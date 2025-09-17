  1. Privatkunden
«Sie ist wunderschön geworden» Diesen Royal erkennst du garantiert nicht wieder

Sven Ziegler

17.9.2025

Prinzessin Amalia zog alle Blicke auf sich.
Prinzessin Amalia zog alle Blicke auf sich.
Instagram / Amalia_v_oranje

Die niederländische Kronprinzessin Amalia zeigt sich beim feierlichen Prinsjesdag in Den Haag in einem eleganten Outfit – und zieht damit selbst die Aufmerksamkeit von Königin Máxima auf sich.

DPA

17.09.2025, 12:50

17.09.2025, 13:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kronprinzessin Amalia (21) sorgt in einem cremefarbenen Kleid von Taller Marmo für Aufsehen.
  • Ihr Look mit Hut und goldenen Ohrringen lässt sie reif und selbstbewusst wirken.
  • Auch ihre Schwestern Ariane und Alexia glänzen beim royalen Auftritt.
Mehr anzeigen

Die niederländische Thronfolgerin Amalia hat beim diesjährigen Prinsjesdag in Den Haag den Glamour-Moment geliefert. In einem eleganten cremefarbenen Kleid des Labels Taller Marmo, kombiniert mit einem grossen Hut und auffälligen Gold-Ohrringen, präsentierte sich die 21-Jährige stilsicher und erwachsen.

Das rund 1'500 Euro teure Outfit liess Amalia deutlich reifer wirken – weit entfernt von der zurückhaltenden jungen Frau, die sie noch vor wenigen Jahren war.

Sogar neben Königin Máxima, die für ihre extravaganten Modeauftritte bekannt ist, zog Amalia die Blicke auf sich. Viele Beobachter sehen darin ein Symbol dafür, dass die Thronfolgerin zunehmend in ihre künftige Rolle hineinwächst. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals sammelte Amalia Komplimente: «Amalia sieht wunderschön aus» oder «So schön!» lauteten viele Kommentare.

Auch ihre beiden jüngeren Schwestern nutzten die Gelegenheit, modisch zu glänzen. Prinzessin Ariane (18) absolvierte ihr Prinsjesdag-Debüt souverän, während Alexia (20) ein weisses Draped-Kleid von Solace London wählte und mit Goldschmuck Akzente setzte. Gemeinsam bildeten die drei Schwestern ein auffälliges Trio, doch Amalia überstrahlte sie alle.

Modebeobachter sehen klares Statement Meistge

Der Prinsjesdag markiert traditionell den Beginn des parlamentarischen Jahres. Während König Willem-Alexander in seiner Thronrede die Leitlinien der Regierungspolitik darlegte, sorgte seine älteste Tochter mit ihrem Auftritt für den gesellschaftlichen Höhepunkt des Tages.

So präsentierte sich Amalia vor zwei Jahren.
So präsentierte sich Amalia vor zwei Jahren.
Koen Van Weel/ANP/dp

Modebeobachter werten Amalias Auftritt als klares Zeichen: Die Thronfolgerin rückt zunehmend ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung – und beweist dabei, dass sie nicht nur das Amt, sondern auch die royale Bühne beherrscht.

