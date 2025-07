Hugh Grant und Elizabeth Hurley – die beiden galten jahrelang als «Traumpaar». IMAGO/Avalon.red

Lügen, Liebe, Betrug: Seit Jahren sind Promi-Trennungen ein heiss diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit. Vor allem, wenn es um Betrug geht. Diese sieben Promi-Affären waren besonders brisant.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Promi-Affären sorgen regelmässig für weltweites Aufsehen.

Beispielsweise diese von Shakira und Gerard Piqué oder von Hugh Grant und Elizabeth Hurley.

Diese sieben Promi-Affären und Seitensprünge waren besonders interessant für die Öffentlichkeit. Mehr anzeigen

Wenn Promis fremdgehen, sorgt dies weltweit für Schlagzeilen und grosses öffentliches Interesse. Affären, Betrug und die darauffolgenden Trennungen gehören seit jeher zu den aufsehenerregendsten Geschichten aus dem Leben der Stars. Diese sieben waren besonders brisant:

Shakira und Gerard Piqué

Fussballspieler Gerard Pique und Sängerin Shakira haben zwei gemeinsame Kinder. Andreu Dalmau/EFE/EPA/dpa/Archiv

Anfang Juni 2022 gaben Shakira und Gerard Piqué ihre Trennung bekannt. Der Fussballer hatte die Sängerin nach zwölf Jahren Beziehung betrogen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Schon länger hatte Shakira vermutet, dass Piqué ihr untreu ist, doch der Kolumbianerin fehlten handfeste Beweise. Doch diese wurden ihr eines Tages auf dem Silbertablett präsentiert, so die Fan-Theorie. Nach einer Reise öffnete sie ihren Kühlschrank und fand dort ein Gonfi-Glas, welches dort nicht hätte sein sollen. Es handelte sich nämlich um eine Sorte, die weder die Sängerin, noch ihre zwei Kinder oder Gerard Piqué mögen.

Was also hatte der Brotaufstrich im Kühlschrank der Familie verloren? Für Shakira war das alles, was sie als Beweis für die Untreue von Piqué brauchte.

In einem Interview mit «The Sunday Times» im Jahr 2024 sprach die Sängerin über die Affäre. Sie erklärte, dass die Gonfi-Glas-Theorie gar nicht stimmt. Was dagegen wahr ist: Gerard Piqué ist mit seiner Affäre Clara Chia Martí fest liiert und steht öffentlich zu ihr.

Hugh Grant und Elizabeth Hurley

Hugh Grant und Elizabeth Hurley waren bis 2000 ein Paar. KEYSTONE

Den wohl spektakulärsten Seitensprung leistete sich Hugh Grant. Der britische Schauspieler war seit 1987 mit Supermodel Elizabeth Hurley ein Paar. Im Jahr 1995 wurde Grant in flagranti erwischt: Die Polizei ertappte ihn in seinem Auto mit der Prostituierten Divine Brown.

Ein medialer Skandal um Hugh Grant wurde ausgelöst, er kostete den Briten 1'000 Dollar Strafe und Grant musste an einem Aids-Aufklärungsprogramm teilnehmen.

Liz Hurley und Hugh Grant blieben trotzdem zusammen – im Jahr 2000 trennten sich die beiden.

Hugh Grant bereute seine Untreue und begründete sie damit, dass er extrem unzufrieden mit seinem Hollywood-Debüt in der Filmkomödie «Nine Months» mit Julianne Moore und Robin Williams war. «Jeder darin war brillant, aber ich war so grauenhaft, dass ich schlechte Laune bekam», so der Schauspieler.

Boris und Barbara Becker

Boris und Barbara Becker als sie noch ein Paar waren. Christophe Gateau/dpa

1993 ging er als einer der grössten deutschen Sportler seiner Zeit in den Hafen der Ehe ein: Tennis-Ikone Boris Becker heiratete die Schauspielerin Barbara Feltus. Das Paar galt als Glamour-Duo der 90er-Jahre – zumindest bis zum Sommer 1999, als das private Glück erste Risse bekam.

Nach einem frühen Aus im Achtelfinale von Wimbledon und einem heftigen Streit mit seiner hochschwangeren Ehefrau suchte Becker Trost – ausgerechnet an der Bar eines Londoner Hotels. Dort begegnete er dem russischen Model Angela Ermakova. Was folgte, wurde zur wohl berühmtesten Kurzbeziehung deutscher Promikultur: Der Mythos der «Besenkammer-Affäre» war geboren.

Das Ergebnis des flüchtigen Abends liess nicht lange auf sich warten – Tochter Anna Ermakova, die Boris Becker äusserlich sehr ähnelt, kam wenig später zur Welt.

Wochenlang berichteten Boulevardmedien über Beckers Seitensprung. Die Ehe der Beckers zerbrach endgültig – es folgte ein öffentlicher Scheidungskrieg, der 2001 in einem aufsehenerregenden Prozess in den USA gipfelte. Am Ende stand die Scheidung.

Franck und Wahiba Ribéry

Franck und Wahiba Ribéry mit ihren Kindern. imago/MIS

Auch der französische Fussballspieler Franck Ribéry betrog 2009 seine Ehefrau. Der ehemalige Bayer-Spieler hatte in einem Münchner Luxus-Hotel Sex mit einer damals 17-jährigen Prostituierten.

In Frankreich drohten Freiern damals bei Kontakt mit minderjährigen Prostituierten bis zu drei Jahre Haft. Im Prozess behauptete der Fussballspieler, dass er nicht gewusst habe, dass das Mädchen damals noch nicht volljährig gewesen war.

Das Gericht glaubte Franck Ribéry und sprach ihn frei. Seine Frau Wahiba blieb bei ihm. Mittlerweile haben sie vier gemeinsame Kinder.

Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver

Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver. Die Trennung folgte mit einem langen Rechtsstreit. KEYSTONE

Auch Arnold Schwarzenegger sah sich mit den Konsequenzen seiner Seitensprünge in der Öffentlichkeit konfrontiert. Nach 25 Jahren Ehe trennte sich Maria Shriver 2011 vom «Terminator»-Star, nachdem bekannt wurde, dass Schwarzenegger während der Ehe mit der langjährigen Haushälterin Mildred Baena ein Kind gezeugt hatte.

Joseph Baena wurde bereits 1997 geboren – seine Existenz blieb jedoch über Jahre geheim, auch innerhalb der Familie.

Erst als die Affäre öffentlich wurde, leitete Shriver die Scheidung ein, die jedoch erst nach einem langwierigen, zehnjährigen Rechtsstreit 2021 rechtskräftig wurde. Die Enthüllung stürzte Maria Shriver in eine tiefe persönliche Krise, wie sie inzwischen auch in ihrem Buch offen schildert.

Schwarzenegger selbst hat seinen Fehltritt wiederholt öffentlich bereut.

Kristen Stewart und Robert Pattinson

Das «Twilight»-Traumpaar Robert Pattinson und Kristen Stewart. Getty Images

Im Sommer 2012 erschütterte eine Affäre das Traumpaar der «Twilight»-Sage: Kristen Stewart und Robert Pattinson galten nach ihrem Filmerfolg als Traumpaar, die Beziehung nahm jedoch ein Ende, als Paparazzi Stewart und Regisseur Rupert Sanders beim Küssen ablichteten. Sanders war zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet und Vater zweier Kinder.

Die Veröffentlichung der Fotos löste einen Skandal aus, der Stewart öffentlich zur Entschuldigung zwang. Pattinson trennte sich daraufhin von Stewart. Trotz eines kurzen Liebes-Comebacks zerbrach die Beziehung endgültig im Jahr 2013.

Woody Allen, Mia Farrow und Soon-Yi Previn

1992 trennten sich die Wege von Woody Allen und Mia Farrow. (Archivbild) -/Photoreporters/dpa

Die Beziehung von Regisseur Woody Allen und Soon-Yi Previn zählt zu den umstrittensten in Hollywood – und dennoch sind die beiden seit über 25 Jahren verheiratet.

Als das Paar sich kennenlernten, war Allen mit der Schauspielerin Mia Farrow zusammen, die Adoptivmutter von Soon-Yi Previn. Der Filmemacher begann hinter dem Rücken der Schauspielerin eine Affäre mit der 35 Jahre jüngeren Soon-Yi.

Am 13. Januar 1992 fand Mia Farrow Nacktfotos ihrer damals 21-jährigen Adoptivtochter in Allens Apartment. Kurz darauf wurde öffentlich bekannt, dass Allen eine sexuelle Beziehung zu Soon-Yi hatte.

Was folgte, war ein erbitterter und öffentlich geführter Trennungs- und Sorgerechtsstreit. Die beiden haben nämlich drei gemeinsame Kinder: Die beiden adoptierten Kinder Dylan und Moses und der leibliche Sohn Ronan.

Woody Allen und seine Ehefrau Soon-Yi Previn. imago images/Mary Evans

1997 heirateten Woody Allen und Soon-Yi Previn in Venedig. Trotz ihres Altersunterschieds und der anhaltenden Kritik führen sie bis heute ein zurückgezogenes, aber stabiles Familienleben in New York. Gemeinsam adoptierte das Paar zwei Töchter und tritt nur selten in der Öffentlichkeit auf. In Interviews betont Allen immer wieder, wie glücklich und ausgeglichen die Ehe verlaufe.

Bereits seit Jahrzehnten erhebte Dylan Farrow, die adoptierte Tochter von Allen, schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur. In einem offenen Brief, veröffentlicht in der «New York Times», schilderte sie, dass Allen sie im Alter von sieben Jahren im Dachboden des New Yorker Apartments ihrer Mutter, Mia Farrow, sexuell missbraucht habe.

Trotz umfangreicher Ermittlungen wurde Woody Allen nie angeklagt, der zuständige Staatsanwalt betonte jedoch, es gebe «hinreichenden Verdacht» gegen Allen. Woody Allen weist die Anschuldigungen bis heute zurück.

Mehr Videos aus dem Ressort