Diesen Royal erkennst du garantiert nicht wieder

Die niederländische Thronfolgerin Amalia hat beim diesjährigen Prinsjesdag in Den Haag den Glamour-Moment geliefert. In einem eleganten cremefarbenen Kleid des Labels Taller Marmo, kombiniert mit einem grossen Hut und auffälligen Gold-Ohrringen, präsentierte sich die 21-Jährige stilsicher und erwachsen.
Das rund 1'500 Euro teure Outfit liess Amalia deutlich reifer wirken – weit entfernt von der zurückhaltenden jungen Frau, die sie noch vor wenigen Jahren war.
Sogar neben Königin Máxima, die für ihre extravaganten Modeauftritte bekannt ist, zog Amalia die Blicke auf sich. Viele Beobachter sehen darin ein Symbol dafür, dass die Thronfolgerin zunehmend in ihre künftige Rolle hineinwächst. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals sammelte Amalia Komplimente: «Amalia sieht wunderschön aus» oder «So schön!» lauteten viele Kommentare.
Der Prinsjesdag markiert traditionell den Beginn des parlamentarischen Jahres. Während König Willem-Alexander in seiner Thronrede die Leitlinien der Regierungspolitik darlegte, sorgte seine älteste Tochter mit ihrem Auftritt für den gesellschaftlichen Höhepunkt des Tages.
Modebeobachter werten Amalias Auftritt als klares Zeichen: Die Thronfolgerin rückt zunehmend ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung – und beweist dabei, dass sie nicht nur das Amt, sondern auch die royale Bühne beherrscht.