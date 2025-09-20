Dominique Rinderknecht gibt Geburt ihrer Tochter bekannt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das Wunderschönste, das uns passiert ist» Dominique Rinderknecht gibt Geburt ihrer Tochter bekannt

ai-scrape

20.9.2025 - 15:40

Dominique Rinderknecht ist Mutter geworden. 
Dominique Rinderknecht ist Mutter geworden. 
Heiko Junge/NTB/dpa

«Unser kleines Mädchen»: Die ehemalige Miss Schweiz, Dominique Rinderknecht, hat voller Freude die Geburt ihrer Tochter verkündet. Auf Instagram teilt sie ein Bild, das die frisch gebackene Familie zeigt.

Noemi Hüsser

20.09.2025, 15:40

20.09.2025, 15:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dominique Rinderknecht und ihr Ehemann Drew Gage sind zum ersten Mal Eltern geworden.
  • Auf Instagram haben sie die Geburt ihrer Tochter bekanntgegeben.
  • Dort teilte Rinderknecht ihre grosse Freude über das Baby, zeigte jedoch weder Gesicht noch Namen.
Mehr anzeigen

Die ehemalige Miss Schweiz Dominique Rinderknecht und ihr Ehemann Drew Gage sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram haben sie die Geburt ihrer Tochter bekannt gegeben.

Rinderknecht postete ein Bild der frisch gebackenen Familie und drückt ihre Freude aus: «Du bist das Wunderschönste, das uns passiert ist. Wir lieben dich, unser kleines Mädchen.»

Rinderknecht wohnt seit Mai 2021 in Kapstadt. «Hier fühle ich mich so frei wie noch nie», erzählte sie damals blue News. Ihren Eheman Drew Gage hat sie im April 2025 geheiratet.

Vor kurzem zog das Paar von einer Wohnung in ein Haus in Kapstadt um, um mehr Platz für ihre wachsende Familie zu haben. Zudem ist es Rinderknecht ihr wichtig, dass ihre Tochter neben Englisch auch Schweizerdeutsch lernt.

Das Gesicht ihrer Tochter zeigt Rinderknecht in dem Instagrampost nicht. Auch der Name des Babys bleibt vorerst privat. 

Mehr aus dem Ressort

Dominique Rinderknecht: «In Kapstadt fühle ich mich so frei wie nie zuvor»

Dominique Rinderknecht: «In Kapstadt fühle ich mich so frei wie nie zuvor»

Kapstadt ist seit Mai 2021 Dominique Rinderknechts zweite Heimat. Hier lebt sie als Auswandererin mit ihrem Verlobten. Als Designerin hat sie viele neue Projekte am Start. blue News hat sie in ihrer Werkstatt besucht.

21.03.2023

Meistgelesen

Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz
Dominique Rinderknecht gibt Geburt ihrer Tochter bekannt
«Ich musste wieder bei null anfangen»
Enttäuschung für Ehammer im Zehnkampf ++ Schweizerinnen ohne Exploit in der Staffel
Lenker rammt parkiertes Auto, fährt weiter und landet auf Hausdach

Mehr aus dem Ressort

Er schrieb Songs für Taylor Swift und Bon Jovi. Country-Musiker Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz

Er schrieb Songs für Taylor Swift und Bon JoviCountry-Musiker Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz

Komiker Marco Rima. «Ich musste wieder bei null anfangen»

Komiker Marco Rima«Ich musste wieder bei null anfangen»

Überraschendes Liebes-Aus. Monica Bellucci und Tim Burton haben sich getrennt

Überraschendes Liebes-AusMonica Bellucci und Tim Burton haben sich getrennt