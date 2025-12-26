Diese «Wer wird Millionär?»-Kandidatin stürzt spektakulär ab

«Wer wird Millionär?»-Weihnachtsspecial Oppps: Christina Bauer schaffte es nach drei Anläufen endlich auf den Ratestuhl. Sie fiel von 16'000 auf 500 Euro. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Tom Lorenz aus Stuttgart wusste nicht, was eine «Scrunch-Naht» ist und fiel von 8000 auf 500 Euro. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Beweisfoto: Früher hatte Lena Mausbachs Tochter die gleiche Frisur wie Jauch in den 80ern. Sie ging mit 16'000 Euro nach Hause. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Alexander Krewer stand offen zu seinem Autismus. Er erspielte die höchste Summe des Abends: 64'000 Euro. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Lea Holtorf aus Hamburg stand zunächst auf dem Schlauch, erspielte aber 16'000 Euro. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Gloria Dilba darf am Freitag im zweiten Teil des Weihnachtsspecials weiterspielen – dann um 1000 Euro. Bild: RTL / Stefan Gregorowius «Wer wird Millionär?»-Weihnachtsspecial Oppps: Christina Bauer schaffte es nach drei Anläufen endlich auf den Ratestuhl. Sie fiel von 16'000 auf 500 Euro. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Tom Lorenz aus Stuttgart wusste nicht, was eine «Scrunch-Naht» ist und fiel von 8000 auf 500 Euro. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Beweisfoto: Früher hatte Lena Mausbachs Tochter die gleiche Frisur wie Jauch in den 80ern. Sie ging mit 16'000 Euro nach Hause. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Alexander Krewer stand offen zu seinem Autismus. Er erspielte die höchste Summe des Abends: 64'000 Euro. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Lea Holtorf aus Hamburg stand zunächst auf dem Schlauch, erspielte aber 16'000 Euro. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Gloria Dilba darf am Freitag im zweiten Teil des Weihnachtsspecials weiterspielen – dann um 1000 Euro. Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Eine Kandidatin beim Weihnachtsspecial von «Wer wird Millionär?» erlaubte sich einen Scherz auf Kosten von Günther Jauch. Der nahm die Anspielung auf sein Alter und seine aktuellen Auftritte in Werbespots mit Humor. Doch die Kandidatin stürzte später tief.

Alle Jahre wieder kommt auch das grosse Weihnachtsspecial von «Wer wird Millionär?». Nicht ganz so oft, aber immerhin dreimal war Kandidatin Christina Bauer bereits bei Jauch im RTL-Studio. «Wir kennen uns doch auch irgendwoher», begrüsste der Moderator die Kandidatin. Beim vierten Versuch klappte es endlich, als Siegerin aus der Auswahlrunde auf dem Ratestuhl Platz zu nehmen.

«Nächstes Jahr haben Sie einen runden Geburtstag, man muss sich ja ein bisschen beeilen», kommentierte die Kandidatin. Jauch musterte sie, weil er die Doppelbödigkeit erkannte. «Vielleicht machen Sie ja nicht ewig weiter», erklärte Christina Bauer unnötigerweise. «Ich weiss nicht, wie taktisch klug das jetzt war, gleich am Anfang ...», scherzte Günther Jauch.

Kandidatin foppt Jauch: «Sie lösen ständig Rezepte ein in der Apotheke»

Die Kandidatin meinte: «Sie sind doch ständig beim Arzt.» Jauch sah sie fragend an und bekam erklärt: «Sie lösen doch ständig Rezepte ein in der Apotheke.» Über den Witz auf seine Kosten musste der Moderator mit dem Publikum mitlachen. Die Kandidatin spielte an auf Jauchs Apotheken-Werbespots, die derzeit im TV und im Internet laufen.

Zur weihnachtlichen Deko im Studio hatte die Kandidatin selbst beigetragen: mit einem Stoff-Elch, der den Klassiker «Jingle Bells Rock» sang. Gekauft in Amerika – «die Liebe meines Lebens - bis zum Jahr 2017», so Bauer. Zwischen den Zeilen wurde im Gespräch deutlich, auf wen sie anspielte, ohne den Namen zu nennen: die zweifache Amtszeit von Donald Trump. Dem Präsidenten Obama hingegen hatte sie sogar die Hand geschüttelt.

Bei «Wörterbuch»-Frage führen drei Joker ins Abseits

Als Christina Bauer eine ominöse Anna erwähnte, wurde Jauch neugierig. Die Kandidatin erklärte, dass es sich dabei um die Show-Mitarbeiterin handele, die sie heute gebrieft habe. Bauers Idee für ein neues «Wer wird Millionär?»-Special: eine Ausgabe «für die Mitarbeiter, die würden alle gern mal hier sitzen». Jauch war skeptisch: «Aber dann haben alle was gewonnen und sind nicht mehr da, dann ist der Laden wegen Reichtum geschlossen.» Darüber konnten die Zuschauer lachen.

Ob es das Mitarbeiter-Special jemals geben wird, blieb eine ungelöste Frage. Die 16'000-Euro-Frage hingegen lautete: «Was lässt sich dem Wörterbuch entnehmen?» Zur Wahl standen: die Antilope = der Antilop, die Garnele = der Garnel, die Kakerlake = der Kakerlak, die Giraffe = der Giraff. Der 50:50-Joker reduzierte die Auswahl auf C und D. Christina Bauer ärgerte sich, weil ihre Idee – nämlich «der Antilop» - nicht stehenblieb.

Als Telefonjoker fungierte ihr ehemaliger Hausarzt. Der war «zu 75 Prozent für Giraff». Christina Bauer schob auf Jauchs Anraten noch den dritten Joker für dieselbe Frage hinterher: Speziell in den beiden Weihnachtsfolgen spendierte Jauch einen Bonus-Joker in einer Geschenkschachtel. Der Zufall hatte Bauer den Joker zugespielt, mit dem sie einen ihrer Mitstreiter um Rat fragen konnte. Alexander Krewer, ihr Vorgänger auf dem heissen Stuhl, folgte der Telefonjoker-These, betonte aber, dass er es nicht sicher wisse.

Christina Bauer vertraute auf die doppelte Meinung – und fiel auf 500 Euro! Richtig gewesen wäre «der Kakerlak». Ihr Live-Joker entschuldigte sich, doch sie nahm den tiefen Fall von 16'000 Euro gelassen.

So schlugen sich die anderen Kandidaten

Tom Lorenz aus Stuttgart fiel ebenfalls vom vierstelligen in den dreistelligen Bereich: Bei der 8000-Euro-Frage plumpste er mit der falschen Antwort auf 500 Euro. Er stänkerte augenzwinkernd: «Vielleicht gehe ich zu anderen Quiz-Shows.» Jauch konterte in gespielter Gekränktheit: «Höchststrafe für den Moderator!»

Lena Mausbach aus Münster sorgte mit einem Foto-Einspieler für Lacher: Ihre mittlerweile vierjährige Tochter sah mit ihren ersten Haaren frisurtechnisch aus wie Günther Jauch in jungen Jahren. Sie erspielte 16'000 Euro.

Alexander Krewer war bereits als Zusatzjoker in einer anderen Folge bekannt geworden – dummerweise als der Mann, der mit dem untersten offenen Hemdknopf und zu tief sitzender Hose kurz unabsichtlich bauchfrei trug. Diesmal hatte er vorgesorgt und das Hemd über der Hose belassen. Er bekannte sich zu seinem Autismus, zählte Vor- und Nachteile auf und erspielte mit 64'000 Euro den höchsten Gewinn des Abends.

Lea Holtorf aus Hamburg musste sich von Jauch die Frage gefallen lassen, ob sie die Sendung kannte, denn für 300 Euro ging es um die «Freischuss-Frage». Dank Jauchs dezenter Hilfe schaffte sie es über diese Hürde und ging am Ende mit 16'000 Euro.

Gloria Dilba erspielte 500 Euro und darf am Freitag weiterspielen.

