Diese TV-Momente haben 2025 für Gänsehaut gesorgt

Von links nach rechts: Michelle Hunziker, Hazel Brugger and Sandra führten im Mai duch den Final des 69. ESC in Basel. sda

Die Schweiz zündete ein ESC-Feuerwerk, eine Bäuerin bekam mit 63 ihren ersten Kuss, und dann verabschiedete sich auch noch Thomas Gottschalk: Das waren die eindrücklichsten Momente des Fernsehjahres 2025.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das grösste Highlight des Fernsehjahres 2025: Die ESC-Show in Basel mit Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger.

TV-Legende Thomas Gottschalk verabschiedete sich emotional aus dem Showbusiness, deutete aber ein mögliches Comeback an.

Für rührende Momente sorgten auch Jennifer Bosshards emotionaler «G&G»-Abschied und der erste Kuss von Kult-Bäuerin Gabi in «Bauer, ledig, sucht». Mehr anzeigen

Der glamouröseste Moment:

ESC-Eröffnung mit Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger

Schon vor dem ESC im Mai wurde viel spekuliert: Kann die Schweiz so ein Giga-Ereignis wie den Eurovision Song Contest knackig umsetzen? Und wie gut harmonieren Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger zusammen?

Schon das Bond-Intro war ein Statement: Nemos Trophäe war noch nicht in Basel angekommen. Ein actionreicher Kurzfilm zeigte den abenteuerlichen Transport des reparierten Pokals per Flugzeug, Skydive und Kanu bis in die St. Jakobshalle. Ein witziger Auftakt zum Grand Final – und ein Signal: Dieses Trio hat Star-Power.

Die Chemie stimmte, die Show zündete. Und viele Emotionen waren auch im Spiel. Von Johannes Pietsch alias JJ, dem diesjährigen ESC-Gewinner, der sich ein paar Siegestränchen nicht verkneifen konnte, bis zum enttäuschten Gesicht der Schweizer Kandidatin Zoë Më über die null Punkte vom Publikum.

blue-News-User «oberdlik» fasste die Show perfekt zusammen: «Das war er nun, der Schweizer ESC. Bunt, schrill und gut organisiert. Eine perfekte Unterhaltungsshow.»

12 Points gehen an die TV-Showmacher für den ESC 2025 «Made in Switzerland» mit Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger!

Hier nochmal anschauen:

Der traurigste Moment:

Krebskranker Thomas Gottschalk verabschiedet sich (vorläufig) vom Bildschirm

Thomas Gottschalk ist die letzte grosse TV-Legende, die ganze Familien am Samstagabend mit der Kultshow «Wetten, dass …?» vor dem Fernseher versammelte.

Nach ein paar – gelinde gesagt – weniger hitverdächtigen Auftritten überraschte er im Dezember mit einem ehrlichen und traurigen Interview über seinen Gesundheitszustand. Er sprach ungeschminkt über seine Krebserkrankung und die Folgen.

Dann noch eine letzte Show – ganz nach Gottschalks Gusto. blue News-Kolumnist Lukas Rüttimann schrieb über seinen letzten TV-Auftritt: «Ein Abgang, der ebenso menschlich wie konsequent war. Und der zeigte, warum Gottschalk bis zuletzt der geborene Showman blieb.»

Vor dem Fernseher stellte man fest: Seit seiner Krebsdiagnose haben sich Ton und Tempo verändert, doch das blonde Show-Wunder von einst ist geblieben.

Der Abschied — mitten in der Show, unter tosendem Applaus — das Ende einer Ära, und trotzdem ganz menschlich. Gottschalk: «Mit 75 ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, ich ziehe mich zurück.»

Nur wenige Tage später meldete sich Gottschalk dann auf Instagram zurück und kündigte an: «I'll be back». Ein legendärer Abschied mit Fortsetzung, also.

Hier nochmal anschauen:

Der rührendste Moment:

Feuchte Augen beim «G&G»-Aus mit Jennifer Bosshard

Im Sommer 2025 verabschiedete sich die «Gesichter & Geschichten»-Crew nach über 20 Jahren von ihrem Publikum. SRF-TV-Direktorin Nathalie Wappler erklärte den Entscheid mit finanziellen Gründen und dem veränderten Nutzungsverhalten.

«Dieser Schritt ist der Geschäftsleitung von SRF nicht leichtgefallen», sagte sie. Das Team habe über zwei Jahrzehnte hinweg «mit viel Herzblut Menschen und ihre Geschichten in den Fokus gerückt». Dass die tägliche Sendung nun aus dem Programm verschwindet, bedauere sie sehr.

Ein Aufschrei ging durch die Medienlandschaft. Schweizer Kulturschaffende wie etwa Komiker Mike Müller wollten das Ende verhindern – mit wenig Erfolg. 20 Mitarbeitende haben ihren Job verloren.

Host Jennifer Bosshard moderierte die letzte Sendung – mit feuchten Augen und einem hörbaren Kloss im Hals: «Liebe Zuschauende, danke für all Ihre Treue in all den Jahren, Liebe, Neugier und Kritik. Es ist mir und meinem Team eine Ehre, mit unseren Gesichtern und Geschichten Teil ihrer Welt sein zu dürfen.»

Hier nochmal anschauen:

So emotional verabschiedet sich Jennifer Bosshard bei «G&G» Das SRF-Magazin «G&G» endet nach über 20 Jahren. Moderatorin Jennifer Bosshard verabschiedete sich emotional in einer der letzten Sendungen, die sie alleine durchführt. 27.06.2025

Der herzigste Moment:

Erster Kuss für Kult-Bäuerin Gabi

Die Liebesgeschichte der kultigen St. Galler Pferdezüchterin Gabi und ihrem Hofherrn Röbi zählt zu den schönsten Momenten in der Geschichte von «Bauer, ledig, sucht».

In der 21. Staffel, die im Sommer und Herbst lief, erfüllte sich für die 63-Jährige ein lang gehegter Wunsch: ein echter Kuss. Mit seiner herzlichen Art hatte Röbi schnell ihr Vertrauen gewonnen – und schenkte ihr schliesslich den ersten richtigen Kuss ihres Lebens.

Gabis Geschichte hat viele Zuschauerinnen und Zuschauer berührt. Vor rund vier Jahren verlor sie ihren Mann. Die Ehe sei zwar gut gewesen, aber nie romantisch, erzählt sie. 42 Jahre lang kein Kuss, kein Kuscheln, kein Schmusen – so schilderte sie es einst in einem viel beachteten «Bauer, ledig, sucht…»-Clip. Sie habe sogar googeln müssen, wie man richtig küsst.

Nun erlebte Gabi dank Röbi einen Moment, den sie selbst kaum für möglich gehalten hätte. Was für ein herzerwärmender Moment!

Hier nochmal anschauen:

Der unangenehmste Moment:

Giovanni Zarrella erkundigt sich nach Beatrice Eglis toten Grosseltern

Bei der «Giovanni Zarrella Show» Ende November kam es zu einer Panne, als Zarrella Beatrice Egli nach ihrem emotionalen Auftritt fragte, ob ihre Grosseltern «heute zuschauen». Denn ihr Song «Herzstapfen» hat Egli ihnen gewidmet.

Die Schweizer Schlagerkönigin reagierte sichtlich berührt und stellte klar, dass beide verstorben seien – aber sie glaube, «dass sie von oben zuschauen».

Trotz des XXL-Fettnäpfchens blieb Egli souverän und bewahrte Haltung. Der deutsche Showmaster mit italienischen Wurzeln lächelte den Fauxpas einfach weg – und moderierte weiter.

In den sozialen Medien wurde der Moment breit diskutiert und Zarrellas Frage als unsensibel kritisiert.

Hier den Patzer nochmal anschauen:

Beatrice Egli: Grosser Patzer in der Zarrella-Show Giovanni Zarrella patzt in seiner TV-Show. Er fragt Beatrice Egli, ob ihre Grosseltern zuschauen würden. 15.12.2025

Und Eglis Auftritt in voller Länge zum Geniessen:

Der peinlichste Moment:

Playback-Pannen bei Jimmy Kelly und Thomas Anders

Peinliche Playbacks in TV-Shows gibt es viele. Dieses Jahr haben es gleich zwei Sänger verpatzt: Jimmy Kelly mit seinem Auftritt im ZDF-«Fernsehgarten» und Thomas Anders – ebenfalls im «Fernsehgarten» und in der «Zarrella Show». Bereits während der Auftritte sorgten die Playback-Pannen von Kelly und Anders auf Social Media für belustigte Kommentare.

Das Playback von Jimmy Kelly – man achte auf den Einsatz nach der Trillerpfeife:

Hier Thomas Anders im «Fernsehgarten»:

Und hier bei Giovanni Zarrella:

Der wildeste Moment:

Bachelor Danilo unterhält das Publikum mit seinen Sexstorys

Es war ein Festival der platten Sprüche, das Rosenkavalier Danilo seinen Ladys und dem TV-Publikum diesen Herbst servierte.

Besonders gerne prahlt Danilo mit seinen zahlreichen Eroberungen und Sex-Erfahrungen – vom Ping-Pong-Tisch bis zum Ufo. Ja, Ufo! Zumindest hat er das so in einer Folge erzählt.

Cringe-Bachelors sind nichts Neues – aber Danilo hebt die Sendung mit seinen Flirtsprüchen auf ein neues Level.

Hier nochmal anschauen:

Mehr Videos aus dem Ressort