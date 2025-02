Diesen Star will Pierce Brosnan als neuen James Bond sehen

Platz 13: Auf den Spuren einer Juwelenfälscher-Bande kommt James Bond (Roger Moore) einem durchgedrehten sowjetischen General auf die Schliche, der die Erde mit einer gestohlenen Atombombe in einen nuklearen Holocaust stürzen will. «Octopussy» (1983) wurde erstmals in der Bond-Geschichte nach einer Frau benannt – gespielt von Maud Adams, der es als bis dato einziger Frau gelang, in zwei 007-Filmen eine Hauptrolle zu erlangen.

Bild: TVNOW / (c) 1983 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved