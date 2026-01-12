Trotzdem zählt die diesjährige Filmverleihung für «One Battle After Another»-Hauptdarsteller Leonardo Di Caprio nicht zu den Highlights des Jahres. Denn der 51-Jährige ging leer aus – schon wieder. Denn DiCaprio gewann erst 2016 für seine Rolle in «The Revenant» eine goldene Statuette. Seine ersten Auftritte vor der Kamera fanden Ende der 1980er-Jahre statt. Er begann mit Werbespots und kurzen TV-Auftritten, bevor er feste Rollen bekam.
Leonardo DiCaprio musste an den Golden Globes dieses Jahr einige Spitzen einstecken. Gleich zu Beginn der Preisverleihung nahm Moderatorin Nikki Glaser den Hollywoodstar aufs Korn. Sie spielte nicht nur auf Jeffrey Epsteins enge Verbindungen zu einflussreichen Filmgrössen an, sondern machte sich auch über DiCaprios Begleitung lustig.
Der Schauspieler erschien nicht mit seiner aktuellen Modelfreundin Vittoria Ceretti, sondern in Begleitung seiner Mutter. Glaser kommentierte spöttisch: «Leo hat in seiner Karriere so viel erreicht – und das alles, bevor seine Freundinnen 30 wurden.»
Mit einem Blick auf den schmunzelnden DiCaprio fügte die Moderatorin nach: «Sorry, das war billig – aber wir wissen einfach nichts anderes über dich!»
Politisches Statement für ICE-Opfer
Bei der 83. Verleihung der Golden Globes nutzten Stars den roten Teppich diesmal auch für politische Botschaften.
Mehrere Prominente, darunter Mark Ruffalo, trugen den Anstecker «Be Good» als Zeichen der Solidarität mit Renee Nicole Good, einer 37-jährigen Mutter, die kürzlich von einem ICE-Agenten in Minneapolis erschossen wurde.
Jennifer Lopez sorgte auf dem roten Teppich für einen der auffälligsten Looks des Abends. Sie trug eine durchsichtige, hautfarbene Vintage-Haute-Couture-Robe von Jean-Louis Scherrer, die mit braunen Brokat-Details und tülligem Meerjungfrauen-Schwanz gestaltet war.
Jennifer Lopez setzte mit ihrem transparenten Kleid ein echtes Statement und zeigte ihre durchtrainierten Bauchmuskeln. Funkelnde Diamant-Ohrringe und eine elegante Hochsteckfrisur rundeten den Wow-Look ab
Lopez war nicht nominiert, trat aber als Moderatorin auf und machte mit ihrem Look trotzdem Schlagzeilen.
Aufgefallen ist dabei nicht nur ihr Mega-Outfit, auch ihr Mine sorgte auf Social Media für Kommentare. Warum blickte die 56-Jährige derart hässig in die Kamera? Darüber gibt es keine Informationen.
Timothée Chalamets süsse Dankesrede
Timothée Chalamet gewann für seine Darbietung eines aufstrebenden Tischtennisspielers in «Marty Supreme».
Für den 30-jährigen Schauspieler war es der erste Golden Globe seiner Karriere – ein besonderer Moment, nachdem er in der Vergangenheit bereits viermal nominiert gewesen war, jedoch stets leer ausgegangen war. Ausgezeichnet wurde Chalamet als bester Hauptdarsteller in einer Komödie oder einem Musical.
Bei seiner Dankesrede überraschte er mit einem süssen Moment, als er sich bei seiner Freundin Kylie Jenner bedankte. Dafür gab es grossen Applaus.
