Diese Stars wollen keine Kinder Kim Cattrall entschied sich bewusst für ihren Job und gegen Kinder. Das verriet der «Sex and the City»-Star in einem Podcast. Bild: IMAGO/SOPA Images Der Grund für Popstar Miley Cyrus keinen Nachwuchs haben zu wollen, sei der Klimawandel. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Die Moderatorin Anastasia Zampounidis verspürte nie einen Wunsch nach Kindern. Bild: Monika Skolimowska/picture-alliance/Cover Images Ähnlich sieht es auch TV-Frau Ruth Moschner. Sie betont, man solle sich von der Gesellschaft nicht unter Druck setzen lassen. Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images US-Talk-Legende Oprah Winfrey sagt selbst über sich, sie sei nicht «in der Lage sich auf diese Art und Weise zu zerteilen.» Ihr Respekt gelte den Frauen, die dies schaffen. Bild: Evan Agostini

Die Moderatorin Annica Hansen machte kürzlich öffentlich, dass sie sich sterilisieren liess, weil sie keinen Kinderwunsch hat. Es gibt noch weitere Stars, die sich bewusst gegen Nachwuchs entschieden haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ehemalige TV-Frau Annica Hansen will keine Kinder und liess sich darum sterilisieren.

«Leute verstehen das nicht», sagt Hansen.

Dabei gibt es noch mehr Promi-Frauen, die sich bewusst gegen Nachwuchs entschieden haben. blue News zeigt dir eine Auswahl. Mehr anzeigen

Kim Cattrall

2020 erklärte der «Sex and The City»-Star im Podcast «Women's Prize For Fiction», dass sie sich wegen ihres Jobs dagegen entschied, Kinder zu bekommen. Kim Catrall erklärt, sie und ihr Partner hätten zu bestimmten Zeiten verfügbar sein müssen, um Sex zu haben. «Aber es gab keine Möglichkeit, dies auf eine gesunde, praktisch durchführbare, emotional stabile und körperlich leistbare Art durchzuführen – bei Arbeitstagen von 19 Stunden.» Sie liebe es zu arbeiten, denn ihr Job gebe ihr die Möglichkeit für Unabhängigkeit, Freiheit und Weiterentwicklung.

Miley Cyrus

Miley Cyrus sagt, sie möchte wegen des Klimawandels keine Kinder. Im Gespräch mit der Zeitschrift «Elle» erzählt sie: «Uns wird ein beschissener Planet übergeben und ich weigere mich, das an mein Kind weiterzugeben.» Und weiter: «Bis ich nicht das Gefühl habe, dass mein Kind auf einer Erde mit Fischen im Wasser leben kann, bringe ich niemanden zur Welt, der damit leben muss.»

Anastasia Zampounidis

Die TV-Moderatorin Anastasia Zampounidis hat einfach nie einen Kinderwunsch verspürt, wie sie in einem Gespräch mit «Stylebook» im Jahr 2018 verriet. Auch zu «RTL» sagte sie: «Mir haben einfach immer alle Frauen erzählt, dass sie halt irgendwann ab 30 oder 40 diese starken Gefühle hatten, dass sie unbedingt Mutter werden müssen. Aber ich habe diese Gefühle nie bekommen.»

Ruth Moschner

Ähnlich empfindet auch TV-Moderatorin Ruth Moschner. Sie sagt: «Ich bin nicht so, dass ich gleich anfange zu quietschen, wenn ich Babys sehe», meint sie im Gespräch mit «RTL». Und weiter: «Kinder finde ich total süss, aber dann reicht's auch wieder.» Moschner betont: «Man sollte sich von der Gesellschaft nicht unter Druck setzen lassen.»

Oprah Winfrey

Die amerikanische US-Legende entschied sich ebenfalls bewusst gegen Kinder. Sie sagte dem «People»-Magazin: «Mir wurde klar: ‹Wow, ich spreche mit vielen kaputten Leuten, und sie sind so fertig, weil sie Mütter und Väter hatten, die nicht wussten, wie ernst dieser Job ist.›» Sie sind nicht in der Lage sich auf diese Art und Weise zu zerteilen (...). «Deshalb habe ich in all meinen Jahren die höchste Wertschätzung für Frauen gehabt, die sich dafür entschieden haben, mit ihren Kindern zu Hause zu sein (...). Niemand gebe Frauen die Ehre, die sie verdienen würden.»

