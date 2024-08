Locarno Film Festival: Shah Rukh Khan besucht die Schweiz Ehefrau Gauri und Tochter Suhana besuchten mit Shah Rukh Khan die indische Milliardenhochzeit der Familie Ambani. Bild: IMAGO/Press Trust of India Shah Rukh Khan unterstützt und besitzt das indische Cricket-Team der Kolkata Knight Riders. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Der indische Schauspieler Shah Rukh Khan ist in seinem Heimatland eine Legende. Er ist einer der erfolgreichsten Darsteller der Welt und blickt auf eine 30-jährige Karriere zurück. Bild: imago images/Hermann J. Knippertz Die Schauspiel-Ikone setzt sich in Indien auch für die Rechte von Frauen ein und unterstützt Familien und ganze Dörfer. Bild: KEYSTONE Locarno Film Festival: Shah Rukh Khan besucht die Schweiz Ehefrau Gauri und Tochter Suhana besuchten mit Shah Rukh Khan die indische Milliardenhochzeit der Familie Ambani. Bild: IMAGO/Press Trust of India Shah Rukh Khan unterstützt und besitzt das indische Cricket-Team der Kolkata Knight Riders. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Der indische Schauspieler Shah Rukh Khan ist in seinem Heimatland eine Legende. Er ist einer der erfolgreichsten Darsteller der Welt und blickt auf eine 30-jährige Karriere zurück. Bild: imago images/Hermann J. Knippertz Die Schauspiel-Ikone setzt sich in Indien auch für die Rechte von Frauen ein und unterstützt Familien und ganze Dörfer. Bild: KEYSTONE

Shah Rukh Khan wurde schon mehr als einmal «grösster Schauspieler der Welt» genannt. Sein Markt ist allerdings nicht Hollywood, sondern Bollywood – «King Khan» besucht uns jetzt in der Schweiz. Ein Porträt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shah Rukh Khan, bekannt als «King Khan», ist Indiens grösster Filmstar, hat in über 100 Filmen mitgespielt und ein Vermögen von rund 770 Millionen Dollar.

Neben seiner Schauspielkarriere nutzt Khan sein Vermögen und seine Bekanntheit, um in Indien wohltätige Projekte zu unterstützen, wie die «MEER Foundation», die Frauen hilft, und Solarprojekte in ländlichen Gebieten.

Trotz seiner internationalen Erfolge ist Khan in Europa weniger bekannt, besucht jedoch das Locarno Film Festival in der Schweiz, um für seine 30-jährige Karriere und seine umfangreiche Filmografie geehrt zu werden. Mehr anzeigen

Wer nur hierzulande in die Kinos geht und sich zu Hause bei den Streamingdiensten nicht von indischen Filmen verleiten lässt, der kennt Shah Rukh Khan wohl nicht. Aber möglicherweise kommt dir das Gesicht bekannt vor?

Der indische Schauspieler hat in seinem Heimatland in über 100 Filmen mitgespielt, wird «King Khan» genannt. SRK – wie er abgekürzt auch gerufen wird – ist nicht nur der grösste Filmstar Indiens, er gehört zu den wohlhabendsten und erfolgreichsten Schauspielern aller Zeiten. Sein Vermögen beläuft sich laut «Times of India» auf rund 770 Millionen Dollar.

Das ist mehr als Robert De Niro, Jackie Chan oder Tom Cruise. Letzterer hat etwa 620 Millionen auf dem Konto.

Doch wie kann Shah Rukh Khan so riesig sein, wenn Hollywood existiert? Die Antwort ist offensichtlicher als du eventuell denkst: Indien alleine hat eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen – die USA kommt gerade mal auf 333 Millionen Menschen, Europa auf gut 740 Millionen.

Gerade in Europa sind wir eher an die amerikanische als an die indische Popkultur gebunden. Dennoch ist der Markt für indische Filme wohl grösser als der von Hollywood.

Stärkung für sein Indien

SRK nutzt seine Bekanntheit und sein Kapital ausserdem, um dem Staat Indien unter die Arme zu greifen. Oder den Frauen die Unterstützung und die Rechte zu geben, die sie brauchen.

Khan rief auch die «MEER Foundation» ins Leben, die Frauen bestärkt und unterstützt – spezifisch im Fall von Säureattacken, die in Indien heutzutage noch immer stattfinden. Dabei sind Frauen oftmals die Opfer, SRK bietet ihnen mit seiner Organisation Hilfe und Schutz.

Weiter hat der 58-Jährige auch schon Millionenbeträge gespendet oder investiert, um sein Land zu stärken. So baute er Solarpanels, um sieben Dörfer im indischen Bundesstaat Odisha mit Strom zu versorgen – sie hatten bis 2009 für 61 Jahre ohne diese Technologie gelebt.

Und als sein Lieblingsteam der Cricket-Meisterschaft – welches er auch teils besitzt – 2014 die indische Liga gewonnen hat, spendete er das Preisgeld an Krebspatient*innen in Mumbai und Kolkata. Auch jüngst half er während der Coronapandemie nicht nur der Forschung mit Spenden, er sorgte dafür, dass rund 5500 Familien genug zu essen hatten. Sie hatten durch COVID ihr tägliches Einkommen verloren.

Khan heiratete seine grosse Liebe

Obwohl sich SRK privat eher bedeckt hält, zeigt er sich bei öffentlichen Anlässen gern mit seiner Frau Gauri (53) und seinen drei Kindern.

Gauri und Shah Rukh haben sich nach sechs Jahren Beziehung 1991 das Jawort gegeben. Die fünfköpfige Familie lebt in einem sechsstöckigen Anwesen in Mumbai – dem Mannat-Haus. Es kostete den Schauspieler knapp 200 Millionen Rupien – also etwa 2,1 Millionen Franken. Khan bezeichnete die Villa auf 2500 Quadratmeter einst als «teuerste Anschaffung seines Lebens».

1997 kam ihr erster Sohn zur Welt, Aryan Khan. Drei Jahre später begrüsste das Paar ihre Tochter Suhana und 2013 haben sie per Leihmutterschaft nochmals einen Sohn auf die Welt gebracht. Er hört auf den Namen Abram.

Die älteren Kinder, Aryan (27) und Suhana (24) wollen beide in die Fussstapfen ihres Vaters treten – die Tochter als Schauspielerin, der Sohn als Autor.

Viel Kitsch, Action, Absurditäten

Im Gegensatz zu Hollywood muss sich Bollywood nicht um die internationalen Einnahmen scheren. Shah Rukh Khans kommerziell erfolgreichster Film ist noch ganz jung: 2023 drehte er «Jawan» – was übersetzt «Soldat» bedeutet – und nahm an den Kinokassen 11 Milliarden indische Rupien ein. Das entspricht 116 Millionen Schweizer Franken. «Jawan» befindet sich mit dieser Summe auf Platz 5 der erfolgreichsten indischen Filme aller Zeiten.

Die meisten Werke aus Bollywood, der Hindi-Filmindustrie, schaffen es nicht in die Kinos bei uns oder in den USA. Erst durch Streamingdienste wie beispielsweise Netflix ist es uns möglich, vereinzelte Werke anzuschauen.

Der Markt generell scheint ein anderer zu sein. Wer an Bollywood denkt, der denkt an Kitsch, Tanz, Gesang. Doch abgesehen von romantischen Werken geht es auch in Actionfilmen kitschig und übertrieben zu und her. Das indische Publikum liebt diese Art von Film, hemmungslos und unterhaltsam, da lässt man die Regeln der Physik auch mal weg.

Shah Rukh Khan hat unzählige Rom-Coms, Actionfilme, Dramen gedreht, in denen er mal Frauenschwarm, Held, Bösewicht spielt. Auch Doppelrollen hat er mehr als eine hinter sich, so etwa in der Action-Comedy «Duplicate», wo Khan einen Koch und einen Gangster verkörpert.

Ununterbrochen im Kino seit 1995

Das alles könnte dich nur wenig beeindrucken, weil der Lebenslauf von Shah Rukh Khan einigen Stars aus Hollywood ähnlich sieht. Doch einen Fakt, der dir noch aufgetischt werden kann, hat mich selbst überrascht: Am 20. Oktober 1995 war Shak Rukh Khan mit «Dilwale Dulhania Le Jayenge» – übersetzt «Wer zuerst kommt, kriegt die Braut» – erstmalig als «romantischer Held» in einem Film zu sehen. Und jetzt kommt's: Der Film läuft seit 1995 in einem Kino in Mumbai, bis zum heutigen Tag. Das Kino «Maratha Maandir» wollte ihn 2015 nach 1007 Wochen aus dem Programm nehmen. Aufgrund öffentlicher Proteste entschied sich das Kino schliesslich dagegen – und der Film läuft munter weiter seither.

Nun kommt der «grösste Filmstar der Welt» auch in die Schweiz. SRK besucht das Locarno Film Festival und wird mit dem «Pardo alla Carriera»-Award ausgezeichnet. Der Preis soll seine 30-jährige Karriere, seine breite Filmografie ehren. Khan ist eine Schauspiel-Legende, auch wenn er hierzulande wohl weniger bekannt ist. Zur Verleihung gehört auch eine Unterhaltung mit SRK, in welcher er seine Karriere Revue passieren lässt.

Das Locarno Film Festival findet vom 7. bis 17. August 2024 statt.

