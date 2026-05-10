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«Noch nie so glücklich aufgewacht» Dominique Rinderknecht spricht offen über ihr neues Leben als Mutter

Lea Oetiker

10.5.2026

Dominique Rinderknecht, Miss Schweiz von 2013, erfüllt das Muttersein sehr. (Archivbild)
Dominique Rinderknecht, Miss Schweiz von 2013, erfüllt das Muttersein sehr. (Archivbild)
KEYSTONE

Für Dominique Rinderknecht hat sich mit der Geburt ihrer Tochter alles verändert: Die Ex-Miss-Schweiz erlebt ihr Muttersein als grosses Glück – trotz schlafloser Nächte.

Keystone-SDA

10.05.2026, 12:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dominique Rinderknecht ist als Mutter sehr glücklich.
  • Ihr Alltag dreht sich heute ganz um ihre Tochter.
  • Wenig Schlaf sei anstrengend, aber sie meistere es gut.
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Für Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht ist das Dasein als Mutter sehr erfüllend. «Noch nie bin ich morgens so glücklich aufgewacht. Ich sehe dieses Gesicht - und alles andere ist weg», sagte die 36-Jährige.

«Man will dieses kleine Wesen mit allem schützen. Ich würde alles auf mich nehmen, nur damit es ihr gut geht», sagte Rinderknecht zum «Sonntagsblick».

Dinge, die ihr früher wichtig waren, seien es heute nicht mehr. «Wenn ich ausgehe, brauche ich heute nur noch die Hälfte der Zeit von früher», so die Miss Schweiz von 2013. «Es geht gar nicht mehr länger, denn die Kleine will einfach bei allem dabei sein, egal ob beim Schminken oder beim Zähneputzen.»

Der lebendige Alltag mit der noch nicht einjährigen Tochter bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich: «Unsere Tochter ist Frühaufsteherin. Oft beginnt unser Tag kurz nach halb sechs, und mitten in der Nacht wird noch gestillt», sagte Rinderknecht.

An Ausschlafen sei nicht mehr zu denken. «Man weiss nicht, wie man das überlebt. Aber man tut es einfach», so Rinderknecht, die seit einiger Zeit mit ihrem Ehemann Drew im südafrikanischen Kapstadt wohnt.

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