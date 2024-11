Dieter Bohlen ist schon vor zwei Jahren Opa geworden. Daniel Bockwoldt/dpa

Bekannt für seine strengen Urteile bei DSDS, zeigt sich Dieter Bohlen privat als fürsorglicher Vater von sechs Kindern. Mit der «Bild»-Zeitung hat er überraschend offen über seine Erziehungsmethoden geplaudert.

blue News Redaktion ai-scrape

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dieter Bohlen zeigt sich in einem Interview als fürsorglicher Familienmensch und beschreibt sich als engagierten, aber auch nachsichtigen Vater seiner sechs Kinder.

Strenge übe Bohlen vor allem bei der Bildschirmzeit seiner Kinder aus, die er als erzieherisches Mittel einsetzt.

Der Pop-Titan verriet ausserdem, dass er stolzer Grossvater ist, seit seine Tochter Marielin vor gut zwei Jahren Enkelsohn Christian zur Welt brachte. Mehr anzeigen

Dieter Bohlen (70) ist als Chefjuror von «Deutschland sucht den Superstar» für seine strengen Bewertungen bekannt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und lässt seine Meinung unverblümt durchblicken. Doch abseits der Bühne zeigt sich der Pop-Titan von einer ganz anderen Seite: als richtiger Familienmensch und fürsorglicher Vater von sechs Kindern.

In einem Interview mit der «Bild»-Zeitung spricht Bohlen ungewohnt offen über seine Rolle als Papa und gibt Einblicke in seine Erziehungsmethoden. «Das wird viele jetzt wundern, aber ich bin der liebste, aufopferungsvollste, tollste, netteste Vater dieses Planeten», so der Musikproduzent.

Weil er einfach alles für seine Kinder mache und es kein Nein gäbe, wenn sie ihn nach etwas fragen würden, sei er auf der anderen Seite eben auch «ein schlechter Vater».

Dieter Bohlen ist stolzer Vater – und stolzer Opa

Wo Bohlen dann aber mal streng werden könne: «Bei uns geht alles über Bildschirmzeit. Das ist im Moment die absolute Währung. Wenn man denen sagt, dass sie heute nur eine Stunde Bildschirmzeit kriegen, laufen die wie auf Schienen.»

Der 70-Jährige ist Vater von sechs Kindern. Die Söhne Marc (39) und Marvin (36) sowie Tochter Marielin (34) stammen aus der Ehe mit seiner ersten Frau Erika Sauerland (70). Mit Ex-Partnerin Estefania Heidemanns (45) teilt Bohlen Sohn Maurice (19). Und Tochter Amelie, die 2011 zur Welt kam, sowie Sohn Maximilian (geb. 2013) stammen von seiner aktuellen Partnerin Carina Walz (40).

Ausserdem verriet der Pop-Titan im «Bild»-Interview, dass er Opa geworden ist. Tochter Marielin brachte bereits im März vor zwei Jahren Enkelsohn Christian zur Welt. Bohlen meint zu «Bild»: «Ich bin unfassbar stolz auf alle meine Kinder.»

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

Mehr Videos aus dem Ressort