L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories So viel verdient eine Schweizer Hundesitterin in Los Angeles

Lea Oetiker

3.12.2025

So viel verdient eine Schweizer Hundesitterin in Los Angeles

So viel verdient eine Schweizer Hundesitterin in Los Angeles

In Los Angeles wimmelt es von Menschen – und von Hunden. Nina Hauser hat daraus einen Beruf gemacht: Sie führt die Vierbeiner spazieren. Simone Bargetze war einen Tag mit ihr unterwegs.

01.12.2025

In Los Angeles wimmelt es von Menschen – und von Hunden. Nina Hauser hat daraus einen Beruf gemacht: Sie führt die Vierbeiner spazieren. Simone Bargetze war einen Tag mit ihr unterwegs.

Lea Oetiker

03.12.2025, 17:05

03.12.2025, 17:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nina Hauser führt beruflich seit 2009 Hunde in Los Angeles aus.
  • Simone Bargetze begleitet sie einen Tag auf ihrer Arbeit.
  • Mehr Videos von Simone Bargetze kannst du dir hier anschauen.
Mehr anzeigen

Die Schweizerin Nina Hauser lebt den Traum vieler Hundeliebhaber*innen: Seit 2009 zieht sie jeden Morgen los, um die Hunde der «Rich and Famous» auszuführen.

Simone Bargetze begleitet die Dogwalkerin auf ihrer Tour. Die beiden starten ganz früh in den Tag und sammeln erstmals alle Hund ein, bevor es auf einen langen Spaziergang geht. 

Dabei erfährt Simone die charmante Geschichte, wie alles begann – und welche Summe es kostet, den Hund einen halben Tag bei Nina Hauser zu lassen.

Deshalb besitzt diese Frau 400 Meerschweinchen

Deshalb besitzt diese Frau 400 Meerschweinchen

Meibao lebt auf einer organischen Farm im Yosemite-Nationalpark, die sie sich über die Jahre selbst aufgebaut hat. Simone Bargetze hat sie besucht und mit ihr über ihr Leben als Selbstversorgerin gesprochen.

18.11.2025

