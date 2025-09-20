«Das Wunderschönste, das uns passiert ist»Dominique Rinderknecht gibt Geburt ihrer Tochter bekannt
20.9.2025 - 15:40
«Unser kleines Mädchen»: Die ehemalige Miss Schweiz, Dominique Rinderknecht, hat voller Freude die Geburt ihrer Tochter verkündet. Auf Instagram teilt sie ein Bild, das die frisch gebackene Familie zeigt.
Rinderknecht wohnt seit Mai 2021 in Kapstadt. «Hier fühle ich mich so frei wie noch nie», erzählte sie damals blue News. Ihren Eheman Drew Gage hat sie im April 2025 geheiratet.
Vor kurzem zog das Paar von einer Wohnung in ein Haus in Kapstadt um, um mehr Platz für ihre wachsende Familie zu haben. Zudem ist es Rinderknecht ihr wichtig, dass ihre Tochter neben Englisch auch Schweizerdeutsch lernt.
Das Gesicht ihrer Tochter zeigt Rinderknecht in dem Instagrampost nicht. Auch der Name des Babys bleibt vorerst privat.
