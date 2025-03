Saoirse Ronan war schon viermal für den Oscar nominiert – und wuchs in Irland auf. Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Am 17. März feiert ganz Irland den St. Patrick's Day – und diese Hollywoodstars feiern mit. Denn sie sind auf der grünen Insel geboren oder aufgewachsen.

Teleschau Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute, 17. März, ist St. Patrick's Day. Ganz Irland feiert an diesem Tag.

Mitfeiern tun auch einige Hollywoodstars, die von der grünen Insel stammen.

So wurden etwa Pierce Brosnan und Colin Farrell in Irland geboren.

Welche weiteren Stars irisches Blut in sich tragen, erfährst du hier. Mehr anzeigen

Jahrelang stand er als James Bond im Dienste der britischen Majestät, geboren aber ist Pierce Brosnan in Irland. Er ist nicht der einzige Schauspieler, der von der grünen Insel aus, Hollywood im Sturm erobert hat.

Anlässlich des St. Patrick's Days am 17. März erfährst du folgend, welche Stars sonst noch aus Irland stammen und am heutigen Tag feiern.

Pierce Brosnan

Er hat inzwischen auch die US-Staatsbürgerschaft, zog mit zwölf Jahren nach Schottland und lebte später in London: Seine Heimat liegt für Pierce Brosnan (71) jedoch im irischen Städtchen Navan, in der der spätere «James Bond»-Darsteller seine Kindheit verbrachte.

Cillian Murphy

Er ist seiner Heimat bis heute verbunden: Cillian Murphy (48) kam nicht nur auf der grünen Insel zur Welt, sondern lebt mit seiner Frau Yvonne McGuinness (52) und den beiden Söhnen in der Hauptstadt Dublin. Seine Heimat wird er heute mehr denn je verlassen müssen. Denn längst, spätestens aber seit seinem Oscar-Gewinn für das Biopic «Oppenheimer» gehört Murphy zu den gefragtesten Stars in Hollywood.

Cillian Murphy wurde an den Oscars 2024 als bester Hauptdarstellers geehrt. Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Colin Farrell

Sein Vater war Fussballprofi beim irischen Rekordmeister Shamrock Rovers: Colin Farrell (48), spielte unter anderem in «The Lobster» und «The Batman» mit, kam 1976 in Castleknock, einem Vorort von Dublin, zur Welt.

Schauspieler Colin Farrell kommt ebenfalls aus Irland. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Kerry Condon

Sie spielte in «The Banshees of Inisherin» neben ihrem Landsmann Colin Farrell und war dafür als «beste Nebendarstellerin» nominiert: Kerry Condon (42), auch bekannt aus den TV-Serien «Better Call Saul», «Rom» und «Ray Donovan», kam im kleinen irischen Städtchen Thurles zur Welt.

Die irische Schauspielerin Kerry Condon war unter anderem in «Better Call Saul» oder «Ray Donovan» zu sehen. KEYSTONE/AP Photo/Ashley Landis

Barry Keoghan

Auch er war für «The Banshees of Inisherin» für einen Oscar – als bester Nebendarsteller – nominiert: Der in Dublin geborene Barry Keoghan (32) sorgte erstmals in Christopher Nolans «Dunkirk» für Aufsehen, zuletzt hatte er in «The Batman» einen Kurzauftritt als Superschurke Joker.

Auch Barry Keoghan war für einen Oscar nominiert. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Jonathan Rhys Meyers

Er ist nicht nur Ire, sondern wirkt immer auch ein bisschen irre: «The Tudors»- und «Vikings»-Star Jonathan Rhys Meyers (47). Seinen internationalen Durchbruch hatte der in einem Vorort von Dublin geborene Schauspieler mit Woody Allens Meisterwerk «Match Point» (2005). Und welchen Charakter spielt er da: einen Emporkömmling, der seine Affäre ermordet. Das obige Wortspiel darf also bitte erlaubt sein.

Jonathan Rhys Meyers spielte in «The Tudors» und «Vikings» mit. KEYSTONE/AP Photo/Matt Sayles

Liam Neeson

Prost! Bevor Liam Neeson (72), der im nordirischen Ballymena geboren wurde, seinen Durchbruch als Schauspieler feierte, jobbte er unter anderem als Gabelstaplerfahrer in einer Guinness-Brauerei.

Liam Neeson arbeitete vor seinem Durchbruch als Gabelstaplerfahrer in einer Guinness-Brauerei. Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Gabriel Byrne

Er war in Irland längst ein TV-Star, bevor er als einer «Der üblichen Verdächtigen» und als Psychotherapeut Paul Weston in der HBO-Serie «In Treatment» begeisterte: Gabriel Byrne (74) wurde in Dublin geboren.

In seiner Heimat war Gabriel Byrne schon längst ein TV-Star. KEYSTONE/EPA/Juan Herrero

Sir Kenneth Branagh

Sein Nachname verrät seine Herkunft schon fast – und sein Ehrentitel auch: Schauspieler und Regisseur Kenneth Branagh (64), unter anderem bekannt aus «Hamlet» und «Mord im Orient-Express», wurde im nordirischen Belfast geboren und 2012 von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum Sir gemacht.

Kenneth Branagh wurde von der verstorbenen Queen Elizabeth II. zum Sir gemacht. Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Saoirse Ronan

Ihr Name – wird wie folgt ausgesprochen: Ssirscha Rohnan – ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern auch unverkennbar irischer Herkunft: «Brooklyn»- und «Lady Bird»-Star Saoirse Ronan (30) wurde zwar in New York als Tochter irischer Eltern geboren, wuchs aber auf der grünen Insel auf. Heute lebt die irisch-US-amerikanische Schauspielerin mit Ehemann und Kollege Jack Lowden (34) in London.

Colm Meaney

Ein Ire erobert das Weltall: Colm Meaney (71) wurde in Dublin geboren und spielte in den beiden «Star Trek»-Serien «Das nächste Jahrhundert» sowie «Deep Space Nine» den (Chef-)Ingenieur Miles O'Brien. Seine Figur stammte nicht nur aus Irland, sondern behauptete sogar, vom ersten und einzigen irischen Hochkönig, Brian Boru (940-1014), abzustammen.

Colm Meaney spielte in den beiden «Star Trek»-Serien den (Chef-)Ingenieur Miles O'Brien. KEYSTONE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Michael Fassbender

Der Nachname verrät auch ihn: Der Vater von Michael Fassbender (47) ist Deutscher. Der «X-Men»-Star ist in Heidelberg geboren, besitzt aber dank seiner Mutter auch die irische Staatsbürgerschaft. Als Fassbender zwei Jahre alt war, zog die Familie nach Irland, wo der heutige Hollywoodstar dann auch aufwuchs.

Der Vater von Michael Fassbender ist Deutscher, seine Mutter Irin. Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa

Sir Michael Gambon

Er wäre nach George Lazenby (85) fast der neue James Bond geworden und wurde im reiferen Alter in der «Harry Potter»-Filmreihe als Dumbledore-Ersatz doch noch zum Blockbuster-Star: Sir Michael Gambon (1940-2023) besass zwar die britische Staatsbürgerschaft und wurde von der Queen geadelt, geboren wurde der Charakterdarsteller jedoch in Dublin.

Sir Michael Gambon wurde in der «Harry Potter»-Filmreihe zum Dumbledore-Ersatz. Ian West/PA Wire/dpa

Brendan Gleeson

Auch er war in «Harry Potter» zu sehen: Brendan Gleeson (69), auch bekannt aus «Braveheart» und «Gangs of New York», spielte Alastor Moody, einen Reinblut-Zauberer, der als der berühmteste Auror aller Zeiten gilt. Er sorgte auch für Nachwuchs an irischen Hollywoodstars: Seine Söhne Domhnall und Brían sind ebenfalls Schauspieler.

Brendan Gleeson spielte in «Harry Potter» einen Reinblut-Zauberer. KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Ian McElhinney

Wahrscheinlich liegt es daran, dass in Irland zahlreiche der Drehorte liegen, aber natürlich auch daran, dass «Game of Thrones» einen riesigen Cast besass, sicher ist: Zahlreiche Darsteller des Fantasy-Serien-Epos kommen von der grünen Insel – etwa Ian McElhinney (76), der als Ser Barristan Selmy lange Zeit ein treuer Begleiter und Beschützer von Daenerys Targaryen ist.

Michelle Fairley

Sie ist die Mutter starker Figuren: In «Harry Potter» hatte Michelle Fairley (61) einen kurzen Auftritt als Mrs. Granger, die Mutter von Hermione, gespielt von Emma Watson (34). In «Game of Thrones» spielte sie Catelyn Stark, die Matriachin, die nach dem Tode ihres Mannes die Führung im Hause Stark übernimmt, bis sie selbst grausam stirbt.

Michael McElhatton

Roose Bolton ist verantwortlich für die «Rote Hochzeit», eine der blutigsten und grausamsten Szenen der Serie: Michael McElhatton (61) schaffte mit «Game of Thrones» den Durchbruch und war seitdem auch in Blockbustern wie «Justice League» (2017) und «King Arthur: Legend of the Sword» (2017) zu sehen. Bei Letzterem traf er auf einen Serienkollegen …

Michael McElhatton schaffte mit «Game of Thrones» den Durchbruch und war seitdem auch in Blockbustern wie «King Arthur: Legend of the Sword» zu sehen. IMAGO/Newscom/AdMedia

Aidan Gillen

Auch Aidan Gillen (56) spielte in Guy Ritchies (56) «King Arthur»-Abenteuer mit, als Musikmanager John Reid hatte er zudem eine grosse Rolle im Queen-Biopic «Bohemian Rhapsody». Berühmt wurde aber auch er durch das Fantasy-Epos «Game of Thrones»: Als undurchsichtiger und machthungriger Strippenzieher Petyr «Kleinfinger» Baelish spielte er eine der wichtigsten Figuren der Fantasy-Serie.

Auch Aidan Gillen spielte in «King Arthur» mit. IMAGO/ABACAPRESS

Conleth Hill

Apropos Strippenzieher: Als «Meister der Flüsterer» schmiedet Lord Varys als Mann im Hintergrund immer wieder neue Intrigen. Der in Nordirland geborene Conleth Hill (60), der den Eunuch in allen acht Staffeln spielte, war ausserdem 2019 im Polit-Thriller «Official Secrets» als legendärer britischer Journalisten Roger Alton zu sehen.

Der in Nordirland geborene Conleth Hill schlüpfte in «Game of Thrones» in die Rolle des «Meisters der Flüsterer». Paul Smith/Featureflash

Liam Cunningham

Und auch die womöglich beliebteste sowie die verhassteste Figur aus «Game of Thrones» sind gebürtige Iren: Liam Cunningham (63) spielte Lord Davos Seewert, eine der wenigen Figuren, die nicht aus reinem Egoismus und Machthunger handelt.

Jack Gleeson

Bei seinem Tod dürften wiederum alle Fans gejubelt haben: Der von Jack Gleeson (32) gespielte königliche Rotzlöffel Joffrey Baratheon machte sich in «Game of Thrones» nicht viele Freunde. Nach dem Ende seiner Serienfigur zog sich der in Dublin geborene Jungstar erst mal aus Film und Fernsehen zurück. Mittlerweile ist Gleeson aber wieder als Schauspieler aktiv: Seit 2023 ist er Teil der britischen Serie «Fünf Freunde».

Jack Gleeson verkörperte in «Game of Trones» den königliche Rotzlöffel Joffrey Baratheon. KEYSTONE/Evan Agostini/Invision/AP

Mehr Videos aus dem Ressort