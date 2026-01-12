  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

4 Dinge musst du jetzt wissen Spott und Häme für Leonardo DiCaprio – was an den Golden Globes wirklich passiert ist

Carlotta Henggeler

12.1.2026

Jennifer Lopez mit ihrem Hingucker-Kleid an den 83. Golden Globes 2026. 
Jennifer Lopez mit ihrem Hingucker-Kleid an den 83. Golden Globes 2026. 
KEYSTONE

Jennifer Lopez sorgte für Gesprächsstoff, Timothée Chalamet für Rührung – und Leonardo DiCaprio für Stirnrunzeln: Diese vier Szenen prägten die diesjährige Preisverleihung der Golden Globes 2026. 

Carlotta Henggeler

12.01.2026, 10:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Leonardo DiCaprio ging leer aus und wurde von der Moderatorin für seine Vorlieben verspottet, während Timothée Chalamet seinen ersten Golden Globe gewann.
  • Hollywood-Stars setzten auf dem roten Teppich mit einem Anstecker ein politisches Zeichen für Mitgefühl nach dem Tod von Renee Nicole Good durch ICE-Gewalt.
  • Jennifer Lopez sorgte mit einem transparenten Kleid für Aufsehen, obwohl sie nicht nominiert war.
Mehr anzeigen

Leonardo DiCaprio ist der grosse Verlierer

Die Shakespeare-Verfilmung «Hamnet» und die Komödie «One Battle After Another» zählen zu den grossen Absahner an den Golden Globes 2026.

Trotzdem zählt die diesjährige Filmverleihung für «One Battle After Another»-Hauptdarsteller Leonardo Di Caprio nicht zu den Highlights des Jahres. Denn der 51-Jährige ging leer aus – schon wieder. Denn DiCaprio gewann erst 2016 für seine Rolle in «The Revenant» eine goldene Statuette.  Seine ersten Auftritte vor der Kamera fanden Ende der 1980er-Jahre statt. Er begann mit Werbespots und kurzen TV-Auftritten, bevor er feste Rollen bekam.

Golden Globes. «Hamnet» und «One Battle After Another» holen die wichtigsten Preise

Golden Globes«Hamnet» und «One Battle After Another» holen die wichtigsten Preise

Leonardo DiCaprio musste an den Golden Globes dieses Jahr einige Spitzen einstecken. Gleich zu Beginn der Preisverleihung nahm Moderatorin Nikki Glaser den Hollywoodstar aufs Korn. Sie spielte nicht nur auf Jeffrey Epsteins enge Verbindungen zu einflussreichen Filmgrössen an, sondern machte sich auch über DiCaprios Begleitung lustig.

Der Schauspieler erschien nicht mit seiner aktuellen Modelfreundin Vittoria Ceretti, sondern in Begleitung seiner Mutter. Glaser kommentierte spöttisch: «Leo hat in seiner Karriere so viel erreicht – und das alles, bevor seine Freundinnen 30 wurden.»

Mit einem Blick auf den schmunzelnden DiCaprio fügte die Moderatorin nach: «Sorry, das war billig – aber wir wissen einfach nichts anderes über dich!»

Politisches Statement für ICE-Opfer

Mark Ruffalo und Sunrise Coigney auf dem Red Carpet. Er trug dabei seinen «Be Good»-Button. 
Mark Ruffalo und Sunrise Coigney auf dem Red Carpet. Er trug dabei seinen «Be Good»-Button. 
IMAGO/ZUMA Press Wire

Bei der 83. Verleihung der Golden Globes nutzten Stars den roten Teppich diesmal auch für politische Botschaften.

Mehrere Prominente, darunter Mark Ruffalo, trugen den Anstecker «Be  Good» als Zeichen der Solidarität mit Renee Nicole Good, einer 37-jährigen Mutter, die kürzlich von einem ICE-Agenten in Minneapolis erschossen wurde.

«Freundlichste Person». Das ist die Frau (37), die von ICE erschossen wurde

«Freundlichste Person»Das ist die Frau (37), die von ICE erschossen wurde

Der Pin soll an sie erinnern und ein Zeichen für Mitmenschlichkeit und gegen Gewalt setzen – und zeigt, wie Hollywood Unterhaltung und gesellschaftliche Themen verbindet.

Jennifer Lopez' Kleid war der Hingucker auf dem Carpet

Jennifer Lopez sorgte auf dem roten Teppich für einen der auffälligsten Looks des Abends. Sie trug eine durchsichtige, hautfarbene Vintage-Haute-Couture-Robe von Jean-Louis Scherrer, die mit braunen Brokat-Details und tülligem Meerjungfrauen-Schwanz gestaltet war.

Jennifer Lopez setzte mit ihrem transparenten Kleid ein echtes Statement und zeigte ihre durchtrainierten Bauchmuskeln. Funkelnde Diamant-Ohrringe und eine elegante Hochsteckfrisur rundeten den Wow-Look ab

Lopez war nicht nominiert, trat aber als Moderatorin auf und machte mit ihrem Look trotzdem Schlagzeilen. 

Aufgefallen ist dabei nicht nur ihr Mega-Outfit, auch ihr Mine sorgte auf Social Media für Kommentare. Warum blickte die 56-Jährige derart hässig in die Kamera? Darüber gibt es keine Informationen.

Timothée Chalamets süsse Dankesrede

Timothée Chalamet gewann für seine Darbietung eines aufstrebenden Tischtennisspielers in «Marty Supreme».

Für den 30-jährigen Schauspieler war es der erste Golden Globe seiner Karriere – ein besonderer Moment, nachdem er in der Vergangenheit bereits viermal nominiert gewesen war, jedoch stets leer ausgegangen war. Ausgezeichnet wurde Chalamet als bester Hauptdarsteller in einer Komödie oder einem Musical.

Bei seiner Dankesrede überraschte er mit einem süssen Moment, als er sich bei seiner Freundin Kylie Jenner bedankte. Dafür gab es grossen Applaus.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Roofman» jetzt im Kino: Zu hart bestraft? So denkt Channing Tatum über berüchtigten McDonald’s-Räuber

«Roofman» jetzt im Kino: Zu hart bestraft? So denkt Channing Tatum über berüchtigten McDonald’s-Räuber

«Roofman» erzählt die Geschichte des höflichen Kriminellen Jeffrey Manchester, der zahlreiche Fast-Food-Filialen ausraubte. blue News sprach mit dem Schauspielduo Channing Tatum und Kirsten Dunst über die verrückte True-Crime-Story.

01.12.2025

Meistgelesen

Ermittlungsakten enthalten schwere Vorwürfe von Bar-Gästen
Trump krönt sich zu Venezuelas «amtierenden Präsidenten» +++ WC-Pause von Trump-Kommandant eskaliert
Streit auf Kirchenreise – Teilnehmer zerrt Pfarrerin vor Gericht
80 Verletzte sind weiterhin in Spitalpflege +++ Treppe wurde zur Todesfalle

Mehr zum Thema

Golden Globes. «Hamnet» und «One Battle After Another» holen die wichtigsten Preise

Golden Globes«Hamnet» und «One Battle After Another» holen die wichtigsten Preise

Mehr aus dem Ressort

«Tatort» im Check. Was hat es mit der Endlos-Sanierung der Kölner Oper auf sich?

«Tatort» im CheckWas hat es mit der Endlos-Sanierung der Kölner Oper auf sich?

Schauspieler und Komiker. Hape Kerkeling über Deutsche: «Fürchterliche Rechthaber»

Schauspieler und KomikerHape Kerkeling über Deutsche: «Fürchterliche Rechthaber»

Jetzt im Kino. «Die Drei ??? Toteninsel» und der Fluch der Familienkino-Falle

Jetzt im Kino«Die Drei ??? Toteninsel» und der Fluch der Familienkino-Falle