«Ich glaube, viele schämen sich» DJ Tatana spricht bei «Lässer» über ihre Fehlgeburten

Fabienne Kipfer

14.12.2025

251213_DJ_TATANA_Snippets_2_Mutterzeit

251213_DJ_TATANA_Snippets_2_Mutterzeit

12.12.2025

Viele Jahre jettete DJ Tatana um die Welt – dann wurde es ruhig um die Techno-Queen. Nun ist sie mit frischer Energie und neuer Musik zurück. In der Talkshow «Lässer» spricht sie offen über ihr Burnout und den Spagat zwischen DJ-Pult und Muttersein.

Redaktion blue News

14.12.2025, 08:28

14.12.2025, 09:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit der Hymne «More Than Words» schrieb DJ Tatana 1999 Street-Parade-Geschichte und lieferte einen der prägendsten Sounds der Love-Parade-Ära.
  • In der Talkshow spricht die Techno-Djane über den Erfolg, der lange alles bestimmte – und vom Burnout, das folgte, als Tempo, Druck und Erwartungen zu gross wurden.
  • Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht Tatana Sterba über den Reifeprozess. 
  • «Ich konnte damals nicht Nein sagen», sagt Tatana. Manchmal müsse man sich erst verbrennen, um daraus zu lernen.
Mehr anzeigen

Jahrelang war das Plattenauflegen und das Begeistern von Menschen auf der ganzen Welt ihre Mission. DJ Tatana jettete um den Globus, erhielt 19 Gold- und sechs Platin-Auszeichnungen, prägte mit ihrem Song «Words» die Love-Parade-Ära und produzierte weitere Hymnen für die Street Parade.

Ihr Leben sei dabei oft einsam gewesen, sagt die heute 49-Jährige in der Talkshow «Lässer». «Ich konnte nicht Nein sagen», so Tatana. Auch der Druck des Labels sei ständig präsent gewesen – bis ihr plötzlich alles zu viel wurde. Sie erlitt ein Burnout und zog sich zurück. Erst durch diesen Zusammenbruch habe sie wieder zu sich selbst gefunden.

«Ich glaube, dass alles aus einem Grund passiert», sagt Tatana Sterba. Auch Negatives müsse geschehen, damit man daraus lerne. Die Liebe zur Musik habe sie jedoch nie verloren, auch nach 30 Jahren nicht. Es habe aber eine Zeit gegeben, da sei Musik machen für sie nicht mehr so wichtig gewesen.

DJ Tatana übers Landleben. «Ich hatte Mühe mit der Ruhe»

DJ Tatana übers Landleben«Ich hatte Mühe mit der Ruhe»

«Ich war nicht mehr so kreativ, weil der Fokus auf meinem Schatz war», so die zweifache Mutter. Die Muttergefühle seien stärker gewesen. Sie hätte auch teils nicht mehr Freude gehabt, an einen Gig zu gehen.

DJ Tatana über Fehlgeburten und Sternenkinder

Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht Tatana Sterba auch über Fehlgeburten. Schon früh habe sie gewusst, dass sie Mutter werden wolle. Öffentlich habe sie darüber bisher nie gesprochen, doch sie habe zwei schwere Fehlgeburten erlebt.

Heute sei das zwar weniger tabuisiert, trotzdem spreche man nicht darüber. «Ich glaube, viele Frauen schämen sich auch dafür», so Tatana. Manche machten sich sogar Vorwürfe, etwas falsch gemacht zu haben. Sie selbst habe die Trauer damals verdrängt – erst viel später habe sie das Erlebte verarbeitet.

Tatana hat heute zwei Söhne, lebt auf dem Land und ist alleinerziehend. Sie habe sich bewusst Zeit für ihre Kinder nehmen wollen, weil sie diese Nähe in ihrer eigenen Kindheit kaum erlebt habe. Mit vier Jahren sei sie mit ihren Eltern in die Schweiz geflüchtet.

Für den Kindergarten habe sie sich oft selbst den Wecker gestellt – weil ihre Eltern gearbeitet hätten und es nicht anders ging. «Wenn man mittwochnachmittags viel allein war und das erlebt hat, dann will man den eigenen Kindern umso mehr geben», sagt Tatana mit Tränen in den Augen.

In der Talksendung spricht sie zudem über ihre Anfänge, ihren persönlichen Reifeprozess – und darüber, warum sie sich besonders auf das kommende Jahr freut: den Release ihrer neuen Single.

Die ganze Sendung mit Tatana Sterba siehst du hier:

«Lässer» – mit DJ Tatana

«Lässer» – mit DJ Tatana

DJ Tatana schildert bei Claudia Lässer, wie sie sich mit 48 neu erfunden hat – vom Partyleben in der Welt zur ruhigen Verantwortung als alleinerziehende Mutter. Die erfolgreiche Techno-DJane erzählt von Burnout und Comeback, von Stolz, Liebe und der

12.12.2025

Und den Podcast gibt es hier zu hören:

