  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schriftstellerin der Superlative Dorothee Elmiger gewinnt den Schweizer Buchpreis 2025

SDA

16.11.2025 - 12:06

Für Dorothee Elmiger gelten derzeit Superlative: Die Schriftstellerin gewinnt den Schweizer Buchpreis mit ihrem Roman «Die Holländerinnen» – nachdem sie auch schon mit dem Deutschen und dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet wurde.
Für Dorothee Elmiger gelten derzeit Superlative: Die Schriftstellerin gewinnt den Schweizer Buchpreis mit ihrem Roman «Die Holländerinnen» – nachdem sie auch schon mit dem Deutschen und dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet wurde.
Bild: Keystone

Der 18. Schweizer Buchpreis geht an Dorothee Elmiger für ihren Roman «Die Holländerinnen». Die 40-jährige Autorin, die seit einigen Jahren in New York lebt, erreicht damit Aussergewöhnliches.

Keystone-SDA

16.11.2025, 12:06

16.11.2025, 12:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der neuste Roman von Dorothee Elmiger wurde schon im Vorfeld als Favorit für die Auszeichnung gehandelt.
  • Nun ist klar: Die 40-jährige Schriftstellerin gewinnt mit «Die Holländerinnen» nach dem Deutschen auch den Schweizer Buchpreis.
Mehr anzeigen

Der Schweizer Buchpreis ist bereits die dritte Auszeichnung, die Dorothee Elmiger für den Roman «Die Holländerinnen» erhält.

Just an ihrem 40. Geburtstag am 13. Oktober wurde sie mit dem Deutschen Buchpreis geehrt und Ende Oktober folgte der Bayerische Buchpreis. Elmiger ist damit die Erste, die dieses Triple erreicht.

«Ein Text, der uns in einen Leserausch versetzt»

«Die Holländerinnen» sei ein «sinnlicher und beweglicher Text, der uns in einen Leserausch versetzt», kommentierte die Jury des Schweizer Buchpreises am Sonntag im Theater Basel ihren Entscheid.

«In ihrem konsequent komponierten Roman umkreist Dorothee Elmiger Gewalt in unterschiedlichen Formen und macht Desorientierung körperlich erfahrbar – ein Gefühl, das für unsere Gegenwart steht.»

«So was in 30 Jahren nicht erlebt». Dorothee Elmigers Buch gewann den Deutschen Buchpreis – aber kaufen kann es derzeit niemand

«So was in 30 Jahren nicht erlebt»Dorothee Elmigers Buch gewann den Deutschen Buchpreis – aber kaufen kann es derzeit niemand

Mit der Auszeichnung, die im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel vergeben wurde, setzte sich Elmiger gegen die weiteren Nominierten Nelio Biedermann («Lázár»), Meral Kureyshi («Im Meer waren wir nie»), Jonas Lüscher («Verzauberte Vorbestimmung») und Melara Mvogdobo («Grossmütter») durch.

50 Verlage reichten insgesamt 94 Bücher ein

Dorothee Elmiger erhält für die Auszeichnung 30'000 Franken, die weiteren Nominierten je 3000 Franken. Für den diesjährigen Schweizer Buchpreis haben 50 Verlage insgesamt 94 Bücher eingereicht.

Der Preis wurde 2008 von dem Verein LiteraturBasel und dem Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband ins Leben gerufen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Sarah Spale spielt die Schweizer Koch-Ikone Betty Bossi

Sarah Spale spielt die Schweizer Koch-Ikone Betty Bossi

Werbetexterin Emmi Creola-Maag macht sie in den 1950er-Jahren zum schweizweiten Phänomen: Betty Bossi. Jetzt rückt ihre Erfinderin im Kinofilm «Hello Betty» ins Rampenlicht. Sarah Spale spielt darin die Hauptrolle.

06.11.2025

Mehr aus dem Ressort

Bötschi fragt. Milena Moser: «Ich bin nicht einsam, ich bin fernsehsüchtig»

Bötschi fragtMilena Moser: «Ich bin nicht einsam, ich bin fernsehsüchtig»

Bestsellerautor Martin Suter. «Der Tod meiner Frau machte mich sprachlos»

Bestsellerautor Martin Suter«Der Tod meiner Frau machte mich sprachlos»

22 Sonntags-Fragen. Silvia Götschi: «Das ist eine sehr indiskrete Frage»

22 Sonntags-FragenSilvia Götschi: «Das ist eine sehr indiskrete Frage»

Meistgelesen

Braathen holt den ersten Sieg für Brasilien und schreibt Ski-Geschichte
Das Leben in der britischen Königsfamilie ist «die Hölle»
Ägypten eröffnet Museum in Gizeh – und will endlich seine Königin zurück
Starke Schweizer überzeugen im Kollektiv – nur einer ungenügend
Das ist über die mutmasslichen Streetfood-Vergiftungen bekannt