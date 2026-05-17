Diesen «Bergdoktor»-Star liebt ESC-Moderator Ostrowski

Seit 2022 steht Hilde Dalik in der ZDF-Erfolgsserie «Der Bergdoktor» als Karin Bachmeier vor der Kamera – und bringt dort Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl, ordentlich durcheinander. Inzwischen ist ihre Serienfigur sogar mit dem TV-Arzt verheiratet.
Ihre Beziehung machten Dalik und Ostrowski 2012 bei einer Filmpremiere im Wiener Volkstheater öffentlich. Gegenüber dem «Kurier» bestätigten sie damals ihre Partnerschaft. Gemeinsam haben sie Tochter Lotte, die 2019 zur Welt kam. Ostrowski bringt zudem drei weitere Kinder aus einer früheren Beziehung mit.
Auch beruflich ein Duo
Michael Ostrowski zählt seit Jahren zu den bekannten Gesichtern der österreichischen Filmszene. Der 53-Jährige war unter anderem in Produktionen wie «Nacktschnecken», «Same Same But Different», «Kokowääh 2» oder «Bibi & Tina: Tohuwabohu Total» zu sehen. Für die Komödie «Nacktschnecken» schrieb er zudem am Drehbuch mit. 2016 führte er bei «Hotel Rock'n'Roll» selbst Regie.
Auch beruflich arbeiten Dalik und Ostrowski regelmässig zusammen. 2023 engagierten sie sich für das Buch- und Hörbuchprojekt «Mit dem Klimachecker durch das Jahr», mit dem Kindern der Klimawandel erklärt werden sollte. Im selben Jahr standen die beiden ausserdem gemeinsam für die ORF-Komödie «Wie kommen wir da wieder raus?» vor der Kamera.
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