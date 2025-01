Dschungelarzt Dr. Bob hat den Kandidat*innen der neuen Staffel «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» bereits auf den Zahn gefühlt. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa

Lilly Becker möchte die neue Ausgabe vom Dschungelcamp gewinnen. Einer, der ganz nah an den Kandidat*innen ist, traut es ihr jedoch nicht so recht zu: Dschungelarzt Dr. Bob.

tjnj Jan-Niklas Jäger

Die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» steht unmittelbar bevor: Die schlicht als «Dschungelcamp» bekannte Reality-Show geht am heutigen Freitagabend in der australischen Wildnis in die nächste Runde.

Wieder mit dabei: Dschungelarzt Dr. Bob. Der hatte bereits im Voraus Kontakt mit den Kandidat*innen – und stellt einer von ihnen eine Negativdiagnose aus.

Die bezieht sich jedoch nicht auf die körperliche Gesundheit der Frau: Viel mehr attestiert der Arzt dem Model Lilly Becker geringe Siegeschancen. Für einen Triumph im Dschungel nämlich, so Dr. Bob, müsse sie «ein wenig lockerer werden».

Lilly Becker geht in Menopause in den Dschungel

Im Vorabgespräch habe sie «überall etwas Negatives gesehen», erzählte der 74-Jährige der «Bild». «Sie ist aufgeregt und will zeigen, wer sie ist. Aber als ich mit ihr gesprochen habe, hatte sie bei jedem Thema ein Problem.» Stattdessen müsse die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker sich «auf das Abenteuer einlassen».

Lilly Becker selbst hat indes bekanntgegeben, dass sie das Dschungelcamp in Menopause meistern müssen wird. In der befinde sie sich seit etwa knapp einem Monat, wie die 48-Jährige RTL verriet.

Eine Hürde sieht Becker allerdings nicht darin. Sie spricht von einem «Meilenstein». «Ich fühle einen Unterschied bei allem», führt sie weiter aus – und zwar durchaus einen positiven: Dass ihre Periode nun ausbleibe, sei seltsam, aber gut. Ob das neue positive Körpergefühl am Ende vielleicht sogar zum Vorteil für die Niederländerin wird?