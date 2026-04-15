Sensationsfund auf dem Dachboden: Dieser verschollene Méliès-Film von 1897 sorgt für Aufsehen Was wie Gerümpel wirkt, entpuppt sich als seltenes Zeitdokument aus den Anfängen des Films: In einer Kiste entdeckt ein Mann alte Filmrollen seines Urgrossvaters – darunter erkennen Experten ein verloren geglaubtes Werk. 15.04.2026

Was wie Gerümpel wirkt, entpuppt sich als seltenes Zeitdokument aus den Anfängen des Films: In einer Kiste entdeckt ein Mann alte Filmrollen seines Urgrossvaters – darunter erkennen Experten ein verloren geglaubtes Werk.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einem Dachboden wird ein verschollener Kurzfilm des französischen Kino-Pioniers Georges Méliès entdeckt.

In «Gugusse et l’Automate» von 1897 kommen für Méliès typische Trickstopp-Effekte zum Einsatz.

Die beschädigten Filmrollen wurden von Experten eines US-Filmarchivs aufwendig restauriert. Mehr anzeigen

Ein unscheinbarer Fund sorgt für Aufsehen in der Filmwelt: In einem alten Holzkoffer auf dem Estrich entdeckt der pensionierte Lehrer Bill McFarland mehrere Filmrollen seines Urgrossvaters William Delisle Frisbee, einem Kartoffelbauer und Wanderkino-Betreiber aus Pennsylvania. Nach einem gescheiterten Verkaufsversuch bringt McFarland die Schwarz-Weiss-Filme in ein Filmarchiv.

Zwischen beschädigten und teils verklebten Filmrollen stossen Experten auf den lange verschollen geglaubten Kurzfilm «Gugusse et l’Automate» von 1897.

Das Werk stammt vom französischen Kino-Pionier Georges Méliès – einem der ersten Filmemacher überhaupt, aktiv seit den Anfängen des Mediums ab 1895. Der frühere Bühnenkünstler prägte das Kino mit seinen innovativen Trickeffekten und gilt als Wegbereiter des fantastischen Films. Sein Science-Fiction-Werk «Le voyage dans la lune» von 1902 gilt als Klassiker.

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