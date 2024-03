Laudator*innen an den Oscars 2024 Unter den vielen musikalischen Gästen ist auch Ryan Gosling als Nominierter: Der Schauspieler wird seinen Hitsong «I'm Just Ken» zum Besten geben. Bild: Imago/Zuma Wire Als Laudator*innen werden verschiedene Gewinner*innen aus den letzten Jahren auf die Bühne schreiten. So etwa Michelle Yeoh und Ke Huy Quan. Bild: Imago/MediaPunch Auch Stephen Spielberg reicht wohl einem Regie-Kollegen den Oscar in der Nacht des 10. März. Bild: Imago Charlize Theron gewann den Oscar für ihre Rolle in «Monster», als sie die Mörderin Aileen Wuornos gespielt hat. Bild: imago stock&people Popstar Ariana Grande steht bei den Oscars auch auf der Bühne, doch nicht als Sängerin, sondern als Laudatorin. Bild: Imago/Zuma Press Oscarpreisträger Christoph Waltz fährt ebenfalls nach Los Angeles, um an dem prestigeträchtigen Event teilzunehmen. Bild: Imago/Avalon.red Emily Blunt könnte allenfalls Kollege Cillian Murphy einen Oscar überreichen. Sie beide sind nominiert für «Beste Nebendarstellerin» beziehungsweise «Bester Hauptdarsteller». Bild: Imago/Zuma Wire Brendan Fraser steigt auch wieder auf die Oscarbühne: Nach seinem letztjährigen Sieg für «The Whale» darf er nun selbst eine Kategorie präsentieren. Bild: Imago/Zuma Wire Michelle Pfeiffer gibt sich am 10. März auch die Ehre ... Bild: Imago/Zuma Wire ... sowie Nicolas Cage, der in den 1990ern seinen ersten und einzigen Oscar für «Leaving Las Vegas» erhalten hat. Bild: Imago/Zuma Wire Ebenfalls bereits mit einem Oscar geschmückt ist Jennifer Lawrence. Welche Kategorien die einzelnen Laudator*innen präsentieren, ist noch nicht klar. Bild: Imago/Bestimage Sir Ben Kingsley tritt ebenfalls auf, er gewann 1982 den Oscar für seine Verkörperung von Mahatma Gandhi in «Gandhi». Bild: imago stock&people Anya Taylor-Job wurde ebenfalls als Laudatorin eingeladen – sie wurde durch die Hauptrolle in der Schach-Serie «Queen's Gambit» weltberühmt. Bild: imago/Future Image International Laudator*innen an den Oscars 2024 Unter den vielen musikalischen Gästen ist auch Ryan Gosling als Nominierter: Der Schauspieler wird seinen Hitsong «I'm Just Ken» zum Besten geben. Bild: Imago/Zuma Wire Als Laudator*innen werden verschiedene Gewinner*innen aus den letzten Jahren auf die Bühne schreiten. So etwa Michelle Yeoh und Ke Huy Quan. Bild: Imago/MediaPunch Auch Stephen Spielberg reicht wohl einem Regie-Kollegen den Oscar in der Nacht des 10. März. Bild: Imago Charlize Theron gewann den Oscar für ihre Rolle in «Monster», als sie die Mörderin Aileen Wuornos gespielt hat. Bild: imago stock&people Popstar Ariana Grande steht bei den Oscars auch auf der Bühne, doch nicht als Sängerin, sondern als Laudatorin. Bild: Imago/Zuma Press Oscarpreisträger Christoph Waltz fährt ebenfalls nach Los Angeles, um an dem prestigeträchtigen Event teilzunehmen. Bild: Imago/Avalon.red Emily Blunt könnte allenfalls Kollege Cillian Murphy einen Oscar überreichen. Sie beide sind nominiert für «Beste Nebendarstellerin» beziehungsweise «Bester Hauptdarsteller». Bild: Imago/Zuma Wire Brendan Fraser steigt auch wieder auf die Oscarbühne: Nach seinem letztjährigen Sieg für «The Whale» darf er nun selbst eine Kategorie präsentieren. Bild: Imago/Zuma Wire Michelle Pfeiffer gibt sich am 10. März auch die Ehre ... Bild: Imago/Zuma Wire ... sowie Nicolas Cage, der in den 1990ern seinen ersten und einzigen Oscar für «Leaving Las Vegas» erhalten hat. Bild: Imago/Zuma Wire Ebenfalls bereits mit einem Oscar geschmückt ist Jennifer Lawrence. Welche Kategorien die einzelnen Laudator*innen präsentieren, ist noch nicht klar. Bild: Imago/Bestimage Sir Ben Kingsley tritt ebenfalls auf, er gewann 1982 den Oscar für seine Verkörperung von Mahatma Gandhi in «Gandhi». Bild: imago stock&people Anya Taylor-Job wurde ebenfalls als Laudatorin eingeladen – sie wurde durch die Hauptrolle in der Schach-Serie «Queen's Gambit» weltberühmt. Bild: imago/Future Image International

Nun ist klar, wer alles an den 96. Oscars auftreten wird – zur Unterhaltung und der Vergabe der Preise. Unter anderem steht Ryan Gosling auf der Bühne und performt seinen Song «I'm Just Ken» live.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 96. Verleihung der Academy Awards findet am 10. März in Los Angeles statt.

Als Moderator führt dieses Jahr der Talkshow-Host Jimmy Kimmel durch das Programm.

Neben den nominierten Schauspieler*innen und Filmschaffenden treten auch diverse Stars auf, die Preise vergeben oder schlicht zum Unterhaltungsprogramm beitragen. Mehr anzeigen

Die mehrstündige Sendung live aus Hollywood ist natürlich auch eine prominente Werbefläche – nicht etwa wie beim Superbowl, aber für den einen oder anderen Celebrity.

Auch dieses Jahr wird Moderator Jimmy Kimmel unzählige grosse Namen bei sich auf der Bühne begrüssen.

In der Bildergalerie findest du die Laudator*innen der 96. Oscars sowie ein paar ausgewählte Künstler*innen, die mit gesanglichen Performances dabei sein werden.

Bei den Nominierungen gibt es klare Favoriten: So hat Christopher Nolans «Oppenheimer» 13 Chancen auf eine Goldene Statuette, dahinter folgen «Killers of the Flower Moon», «Barbie», «Poor Things» und auch der Underdog «The Holdovers».

