Dolly Parton (79) hat eine neue Ballade zu Ehren ihres kürzlich verstorbenen Ehemannes Carl Dean veröffentlicht. Der Country-Star gab Anfang der Woche bekannt, dass ihr Mann am 3. März im Alter von 82 Jahren gestorben war. Die Todesursache ist nicht bekannt, Dean wird in einer privaten Zeremonie im engsten Familienkreis beigesetzt.

Nun veröffentlichte Parton auf Instagram den Song «If You Hadn't Been There», mit dem sie ihrer grossen Liebe musikalisch Tribut zollt. Ihre Stimme klingt zwischendurch brüchig. «I wouldn't be here/If you hadn't been there», flüstert Parton zum Ende des Lieds. Heisst auf Deutsch: «Ich wäre nicht hier/Wenn du nicht da gewesen wärst».

Das Foto zu Partons Liebeslied zeigt das Paar in jungen Jahren. Darunter schreibt die Sängerin die emotionalen Worte: «Ich verliebte mich in Carl Dean, als ich 18 Jahre alt war. Wir haben 60 wertvolle und bedeutungsvolle Jahre miteinander verbracht.»

Wie alle grossen Liebesgeschichten wird auch diese nie enden. Sie lebt in der Erinnerung und in Liedern weiter. «Er wird immer der Star meiner Lebensgeschichte sein, und ich widme ihm dieses Lied», so Parton.

Grosse Anteilnahme

Nur kurz, bevor Parton den Song veröffentlichte, bedankte sie sich auf Instagram für die Anteilnahme: «Dies ist ein Liebesbrief an Familie, Freunde und Fans. Danke für all die Nachrichten, Karten und Blumen, die ihr geschickt habt, um mir zum Verlust meines geliebten Mannes Carl die letzte Ehre zu erweisen.»

Sie könne sich nicht an alle persönlich wenden, aber jeder solle wissen, dass ihr es sehr viel bedeutet hat.

Dolly Parton und Carl Dean waren fast 60 Jahre verheiratet

Parton und Dean waren fast 60 Jahre lang verheiratet. Die beiden trafen sich angeblich vor einem Waschsalon an dem Tag, als die «Jolene»-Interpretin mit 18 Jahren nach Nashville zog.

«Ich war überrascht und erfreut, dass er mir ins Gesicht schaute, während er mit mir sprach (was für mich eine Seltenheit war)», hatte Parton das Treffen zuvor beschrieben. «Er schien aufrichtig daran interessiert zu sein, herauszufinden, wer ich war und worum es mir ging». Zwei Jahre später, am 30. Mai 1966, heiratete das Paar.

Zuerst hatten die beiden ihre Beziehung jahrzehntelang geheim gehalten. 1984 sagte Parton der AP: «Viele Leute sagen, dass es keinen Carl Dean gibt, dass er nur jemand ist, den ich erfunden habe, um andere Leute von mir fernzuhalten.»

Sie scherzte, dass sie gerne mit ihm auf dem Cover eines Magazins posieren würde, «damit die Leute wenigstens wissen, dass ich nicht mit einer Warze oder so verheiratet bin».

«Was für eine wunderschöne Liebesgeschichte»

Doch Dean hielt sich aus der Öffentlichkeit heraus, während Parton zur weltberühmten Sängerin wurde. Ihr Ehemann war Geschäftsmann und besass ein Asphaltierunternehmen in Nashville. «Er ist eher schüchtern und still», meinte Parton in einem «People»-Interview im Jahr 1977.

2019 erklärte die Sängerin ebenfalls im Gespräch mit «People», dass er sie stets unterstütze und hinter den Kulissen immer ihr grösster Fan gewesen sei. Dean inspirierte ausserdem den Hit «Jolene».

Wie Parton es mit ihren eigenen Worten besingt, wäre sie heute nicht, wo sie ist, hätte es Carl Dean nicht gegeben. Die Fans fassen es in den Kommentaren unter dem Song zusammen: «Was für eine wunderschöne Liebesgeschichte.»

