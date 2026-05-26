Ermittlung gegen die eigenen Polizei-Kollegen – Das moralische Dilemma in «Dossier 137» Was, wenn der eigene Job bedeutet, gegen das eigene System vorzugehen? Genau damit kämpft die Hauptfigur im fesselnden Polizeidrama «Dossier 137». Regisseur Dominik Moll erzählt, warum ihn solche komplexen Fälle und moralischen Grauzonen faszinieren. 21.05.2026

Was, wenn der eigene Job bedeutet, gegen das eigene System vorzugehen? Genau damit kämpft die Hauptfigur im fesselnden Polizeidrama «Dossier 137». Im Interview erklärt Regisseur Dominik Moll, warum ihn komplexe Fälle wie dieser und moralische Grauzonen faszinieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «Dossier 137» ermittelt eine Polizistin der internen Polizeiaufsicht gegen andere Polizisten – nach einem brutalen Vorfall bei einer Demonstration der Gelbwesten.

Die Hauptfigur Stéphanie (Léa Drucker) gerät dabei immer stärker in den Konflikt zwischen moralischer, beruflicher Verantwortung und Loyalität zur eigenen Institution.

blue News traf Regisseur Dominik Moll zum Interview und sprach mit ihm über die Komplexität solcher Polizeifälle, gesellschaftliche Polarisierung und die inneren Konflikte der Hauptfigur. Mehr anzeigen

Was passiert, wenn man plötzlich gegen das eigene System ermitteln muss? Genau diese Frage steht im Zentrum von «Dossier 137».

Stéphanie, gespielt von Léa Drucker, arbeitet für die interne Polizeiaufsicht – jene Einheit, die gegen andere Polizisten ermittelt. Ihr neuer Fall führt sie zu einem jungen Mann, der bei einer Demonstration der Gelbwesten von einem Gummigeschoss der Polizei schwer am Kopf verletzt wurde.

Je tiefer Stéphanie in die Ermittlungen eintaucht, desto komplizierter wird ihre Situation. Innerhalb der Polizei gelten Ermittlerinnen wie sie schnell als Verräterinnen. Sie ist bemüht, den Fall möglichst objektiv und sorgfältig zu untersuchen – obwohl der Druck von allen Seiten wächst. Genau diese Zwickmühle interessiert Regisseur Dominik Moll besonders.

«Dossier 137» liefert bewusst keine klaren Antworten

Regisseur Dominik Moll («In der Nacht des 12.») interessiert sich dabei weniger für klassische Thriller-Mechanismen als für die Menschen hinter dem Fall. Er zeigt keine klaren Helden oder Bösewichte, sondern komplexe Figuren, die sich in sehr schwierigen Situationen zurechtfinden müssen.

Gerade dadurch entsteht eine unangenehme Spannung: Als Zuschauer ist es schwierig zu entscheiden, auf welcher Seite man eigentlich stehen soll: Der verletzte Junge, der vielleicht aber auch nicht unschuldig ist, die Polizisten, die sich der Gewalt aussetzen müssen, oder Stéphanie, die zwischen allen Fronten ihren Job machen muss.

Hauptdarstellerin Léa Drucker bereitete sich intensiv auf die Rolle vor und sprach mit echten Ermittlerinnen der internen Polizeiaufsicht. Besonders faszinierte sie laut Moll die Frage, wie diese Menschen ihre Gefühle kontrollieren müssen, obwohl emotional enorm viel in ihnen vorgeht.

«Dossier 137» läuft aktuell im Kino.