2025 war bei den Promis einiges los: Manche sorgten für Stirnrunzeln, andere liessen die Gerüchteküche ordentlich brodeln. blue News blickt auf den besten Gossip des Jahres zurück.

Bei den Beckhams eskalierte der Familienkrach rund um Sohn Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz, während Popstar Katy Perry mit Ex-Premier Justin Trudeau für das überraschendste Liebesgerücht sorgte.

In der Schweiz sorgte SRF mit Sparmassnahmen und der Einstellung von «Zivadiliring» und «G&G» für Aufsehen.

Zudem erntete Schauspielerin Sidney Sweeney mit einer Werbung heftigen Shitstorm. Mehr anzeigen

Das Jahr 2025 biegt auf die Zielgerade ein, höchste Zeit für einen Rückblick. Welcher Tea war dieses Jahr besonders heiss, welcher Gossip wurde serviert? blue News erklärt dir den grössten Klatsch und Tratsch vom Jahr 2025:

Die perfekte Familie Beckham ist nicht mehr so perfekt

Erfolg, Glamour und Zusammenhalt – die Beckhams galten lange als perfekte Familie. Doch hinter den Kulissen hat es dieses Jahr mächtig gebrodelt.

Die Familie besteht aus Modedesignerin Victoria Beckham (51), Ex-Fussballstar David Beckham (50) und den vier gemeinsamen Kindern Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14).

Zwischen den Beckhams kriselt es, seit Brooklyn 2022 die Schauspielerin Nicola Peltz geheiratet hat. Laut Medienberichten soll Nicola sich schon rund um die Hochzeit distanziert und unfreundlich verhalten haben – seither gilt das Verhältnis vor allem zu Victoria als angespannt.

Auch beim 50. Geburtstag von David Beckham im Mai fehlte das Paar. Laut «US Weekly» wollten Brooklyn und Nicola dort eine Sonderbehandlung und ein separates Treffen mit David und Victoria – was diese ablehnten.

Die Familie Beckham am 50. Geburtstag von Vater David. Sohn Brooklyn fehlt. Screenshot Instagram/ @victoriabeckham

Für zusätzlichen Familienzoff sorgt Romeos neue Freundin Kim Turnbull, die früher mit Brooklyn liiert war. Laut Insidern misstraut Brooklyn Kims Absichten, was die Brüder entfremdet.

Dann behauptete eine Freundin von Nicola gegenüber «TMZ», die Beckhams hätten eine «toxische Dynamik» und Nicola habe Brooklyn gezeigt, dass seine Familie ihn schlecht behandle. Im Juni sagte ein Insider schliesslich zu «Page Six», dass der älteste Beckham-Sohn nun den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen hat.

Katy Perry und Justin Trudeau sind ein Paar

Damit hat wirklich niemand gerechnet: Popstar Katy Perry (41) und Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau (53) sind ein Liebespaar.

Im Sommer wurde bekannt, dass sich Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom (48) nach fast zehn Jahren Beziehung getrennt haben. Für ihre gemeinsame Tochter Daisy Dove (5) stehen die beiden weiterhin als Co-Eltern im Austausch.

Kurze Zeit später gab es erstmals Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Perry und Trudeau. Die beiden wurden bei einem gemeinsamen Abendessen gesehen und dann besuchte der Ex-Premierminister ein Konzert der Sängerin in Kanada. Ende September wurden sie knutschend auf einer Yacht in Kalifornien entdeckt.

Katy Perry und Justin Trudeau in Japan. Screenshot Instagram

Im Oktober machten Perry und Trudeau schliesslich ihre Beziehung öffentlich, als sie gemeinsam eine Kabarett-Show in Paris besuchten und sich dabei Hand in Hand zeigten.

«Zivadiliring» abgesetzt

Natürlich gab es auch hierzulande reichlich Gossip. Etwa rund um den Sparkurs von SRF: Kaum hatte das neue Jahr begonnen, wurde bekannt, dass der erfolgreiche Podcast «Zivadiliring» aus dem Programm gestrichen wird. Per sofort.

Bei den Fans des Podcasts von Gülsha Adilji (40), Yvonne Eisenring (38) und Maja Zivadinovic (46) war die Empörung gross – vor allem auch wegen der Begründung von SRF. Es hiess, der Grund für das Aus des Erfolgspodcasts seien auslaufende Verträge.

Das Trio machte weiter – und stand im Oktober sogar im ausverkauften Hallenstadion auf der Bühne. Mirjam Kulka

Wie der «Blick» dann schrieb, sollen die drei Hosts gegen die SRF-Richtlinien zu kommerziellen Aktivitäten und öffentlichen Auftritten verstossen haben, die für Mitarbeitende verbindlich sind. Konkret könnten ihnen mögliche Werbedeals zum Verhängnis geworden sein.

Obwohl der Podcast aus dem SRF-Programm gestrichen wurde, war damit das Kapitel «Zivadiliring» noch nicht beendet. Das Trio machte weiter – und stand im Oktober sogar im ausverkauften Hallenstadion auf der Bühne.

Kaum hatte man sich vom «Zivadiliring»-Schock erholt, kam im Februar der nächste Sparhammer am Leutschenbach: Die Promi-Sendung «Gesichter & Geschichten» wird eingestellt.

«Aufgrund der angespannten finanziellen Situation und des veränderten Nutzungsverhaltens beim Publikum mussten wir diesen Entscheid fällen», so SRF-Direktorin Nathalie Wappler in einer Mitteilung.

Die vier G&G-Moderator*innen: Joel Grolimund, Tanya König, Jennifer Bosshard und Michel Birri (v.l.n.r). SRF/Gian Vaitl

Zu blue News sagten mehrere Quellen, dass die Redaktion zwar über einen reduzierten Sendeumfang informiert wurde, man habe aber lediglich von einer verlängerten Sommerpause gesprochen.

Im Sommer lief nach über 20 Jahren schliesslich die letzte «G&G»-Sendung.

Thomas Gottschalk und die «einzige Frau, die ich jemals ernst genommen habe»

In den letzten Jahren war Thomas Gottschalk (75) immer wieder in den Schlagzeilen – nicht aus positiven Gründen. Beispielsweise als er sagte, er betrete heutzutage keinen Aufzug mehr, in dem nur eine Frau stehe. «Was mache ich, wenn sie im zweiten Stock rausrennt und ruft «MeToo, der hat mich angefasst?», so Gottschalk.

Mitte November machte er bei der Verleihung des Bambi, dem deutschen Medien- und Fernsehpreis, von sich reden. Gottschalk sollte Sängerin Cher (79) in der Kategorie «Legende» einen Preis überreichen. Auf der Bühne wirkte er orientierungslos – und erntete sogar Buhrufe, als er sagte, Cher sei «die einzige Frau, die ich mein Leben lang ernst genommen habe».

Die Sängerin reagierte mit einem verlegenen Lächeln und bremste ihn später, als er sagte, er habe «alles von ihr gesehen» – mit dem Hinweis: «nicht alles».

Nach dem Eklat beschloss Thomas Gottschalk, seine TV-Karriere endgültig an den Nagel zu hängen und in Rente zu gehen. Zudem machte er in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung seine Krebserkrankung öffentlich.

Beatrice Egli heizt die Gerüchteküche an

Das diesjährige heisseste Gerücht aus der Schlagerszene: Beatrice Egli (37) und der deutsche Schlagersänger Florian Silbereisen (44) sollen ein Paar sein.

Die Spekulationen gibt es schon etwas länger. Doch bei einem Auftritt in der Musiksendung «Immer wieder sonntags» heizte Egli Ende August die Gerüchte um eine heimliche Romanze mit Florian Silbereisen erneut an.

Sie wurde während der Sendung von Stefan Mross gefragt, was ihr meistverwendetes Wort ist. Prompt antwortete Egli mit «Flo», korrigierte sich jedoch sofort.

Zuletzt sorgte ein Instagram-Post von Egli zu Silbereisens 44. Geburtstag für Gesprächstoff. «Mein lieber Florian, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir nur das Beste auf Erden. Möge das neue Lebensjahr voller Liebe, Glück und musikalischer Highlights sein», schrieb sie unter den Beitrag. Dazu postete sie ein Foto, auf dem Silbereisen sie liebevoll von hinten umarmt und beide glücklich in die Kamera lächeln.

Blake Lively, Justin Baldoni und die Verleumdungsklagen

Seit Dezember 2024 befindet sich die Schauspielerin Blake Lively in einem Rechtsstreit mit Schauspieler Justin Baldoni. Der Grund dafür: Lively hatte Baldoni wegen sexueller Belästigung am Set des Films «It Ends With Us» angezeigt. Später warf sie ihm und dem Produzenten Jamey Heath vor, ihren Ruf zerstören zu wollen.

Das wollte Baldoni nicht auf sich sitzen lassen. Im Januar hatte er zusammen mit seiner Produktionsfirma Wayfarer Studios und mehreren Mitarbeitenden eine Verleumdungsklage über 400 Millionen US-Dollar gegen Livelys Belästigungsvorwürfe eingereicht.

Die Verleumdungsklage von Justin Baldoni (Mitte) gegen Blake Lively (links) und Ryan Reynolds (rechts) wurde abgewiesen. (Archivbilder) Uncredited/AP/dpa

Beschuldigt wurden neben Lively auch ihr Ehemann Ryan Reynolds (49) und die «New York Times». Recherchen der Zeitung zeigten: Während der Promotour zu «It Ends With Us» im August 2024 geriet Lively wegen ausweichender Antworten zu häuslicher Gewalt in die Kritik. Später deutete vieles darauf hin, dass die Vorwürfe Teil einer gezielten PR-Kampagne waren,

Im Juni wurde die Verleumdung gegen Blake Lively von einem Richter abgewiesen. So auch die Entschädigungsforderung von 250 Millionen US-Dollar gegen die «New York Times».

In der Urteilsbegründung hiess es, dass Baldoni Lively nicht wegen Verleumdung verklagen könne, da Behauptungen, die in einem Gerichtsverfahren aufgestellt werden, von Verleumdungsklagen ausgenommen seien.

Blake Livelys Klage gegen Justin Baldoni läuft weiter, ohne finales Urteil. Bis Dezember 2025 steht ein Gerichtstermin am 9. März 2026 in New York an, wo Lively ihre Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Rufschädigung durch eine PR-Kampagne detailliert vorbringen wird.

Sydney Sweeney «has great jeans» und ist wohl Republikanerin

Die Schauspielerin Sydney Sweeney (28) machte im Sommer Schlagzeilen wegen einer PR-Kampagne mit der Jeansmarke American Eagle. Konkret ging es um den Slogan «Sydney Sweeney has great jeans», bei dem das Wort «genes» durchgestrichen und durch «jeans» ersetzt wurde.

In den sozialen Medien wurde der Kampagne vorgeworfen, eine Sprache zu verwenden, die an NS-Propaganda und «Rassenhygiene» erinnere. Im Nationalsozialismus wurde die Idee verbreitet, dass sich weisse Menschen bevorzugt fortpflanzen sollten, um «gute Gene» zu erhalten.

American Eagle äusserte sich in einem Instagram-Beitrag zur Kontroverse – ging jedoch nicht auf die politischen Vorwürfe ein. Darin hiess es, es gehe «nur um Jeans».

Sweeney hingegen äusserte sich lange bewusst nicht zur Kampagne. «Wenn ich mich zu einem Thema äussern will, werden es die Leute erfahren», sagte sie in einem Interview mit GQ, als sie auf den Shitstorm angesprochen wurde.

Im Dezember kam endlich ein Statement von ihr. Sie bereue es, geschwiegen zu haben. «In der Vergangenheit war es meine Haltung, niemals auf negative oder positive Presse zu reagieren, aber in letzter Zeit habe ich erkannt, dass mein Schweigen zu diesem Thema die Kluft nur vergrössert und nicht geschlossen hat», so Sweeney zu «People».

Kurz nach dem Jeans-Skandal sorgte Sweeney erneut für negative Schlagzeilen: Mehrere Medien berichteten, dass sie laut öffentlichem US-Wählerverzeichnis als Republikanerin registriert ist.

Kate und William sind umgezogen – ihre Nachbarn mussten es deshalb auch

Prinzessin Kate, Prinz William und ihre drei Kinder – George, Charlotte und Louis – sind dieses Jahr aus dem Adelaide Cottage ausgezogen. Die Familie zog in das historische Forest Lodge in Windsor.

Das neue Zuhause von Kate, William und den drei Kindern. Wikipedia

Natürlich verlief auch dieser Umzug nicht ganz reibungslos – zumindest nicht für die neuen Nachbarn. Diese mussten nämlich wegen der royalen Familie ausziehen. Zwei Familien, die seit Jahren in zu Forest Lodge gehörenden Cottages gewohnt hatten, sollen vom Königshaus aufgefordert worden sein, ihre Häuser zu verlassen.

Laut Insidern waren die Betroffenen «überrascht», als sie von der Entscheidung erfuhren, schrieb die «Mail on Sunday». Eine Quelle erklärte: «Sie wurden gebeten, auszuziehen. Vermutlich hat man ihnen eine andere Unterkunft angeboten, aber klar war: Sie mussten ihre Häuser räumen.»

Kris Jenner und das wohl krasseste Facelifting des Jahres

Gibt es überhaupt Klatsch, in dem die Kardashians nicht mindestens einmal auftauchen? Natürlich nicht.

Vor allem Kris Jenner und ihr Facelift machten im Mai Schlagzeilen. Denn die 70-Jährige sah plötzlich aus wie eine Frau in ihren Fünfzigern. Lange schwieg sie über ihren Eingriff. Im Oktober gestand sie schliesslich: «Ich hatte vor 15 Jahren schon mal ein Facelift. Jetzt war es einfach wieder Zeit für einen Refresh», so die Kardashian-Matriarchin zu «Vogue Arabia».

Die Operation führte Dr. Steven Levine in New York durch – derselbe Chirurg, der bereits anderen Prominenten zu einem neuen Look verhalf. «Ich habe mich für dieses Facelift entschieden, weil ich die beste Version meiner selbst sein möchte, und das macht mich glücklich», erklärte Kris.

So, liebe Leser*innen, jetzt hattet auch ihr einen Refresh, was 2025 in der Promi-Welt los war. Möge eure Haut so straff bleiben wie das Gesicht von Kris Jenner – und ihr immer die beste Version eurer selbst sein. Wir sind gespannt, was nächstes Jahr alles passieren wird.

