So viel verdient eine Schweizer Hundesitterin in Los Angeles In Los Angeles wimmelt es von Menschen – und von Hunden. Nina Hauser hat daraus einen Beruf gemacht: Sie führt die Vierbeiner spazieren. Simone Bargetze war einen Tag mit ihr unterwegs. 01.12.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nina Hauser führt beruflich seit 2009 Hunde in Los Angeles aus.

Simone Bargetze begleitet sie einen Tag auf ihrer Arbeit.

Die Schweizerin Nina Hauser lebt den Traum vieler Hundeliebhaber*innen: Seit 2009 zieht sie jeden Morgen los, um die Hunde der «Rich and Famous» auszuführen.

Simone Bargetze begleitet die Dogwalkerin auf ihrer Tour. Die beiden starten ganz früh in den Tag und sammeln erstmals alle Hund ein, bevor es auf einen langen Spaziergang geht.

Dabei erfährt Simone die charmante Geschichte, wie alles begann – und welche Summe es kostet, den Hund einen halben Tag bei Nina Hauser zu lassen.