Cartoonzeichner und Streitfigur «Dilbert»-Erfinder Scott Adams ist tot

dpa

13.1.2026 - 21:29

Mit «Dilbert» stellte Scott Adams den Büroalltag humoristisch dar. Nun ist der Cartoonist gestorben. (Archivbild)
Mit «Dilbert» stellte Scott Adams den Büroalltag humoristisch dar. Nun ist der Cartoonist gestorben. (Archivbild)
Bild: dpa

In seinen Cartoons setzte sich Scott Adams satirisch mit der Unternehmenswelt auseinander. Dann sorgte er mit rassistischen Äusserungen für Schlagzeilen. Jetzt ist Adams mit 68 Jahren gestorben.

,

DPA, Redaktion blue News

13.01.2026, 21:29

13.01.2026, 21:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-amerikanische Cartoonzeichner und konservative Kommentator Scott Adams ist tot.
  • Er starb infolge einer Prostatakrebs-Erkrankung. Er wurde 68 Jahre alt.
  • Adams war der Erfinder des vor allem in den 1990ern populären Cartoon-Strips «Dilbert», in dem die Unternehmenswelt persifiliert wurde.
  • In den 2010er-Jahren wurde er zu einem politischen Unterstützer Donald Trumps.
  • In den letzten Jahren machte Adams vor allem durch rassistische Aussagen Schlagzeilen.
Mehr anzeigen

Der US-Künstler Scott Adams, der mit der Comic-Figur «Dilbert» weltberühmt wurde, ist tot. Adams sei im Alter von 68 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Kalifornien an den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung gestorben, teilte seine Ex-Frau Shelly Adams via YouTube mit. Im Beisein seiner Angehörigen sei er friedlich eingeschlafen. 

Shelly Adams las zudem eine vorab vorbereitete Mitteilung ihres Ex-Mannes vor: «Ich hatte ein grossartiges Leben. Ich habe alles gegeben.» US-Präsident Donald Trump kondolierte via seinem Online-Sprachrohr Truth Social und würdigte Scott Adams als «fantastischen Typen». Adams hatte seine Krankheit bereits 2025 öffentlich gemacht.

Erster «Dilbert»-Comic erschien 1989

Der 1957 im Bundesstaat New York geborene Adams hatte in den 80er- und 90er-Jahren als Manager bei mehreren US-Unternehmen gearbeitet. Währenddessen kam ihm die Idee für einen Comic, der sich satirisch mit der Arbeitswelt in Unternehmen auseinandersetzt.

«Meine Art von Therapie». Dieser Popstar feiert auch mit 70 noch im Berghain

«Meine Art von Therapie»Dieser Popstar feiert auch mit 70 noch im Berghain

Als Hauptfigur dachte er sich Dilbert aus – mit kurzärmeligem Hemd, Krawatte und Brille. 1989 wurde erstmals ein «Dilbert»-Comic in den USA veröffentlicht, später erschienen sie auf der ganzen Welt. Seine Blütezeit hatte «Dilbert» in den 90er-Jahren. 1994 wurde das Cartoon-Strip weltweit in mehr als 400 Zeitungen abgedruckt.

In den vergangenen Jahren sorgte Adams aber vor allem mit abwertenden, beleidigenden und rassistischen Äusserungen für Schlagzeilen. Daraufhin verlor er 2023 so gut wie alle Comic-Aufträge und veröffentlichte danach nur noch im Selbstverlag. Adams hatte die Vorwürfe stets bestritten und betont, er fühle sich missverstanden.

Gleichzeitig wiederholte er ähnliche Aussagen wiederholt in seinem Podcast. 2023 bezeichnete er schwarze Amerikaner als «Hassgruppe» und riet der weissen Bevölkerung, sich «von ihnen fernzuhalten».

