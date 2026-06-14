LiebesrezeptDieser Hollywoodstar kennt das Geheimnis einer langen Ehe
Bruno Bötschi
14.6.2026
Seit über 20 Jahren geh Seth Rogen gemeinsam mit Lauren Miller durchs Leben. Nun verrät der Schauspieler, worauf es für ihn in einer glücklichen Beziehung ankommt. Seine Antwort: weniger Streit über Schwächen – dafür mehr Fürsorge, Zärtlichkeit und Vergebung.
Im Interview mit der «New York Times» sagt der 44-Jährige, worauf es für ihn in einer glücklichen Partnerschaft ankommt: Fürsorge, Zärtlichkeit und die Fähigkeit, dem anderen Fehler zu verzeihen.
Körperliche Anziehung als wichtiger Faktor in Beziehungen
Statt sich auf die Macken der Partnerin oder des Partners zu konzentrieren, so Rogen weiter, müsse man einander lieben und geliebt werden wollen. Auch körperliche Anziehung sei ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Beziehung.
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