.

Mehr Videos aus dem Ressort