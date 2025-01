DJane Courtney Mills (37) fällt von Balkon und stirbt

Die australische DJane Courtney Mills stürzte auf der Ferieninsel Bali von einem Balkon – und ist mit nur 37 Jahren gestorben. Dies teilte ihre Schwester auf Instagram mit. Wie es zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die australische DJane und OnlyFans-Model Courtney Mills starb im Alter von 37 Jahren nach einem Sturz von einem Balkon auf Bali, wie ihre Schwester Kiani auf Instagram bekanntgab.

Die Umstände des Unfalls sind unklar.

Trotz intensiver medizinischer Bemühungen erlag Courtney im Kreise ihrer Familie nach dem Sturz ihren Verletzungen.

Die Familie plant, Courtney auf Bali einäschern zu lassen, da die Insel eine besondere Bedeutung für sie hatte. Mehr anzeigen

«Mama und ich (…) waren bis zum Ende an ihrer Seite», schreibt Kiani Mills, Schwester der australischen DJane Courtney Mills, auf Instagram. In einem Post gibt Kiani schweren Herzens die tragischen Nachrichten bekannt: Ihre Schwester ist mit nur 37 Jahren nach einem Balkonsturz auf Bali ihren Verletzungen erliegen. Warum Courntey in die Tiefe fiel, ist nicht bekannt.

«Das Personal und die Chirurgen taten alles, was sie konnten, aber nach mehreren Operationen und lebenserhaltenden Massnahmen verlor sie den Kampf um 6.38 Uhr in Bali-Zeit», teilt Kiani unter dem Bild mit. Courtneys Seele habe am 12. Januar 2025 die Erde verlassen.

Die DJane, die ihr Geld auch als OnlyFans-Model verdiente, sei demnach von einem Balkon in einem Hotel in der Ortschaft Kuta gestürzt. Nachdem sie von Angestellten gefunden wurde, brachte man Courtney schwer verletzt in ein Spital.

Dort wurde sie schliesslich mehrfach operiert, starb jedoch zwei Tage später. Dies im Kreise ihrer Familie. Ihre Mutter und Schwester waren umgehend am Samstag angereist.

«Das unglaubliche Leben, das sie gelebt hat»

Im Interview mit der Zeitung «Herald Sun» findet Kiani emotionale Worte zu den letzten Tagen ihrer Schwester: «Das Schönste, was wir tun konnten, war, in Erinnerungen zu schwelgen an das unglaubliche Leben, das sie gelebt hat, und daran, wie erfüllt ihr Leben war.»

Der OnlyFans-Star hatte einen besonderen Bezug zu Bali, lebte zuvor jahrelang auf der Ferieninsel, bis sie wieder in ihre Heimat Melbourne zurückkehrte, um bei ihrer Familie zu sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls verbrachte sie ein paar Tage Ferien auf Bali.

Schon zuvor hatte sich Courtney auf Bali verletzt. So war sie laut der «Bild»-Zeitung 2023 eine Treppe hinuntergefallen und hatte dabei eine schlimme Hirnblutung erlitten.

Courtney Mills soll auf Bali eingeäschert werden

Ein Teil von ihr soll in ihrer «zweiten Heimat» bleiben. «Wir werden Courtneys Überreste hier auf Bali einäschern», gibt Kiani in ihrem Instagram-Beitrag bekannt. Weil die Ferieninsel Courtney viel bedeutet habe, wolle die Familie sie ehren und einen Teil von ihr dort lassen. In Australien soll es ebenfalls eine Trauerfeier geben.

Für ihre Mutter, Diane Mayne, war Courtney ein «wunderbares menschliches Wesen» mit einem «grossen Herzen», wie sie zu «9news» sagt.

Die Fans der DJane sind schockiert. «So traurig zu hören. Die Gedanken sind bei der Familie», so ein Fan in den Kommentaren. Und eine andere Userin nimmt mit diesen Worten Anteil: «Ich sende deiner Familie so viel Liebe, ich bin untröstlich und schockiert, dass ihr Leben so endet. Ich werde immer an die schönen Erinnerungen denken, die wir zusammen teilen.»

