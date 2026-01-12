Jennifer Lopez mit ihrem Hingucker-Kleid an den 83. Golden Globes 2026. KEYSTONE

Jennifer Lopez sorgte für Gesprächsstoff, Timothée Chalamet für Rührung – und Leonardo DiCaprio für Stirnrunzeln: Diese vier Szenen prägten die diesjährige Preisverleihung der Golden Globes 2026.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leonardo DiCaprio ging leer aus und wurde von der Moderatorin für seine Vorlieben verspottet, während Timothée Chalamet seinen ersten Golden Globe gewann.

Hollywood-Stars setzten auf dem roten Teppich mit einem Anstecker ein politisches Zeichen für Mitgefühl nach dem Tod von Renee Nicole Good durch ICE-Gewalt.

Jennifer Lopez sorgte mit einem transparenten Kleid für Aufsehen, obwohl sie nicht nominiert war. Mehr anzeigen

Leonardo DiCaprio ist der grosse Verlierer

Die Shakespeare-Verfilmung «Hamnet» und die Komödie «One Battle After Another» zählen zu den grossen Absahner an den Golden Globes 2026.

Trotzdem zählt die diesjährige Filmverleihung für «One Battle After Another»-Hauptdarsteller Leonardo Di Caprio nicht zu den Highlights des Jahres. Denn der 51-Jährige ging leer aus – schon wieder. Denn DiCaprio gewann erst 2016 für seine Rolle in «The Revenant» eine goldene Statuette. Seine ersten Auftritte vor der Kamera fanden Ende der 1980er-Jahre statt. Er begann mit Werbespots und kurzen TV-Auftritten, bevor er feste Rollen bekam.

Leonardo DiCaprio musste an den Golden Globes dieses Jahr einige Spitzen einstecken. Gleich zu Beginn der Preisverleihung nahm Moderatorin Nikki Glaser den Hollywoodstar aufs Korn. Sie spielte nicht nur auf Jeffrey Epsteins enge Verbindungen zu einflussreichen Filmgrössen an, sondern machte sich auch über DiCaprios Begleitung lustig.

Der Schauspieler erschien nicht mit seiner aktuellen Modelfreundin Vittoria Ceretti, sondern in Begleitung seiner Mutter. Glaser kommentierte spöttisch: «Leo hat in seiner Karriere so viel erreicht – und das alles, bevor seine Freundinnen 30 wurden.»

Mit einem Blick auf den schmunzelnden DiCaprio fügte die Moderatorin nach: «Sorry, das war billig – aber wir wissen einfach nichts anderes über dich!»

Politisches Statement für ICE-Opfer

Mark Ruffalo und Sunrise Coigney auf dem Red Carpet. Er trug dabei seinen «Be Good»-Button. IMAGO/ZUMA Press Wire

Bei der 83. Verleihung der Golden Globes nutzten Stars den roten Teppich diesmal auch für politische Botschaften.

Mehrere Prominente, darunter Mark Ruffalo, trugen den Anstecker «Be Good» als Zeichen der Solidarität mit Renee Nicole Good, einer 37-jährigen Mutter, die kürzlich von einem ICE-Agenten in Minneapolis erschossen wurde.

Der Pin soll an sie erinnern und ein Zeichen für Mitmenschlichkeit und gegen Gewalt setzen – und zeigt, wie Hollywood Unterhaltung und gesellschaftliche Themen verbindet.

Jennifer Lopez' Kleid war der Hingucker auf dem Carpet

Jennifer Lopez sorgte auf dem roten Teppich für einen der auffälligsten Looks des Abends. Sie trug eine durchsichtige, hautfarbene Vintage-Haute-Couture-Robe von Jean-Louis Scherrer, die mit braunen Brokat-Details und tülligem Meerjungfrauen-Schwanz gestaltet war.

Jennifer Lopez setzte mit ihrem transparenten Kleid ein echtes Statement und zeigte ihre durchtrainierten Bauchmuskeln. Funkelnde Diamant-Ohrringe und eine elegante Hochsteckfrisur rundeten den Wow-Look ab

Lopez war nicht nominiert, trat aber als Moderatorin auf und machte mit ihrem Look trotzdem Schlagzeilen.

Aufgefallen ist dabei nicht nur ihr Mega-Outfit, auch ihr Mine sorgte auf Social Media für Kommentare. Warum blickte die 56-Jährige derart hässig in die Kamera? Darüber gibt es keine Informationen.

Timothée Chalamets süsse Dankesrede

Timothée Chalamet gewann für seine Darbietung eines aufstrebenden Tischtennisspielers in «Marty Supreme».

Für den 30-jährigen Schauspieler war es der erste Golden Globe seiner Karriere – ein besonderer Moment, nachdem er in der Vergangenheit bereits viermal nominiert gewesen war, jedoch stets leer ausgegangen war. Ausgezeichnet wurde Chalamet als bester Hauptdarsteller in einer Komödie oder einem Musical.

Bei seiner Dankesrede überraschte er mit einem süssen Moment, als er sich bei seiner Freundin Kylie Jenner bedankte. Dafür gab es grossen Applaus.

