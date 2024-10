Kevin Kline und Phoebe Cates lernten sich 1982 bei einem Casting kennen, sieben Jahre später gab sich das Schauspiel-Paar das Jawort. Bild: IMAGO/Dreamstime

Lange dauernde Ehen zwischen Stars? Das sind Ausnahmeerscheinungen. Kevin Kline und Phoebe Cates sind seit 42 Jahren ein Paar. Jetzt verriet der Oscarpreisträger, was das Erfolgsgeheimnis ihrer Beziehung sei.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es ist keine Seltenheit, dass Hollywoodstars ihre Partnerschaften oft in den Sand setzen.

Es gibt jedoch Ausnahmen, die diese Regel bestätigen – eine solche sind Phoebe Cates und Kevin Kline. Das Schauspieler-Paar ist seit mehr als 35 Jahren verheiratet.

Gefragt, was das Erfolgsgeheimnis ihrer langjährigen Beziehung sei, antwortet Oscarpreisträger Kline in einem Interview: «Wir führten in all den Jahren nie eine typische Hollywood-Ehe.» Mehr anzeigen

On-off-Beziehungen, Rosenkriege und mehrere Scheidungen: Es ist leider keine Seltenheit, dass Hollywood-Schauspieler ihre Partnerschaften öfters in den Sand setzen.

In der Welt der Stars dreht sich das Liebeskarussell öfters unschön schnell. Aber: Die Ausnahme bestätigt die Regel.

Eine solche Ausnahme sind Phoebe Cates und Kevin Kline. Das Schauspieler-Paar ist ein Beispiel dafür, dass es zwei Menschen auch im Glanz des Scheinwerferlichtes ganz lang zusammen aushalten können.

Kevin Kline: «Wir haben keine Hollywood-Ehe»

Momoll, Phoebe Cates und Kevin Kline sind seit sage und schreibe mehr als 35 Jahren verheiratet.

Nun hat der 77-jährige Schauspieler, der aktuell bei Apple TV+ in der grossartigen Serie «Disclaimer» an der Seite von Cate Blanchett zu sehen ist, mit dem «Business Insider» darüber gesprochen, wie seine Frau und er so viele Jahre zusammen ausgehalten haben.

Sie hätten in all den Jahren eben nie eine typische «Hollywood-Ehe» geführt, so der Oscarpreisträger («Ein Fisch namens Wanda», 1988).

Statt sich in der Traumfabrik Hollywood den Kopf verdrehen zu lassen, lebten Cates und Kline während fast ihrer ganzen Partnerschaft auf der Upper East Side in Manhattan, einem Stadtteil von New York City.

Auch in Sachen Äusserlichkeiten seien er und seine Frau keine typischen Promis. «Deshalb wird man auch kein Botox bei mir sehen. Das sind meine Lippen, als was davon übrig ist», sagt Kline im «Business Insider» und lacht.

Eine Tochter und ein Sohn machen das Glück perfekt

Kennengelernt haben sich Phoebe Cates und Kevin Kline vor 42 Jahren – und zwar bei einem gemeinsamen Vorsprechen für einen Film.

Sieben Jahre später, also 1989, gab sich das Paar in New York City das Jawort. 1991 wurde Sohn Owen geboren, drei Jahre später Tochter Greta und machten das Familienglück perfekt.

Zudem soll, so Kevin Kline, die immer währende Unterstützung seiner 15 Jahre jüngeren Frau einer der Hauptgründe sein, warum ihre Partnerschaft über so viele Jahre so stark geblieben sei.

«Sie hat ihren Kopf auf den Schultern, im Gegensatz zu mir. Ich habe meinen Kopf die meiste Zeit auf ihren Schultern», sagt Kevin Kline.

Und weiter: «Sie ist eine grossartige Ehefrau, eine grossartige Mutter und ein grossartiger Mensch.»

Mehr Videos aus dem Ressort