Lil Nas X gehört heute zu den erfolgreichsten Rapper. Screenshot Instagram/ @lilnasx

Rapper Lil Nas X hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem er offen über seine bipolare Störung und seine Therapie spricht. Doch wer ist der Musiker, der seit Jahren die Rap- und Hip-Hop-Szene mit Tabubrüchen aufrüttelt?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Rapper Lil Nas X gehört zu den bekanntesten Rappern seiner Zeit. Er wurde vor allem durch den Song «Old Town Road» bekannt.

Im August 2025 wurde er auf offener Strasse festgenommen.

Nun hat er sich wieder auf Instagram gemeldet und spricht über seine bipolare Störung.

Er sorgt immer wieder für Aufsehen, weil er Tabus in der Rap- und Country-Szene bricht. Mehr anzeigen

«Hallo, ich wollte unbedingt mit euch sprechen», sagt Lil Nas X lächelnd in einem Video, welches er am Mittwoch auf Instagram veröffentlichte. «Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich sicher sagen kann, was ich sagen möchte», erklärt der Rapper. «Erstens: wo ich war.»

Lange hatte man nichts mehr von ihm gehört. Im August 2025 lief der Rapper in den frühen Morgenstunden zunächst nur in Unterhose und Cowboystiefeln über den Ventura Boulevard in Los Angeles. Später legte er laut Medienberichten auch diese Kleidungsstücke ab und war komplett nackt.

Als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation. Lil Nas X griff Beamte an und verletzte mindestens drei, woraufhin er festgenommen und ins Krankenhaus gebracht wurde. Eine Haftstrafe blieb aus, stattdessen ordnete ein Richter für den 27-Jährigen ein Programm zur Behandlung psychischer Erkrankungen an.

Mit dem Video, welches er am Mittwoch veröffentlichte, meldet er sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Er sei einige Monate in einer Einrichtung in Behandlung gewesen und werde jetzt wegen seiner bipolaren Störung von einem Therapeuten und einem Psychiater begleitet, was ihm sehr helfe. Er fühle sich viel besser, habe «weniger Angst im Herzen» und würde nun wieder kreativ arbeiten.

Das Video wurde auf Instagram bereits über 1,3 Millionen Mal geliked. Doch es ist weit mehr als ein persönliches Update: Der Rapper bricht einmal mehr mit Tabus – besonders in der Rap- und Hip-Hop-Szene –, indem er offen über seine psychische Erkrankung und mentale Gesundheit spricht.

Wer ist der Künstler, der damit seit Jahren für Aufsehen sorgt?

Musikgeschichte mit «Old Town Road» geschrieben

Bevor wir tiefer in das Leben von Lil Nas X eintauchen, der bürgerlich Montero Lamar Hill heisst, lohnt sich ein Blick auf seinen Aufstieg. Denn der Musiker zählt heute zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation.

Seinen Durchbruch hatte er 2019 mit dem genreübergreifenden Hit «Old Town Road», den er gemeinsam mit Country-Sänger Billy Ray Cyrus, dem Vater von Sängerin Miley Cyrus, veröffentlichte.

Der Song hielt sich länger als jeder andere Titel zuvor an der Spitze der Billboard Hot 100 und schrieb damit Musikgeschichte. Stilistisch verbindet das Lied Elemente aus Hip-Hop und Country und traf damit einen Nerv der Zeit.

Vom 30-Dollar-Beat zum globalen Hit

Ursprünglich hatte Lil Nas X «Old Town Road» Ende 2018 alleine veröffentlicht, nachdem er den Beat für 30 Dollar online gekauft hatte. Der Song verbreitete sich zunächst über Plattformen wie TikTok, wo er im Zuge der sogenannten «Yeehaw»-Tanz-Challenge.

Lil Nas X veröffentlichte den Song bewusst im Genere «Country-Trap», einer Mischung aus Country-Musik und Hip-Hop. Er liess ihn auf Plattformen wie iTunes und SoundCloud als Country-Titel listen, um Algorithmen zu seinen Gunsten zu nutzen.

So traf «Old Town Road» auf weniger Konkurrenz, rückte schneller in die Country-Charts und wurde gleichzeitig von Country-Fans entdeckt, was ihm zusätzliches Streaming-Wachstum bescherte. Der Song lief gut. Er schaffte es in mehrere Billboard-Charts und stand etwa auf Platz 19 der Country-Charts.

Dann kam der Dämpfer: Billboard entfernte das Lied im März 2019 aus den Country-Charts. Die Begründung lautete, der Song erfülle nicht ausreichend die Kriterien des Genres. Kurz nach der Auslistung veröffentlichte Lil Nas X eine Remix-Version mit Country-Star Billy Ray Cyrus. Der Schritt erwies sich als Wendepunkt. Der Song kehrte mit noch grösserer Wucht zurück, dominierte die Billboard Hot 100 für rekordverdächtige 19 Wochen.

Billy Ray Cyrus (links) und Lil Nas X (rechts) gemeinsam auf der Bühne im Jahr 2019. IMAGO/Newscom / AdMedia

Irgendwann durchbrach der Remix auf Spotify die Grenze von einer Milliarde Streams. Bald wurde Lil Nas X mit zwei Grammys und weiteren Auszeichnungen überhäuft.

Und plötzlich war er Superstar. Ein krasser Gegensatz zu seinem Leben vor «Old Town Road».

Lil Nas X lebte von der Hand in den Mund

In den Jahren davor lebte er von der Hand in den Mund. Im Jahr 2018 musste der damals 19-Jährige auf dem Fussboden seiner Schwester schlafen, weil der Kontakt zur Mutter erkaltet war und der Vater ihm deutlich gemacht hatte, dass das mit dem erfolgreichen Musikerdasein nur einem aus einer Million vorbehalten sei.

Geboren wurde Lil Nas X 1999 in Lithia Springs im US-Bundesstaat Georgia, einem Vorort der Metropole Atlanta. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf, seine Eltern trennten sich, als er sechs Jahre alt war.

Als Jugendlicher verbrachte er viel Zeit allein – und in sozialen Medien, insbesondere auf Twitter. Dort betreibt er einen recht erfolgreichen Meme-Account, der zugleich als Nicki-Minaj-Fanpage dient. Im Zuge von Massnahmen gegen Spam und sogenannte «Tweetdecking»-Netzwerke wurde das Konto jedoch gesperrt.

«Tweetdecking» bezeichnet auf Twitter/X das organisierte, massenhafte Retweeten und Teilen von Inhalten, um deren Reichweite und Sichtbarkeit künstlich zu pushen.

Der Meme-Account trug ebenfalls entscheidend zu seinem Erfolg bei. Noch bevor sein Song durch die TikTok-Challenge verbreitet wurde, postete er Memes mit dem Track als Hintergrundmusik. Auf diese Weise gewann das Lied schrittweise an Reichweite und Bekanntheit, bis es schliesslich von Influencer*innen aufgegriffen und weiterverbreitet wurde.

Doch im echten Leben kämpft er mit Perspektivlosigkeit, bricht das College ab und hat immer wieder Streit mit seiner Familie. «Ich ging viral, aber ohne etwas zu haben, das mich wirklich weiterbringt», sagt er rückblickend zur «Times» über die Zeit vor seinem Durchbruch. Zeitweise arbeitet er im Fastfood-Restaurant Taco Bell. Über sein Privatleben ist ansonsten wenig bekannt.

Tabus durchbrechen

Obwohl Lil Nas X durch seinen viralen Hit berühmt wurde, machte er sich auch einen Namen damit, Tabus zu durchbrechen. Er macht Dinge, die viele sich nicht oder noch nicht trauen: Auf dem Höhepunkt seines kometenhaften Aufstiegs, als «Old Town Road» die Charts dominierte, nutzte er den letzten Tag des Pride Month (Juni, 2019), um seine sexuelle Orientierung öffentlich zu machen.

Der Pride Month ist ein Aktionsmonat im Juni, in dem weltweit queere Menschen und ihre Unterstützer*innen Vielfalt feiern und gleichzeitig gegen Diskriminierung protestieren.

Er habe eigentlich gedacht, er habe seine Botschaft klar genug vermittelt, schrieb Lil Nas X damals auf Twitter. Sprich: Dass er sich gar nicht erst Mühe gegeben habe, seine Homosexualität zu kaschieren. Dazu postete er das Cover seiner EP (quasi ein Mini-Album) «7», das ihn auf einem Pferd zeigt, wie er auf eine Stadt mit regenbogenfarbener Skyline zureitet.

So selbstverständlich es für ihn war, so ungewöhnlich war dieses Coming-out für die Musikbranche. Ein junger Schwarzer Rapper, der ein traditionell weisses Country-Genre okkupiert und sich dann inmitten des Erfolgs öffentlich outet, bricht gleich zwei Branchen-Tabus: Country als «safe space» für weisse Männlichkeit und Rap als vermeintlich heteromaskuline Bastion.

Ein weiteres Tabu, das er gebrochen hat: Er trägt konsequent, was er will. Bei den «MTV Video Music Awards 2021» erschien er etwa in einer lavendelfarbenen Versace-Kreation – eine Mischung aus Hosenanzug und Abendkleid – auf dem roten Teppich. Oft trägt er lange Nägel, kleidet sich in sehr knappe Outfits und setzt auf viel Glitzer. In der männlich geprägten Rap- und Hip-Hop-Szene lange undenkbar.

«Ich lebe ein Leben auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad»

Seine Musikvideos sind zudem bewusst überzeichnet, oft religiös aufgeladen und spielen mit Symbolen, die Reibung erzeugen. Beispielsweise im Musikvideo von «Montero (Call Me By Your Name)». Darin gibt er dem Teufel einen Lapdance und greift direkt christlich-fundamentalistische Moralvorstellungen an.

Er dreht das klassische Homophobie-Narrativ um, demzufolge queere Menschen «in die Hölle» kämen, indem er dieses Bild buchstäblich performt, als Akt der Selbstermächtigung, nicht der Reue. In «Industry Baby» inszeniert er ein überzeichnet queeres Gefängnisszenario mit tanzenden, nackten Männern unter der Dusche.

Er bricht damit zum einen das Tabu, queere Sexualität überhaupt sichtbar zu machen, zum anderen das Stereotyp der «unantastbaren» Heteromännlichkeit im Hip-Hop.

Mit dem Video, das er am Mittwoch veröffentlichte, fügt Lil Nas X seinem öffentlichen Bild eine neue Facette hinzu: Verletzlichkeit. «Schwarz, schwul, bipolar – ich lebe ein Leben auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad», scherzte der Rapper zum Schluss im Video.