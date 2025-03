«On the Rocks» Oscar-Special Im «On the Rocks» Oscar-Special spricht Vania Spescha mit den blue News Filmexperten über die Nominierten und Favoriten. Glamour, grosse Namen und ein unterhaltsamer Talk über aufregende Storys und die spannendsten Momente der Academy Awards. 13.02.2025

Heute Nacht findet in Los Angeles die wichtigste Preisverleihung der Filmbranche statt. Gibt es dieses Jahr einen Oscar für einen Schweizer Filmschaffenden? Wie die Chancen stehen, erfährst du im «Oscar Special».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der rote Teppich für die 97. Verleihung der Academy-Awards ist bereits ausgerollt. Die Spannung, welcher Film das Rennen um den Hauptpreis macht, steigt.

Auch ein Schweizer hat die Möglichkeit, eine begehrte Trophäe mit nach Hause zu nehmen.

Im «On the Rocks» Oscar Special erfährst du, wer die Favoriten der diesjährigen Preisverleihung sind. Mehr anzeigen

Wie stark werden die verheerenden Waldbrände an der diesjährigen Oscarverleihung thematisiert? Was muss man wissen, um Sonntagnacht mitreden zu können? Und welche Filme muss man gesehen haben?

Im «On the Rocks» Oscar Special erfährst du, wer die Favoriten im Rennen um die begehrte Trophäe in der Kategorie «Bester Film» sind und warum die Preisverleihung in diesem Jahr wahrscheinlich etwas anders ausfallen wird.

Oscar Nominierungen 2025 Die 97. Verleihung der Academy Awards findet am 3. März 2025 in Los Angeles statt. Welche Stars und Filme dürfen dieses Jahr einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen? --> Alle Oscar Nominierungen auf einen Blick.

«Die Feuer sind zwar gelöscht, aber dass so viele Menschen so viel verloren haben, drückt auf die Stimmung», erklärt blue News Hollywood-Reporterin Marlène von Arx.

Der Host der Preisverleihung, Conan O’Brien, habe eine besondere Aufgabe, die richtigen Worte zu finden – nicht nur wegen der Brände. Auch die Wahl von US-Präsident Donald Trump dürfte thematisiert werden.

Gewinnt ein Schweizer Filmemacher einen Oscar?

«Das Rennen ist dieses Jahr so offen wie schon lange nicht mehr», so blue News Filmexperte Gianluca Izzo.

Das Rennen zwischen «The Brutalist», «Emilia Pérez», «Anora» und «Conclave» sei noch überhaupt nicht entschieden, so der blue News Filmexperte Roman Müller. So gebe es in diesem Jahr keinen klaren Favoriten in der Hauptkategorie «Bester Film».

Relativ klar, dürfte der Abräumer des Abends sein. In diesem Punkt stimmen die Meinungen der beiden Filmfans überein.

Zwar nicht in der Hauptkategorie, aber für das «Beste Originaldrehbuch» ist in diesem Jahr mit «September 5» auch ein Schweizer Regisseur nominiert. «Als Basler wünsche ich mir natürlich, dass Tim Fehlbaum diesen Award bekommt», erklärt Müller. Wie seine Chancen stehen, erfährst du im Video.

