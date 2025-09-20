Dominique Rinderknecht gibt Geburt ihrer Tochter bekannt

Dominique Rinderknecht ist Mutter geworden. Heiko Junge/NTB/dpa

«Unser kleines Mädchen»: Die ehemalige Miss Schweiz, Dominique Rinderknecht, hat voller Freude die Geburt ihrer Tochter verkündet. Auf Instagram teilt sie ein Bild, das die frisch gebackene Familie zeigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dominique Rinderknecht und ihr Ehemann Drew Gage sind zum ersten Mal Eltern geworden.

Auf Instagram haben sie die Geburt ihrer Tochter bekanntgegeben.

Dort teilte Rinderknecht ihre grosse Freude über das Baby, zeigte jedoch weder Gesicht noch Namen. Mehr anzeigen

Die ehemalige Miss Schweiz Dominique Rinderknecht und ihr Ehemann Drew Gage sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram haben sie die Geburt ihrer Tochter bekannt gegeben.

Rinderknecht postete ein Bild der frisch gebackenen Familie und drückt ihre Freude aus: «Du bist das Wunderschönste, das uns passiert ist. Wir lieben dich, unser kleines Mädchen.»

Rinderknecht wohnt seit Mai 2021 in Kapstadt. «Hier fühle ich mich so frei wie noch nie», erzählte sie damals blue News. Ihren Eheman Drew Gage hat sie im April 2025 geheiratet.

Vor kurzem zog das Paar von einer Wohnung in ein Haus in Kapstadt um, um mehr Platz für ihre wachsende Familie zu haben. Zudem ist es Rinderknecht ihr wichtig, dass ihre Tochter neben Englisch auch Schweizerdeutsch lernt.

Das Gesicht ihrer Tochter zeigt Rinderknecht in dem Instagrampost nicht. Auch der Name des Babys bleibt vorerst privat.

Mehr aus dem Ressort