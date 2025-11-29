Kevin Spacey weist sämtliche Vorwürfe zurück. Alberto Pezzali/AP/dpa

Auf Schauspieler Kevin Spacey kommen in London neue rechtliche Auseinandersetzungen zu. Die Fälle sollen tief in Spaceys Zeit am Londoner Old Vic Theater zurückliegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kevin Spacey muss sich 2026 vor dem High Court in London drei Zivilklagen wegen mutmasslicher sexueller Übergriffe zwischen 2000 und 2013 stellen.

Zwei der Kläger hatten ihn bereits in einem Strafverfahren beschuldigt.

Spacey bestreitet alle Vorwürfe und hat in zwei Fällen bereits Verteidigungsschriften eingereicht. Mehr anzeigen

Der frühere Hollywood-Star Kevin Spacey (66) muss sich im kommenden Jahr vor dem High Court in London drei Zivilklagen wegen Vorwürfen der sexuellen Übergriffe stellen. Das Gericht schlug einen vorläufigen Prozessbeginn für den 12. Oktober 2026 vor, wie bei einer Anhörung der Nachrichtenagentur PA zufolge bekannt wurde.

Die drei Männer werfen dem mehrfachen Oscar-Preisträger demnach vor, sie zwischen 2000 und 2013 sexuell missbraucht zu haben. Spacey hat sämtliche Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen. Zwei der Kläger hatten den US-Schauspieler («American Beauty», «House of Cards») bereits im Zuge eines Strafverfahrens beschuldigt, in dem Spacey 2023 von neun Anklagepunkten freigesprochen worden war.

Rund ein Dutzend Mal «vorsätzlich angegriffen»

Nach Gerichtsangaben könnte das Zivilverfahren entweder in einem gemeinsamen Prozess oder in drei aufeinanderfolgenden Verfahren stattfinden, wie unter anderem die BBC berichtet. In zwei Fällen habe Spacey seine Verteidigung bereits schriftlich eingereicht; im Dritten stehe sie noch aus.

Einer der Kläger gibt an, Spacey habe ihn zwischen 2000 und 2005 rund ein Dutzend Mal «vorsätzlich angegriffen». Ein weiterer Mann sagt, er habe den Schauspieler im Rahmen eines Workshops am Londoner Old Vic Theater kennengelernt und litt infolge eines Angriffs im Jahr 2008 unter psychischen Problemen und finanziellen Einbussen. Spacey arbeitete von 2004 bis 2013 als künstlerischer Leiter des renommierten Theaters.