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Liebesrezept Dieser Hollywoodstar kennt das Geheimnis einer langen Ehe

Bruno Bötschi

14.6.2026

Lauren Miller und Seth Rogen sind seit 2011 verheiratet und haben sich bewusst gegen Kinder entschieden.
Lauren Miller und Seth Rogen sind seit 2011 verheiratet und haben sich bewusst gegen Kinder entschieden.
Bild: IMAGO/Anadolu Agency

Seit über 20 Jahren geh Seth Rogen gemeinsam mit Lauren Miller durchs Leben. Nun verrät der Schauspieler, worauf es für ihn in einer glücklichen Beziehung ankommt. Seine Antwort: weniger Streit über Schwächen – dafür mehr Fürsorge, Zärtlichkeit und Vergebung.

Bruno Bötschi

14.06.2026, 22:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seth Rogen verrät sein Liebesrezept: Für eine glückliche Beziehung brauche es vor allem Fürsorge, Zärtlichkeit und die Fähigkeit, dem Partner Fehler zu verzeihen.
  • Der 44-Jährige spielt in der neuen Komödie «The Invite» einen Mann, dessen Ehe bei einem gemeinsamen Abendessen aus den Fugen gerät.
  • Privat lebt Rogen seit über 20 Jahren mit seiner Frau Lauren Miller zusammen.
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Liebe kann viele Formen annehmen: Manche Beziehungen brennen intensiv, halten aber nur kurz. Andere bestehen über Jahrzehnte und trotzen allen Herausforderungen.

Der kanadische Schauspieler, Komiker und Filmemacher Seth Rogen hat eine klare Vorstellung davon, was eine Partnerschaft langfristig erfolgreich macht.

Wie frische ich mein Sexleben auf?. Paartherapeutin: «Eine Beziehung hat man nicht. Man führt sie»

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Im Interview mit der «New York Times» sagt der 44-Jährige, worauf es für ihn in einer glücklichen Partnerschaft ankommt: Fürsorge, Zärtlichkeit und die Fähigkeit, dem anderen Fehler zu verzeihen.

Körperliche Anziehung als wichtiger Faktor in Beziehungen

Statt sich auf die Macken der Partnerin oder des Partners zu konzentrieren, so Rogen weiter, müsse man einander lieben und geliebt werden wollen. Auch körperliche Anziehung sei ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Beziehung.

Mit Beziehungskrisen beschäftigt sich auch Rogens neuer Film «The Invite».

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In der Komödie spielt er an der Seite von Olivia Wilde ein Ehepaar, dessen lange verdrängte Konflikte bei einem gemeinsamen Abendessen mit den Nachbarn plötzlich an die Oberfläche kommen.

Privat scheint Rogen deutlich weniger Beziehungsprobleme zu haben. Er und seine Frau, die Schauspielerin Lauren Miller, sind seit 2011 verheiratet.

Das Paar hat sich bewusst gegen Kinder entschieden – und bereut diesen Entscheid bis heute nicht.

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