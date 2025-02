Die schönsten Küsse der Filmgeschichte Liebe lebt von zärtlichen Worten und Taten: Die Galerie präsentiert die schönsten Lippenbekenntnisse aus Kinoklassikern. Bild: Keystone, , Fox Platz 20: Küssen muss nicht zwingend eine todernste Angelegenheit sein - es geht auch mit Humor. Vor allem, wenn Komödienspezialist Billy Wilder im Spiel ist. Dolores Rosedales und Tom Ewells passionierter Nahkampf im Sand in «Das verflixte 7. Jahr» (1955) ist eine Parodie auf eine andere berühmte Kussszene der Filmgeschichte: die aus dem Militärdrama «Verdammt in alle Ewigkeit» (1953). Bild: Getty Images Platz 19: Das US-Remake des Nouvelle-Vague-Klassikers «Ausser Atem» (1960) wäre wahrscheinlich längst in Vergessenheit geraten, hätten Richard Gere und Valerie Kaprisky in «Breathless» (1983) nicht diese ebenso akrobatische wie anmutige Kussszene gedreht. Bild: Keystone/Getty Images Platz 18: Alfred Hitchcock verstand sich nicht nur auf Hochspannungsszenen, sondern auch auf die perfekte Inszenierung romantischer Zweisamkeit. In «Berüchtigt» (1946) fiel ihm das besonders leicht: Mit Cary Grant und Ingrid Bergman standen zwei der schönsten Leinwandstars ihrer Zeit vor seiner Kamera. Bild: Hulton Archive/Getty Images Platz 17: Spuckefäden und feuchte Zungenspiele in Nahaufnahme sind vielleicht nicht jedermanns Sache. Skandalregisseur Gaspar Noé wollte die Liebe aber eben unverkitscht und körperlich in Szene setzen. Das ist ihm in seinem Kunstporno «Love» (2015) auf beachtliche Weise gelungen.

Bild: Alamode Platz 16: Im französischen Kritikerliebling des Jahres 2012, «Blau ist eine warme Farbe», stürzen sich Adèle Exarchopoulos (links) und Léa Seydoux in eine Affäre ohne Hoffnung. Zärtlich, anrührend, leidenschaftlich und tragisch. Bild: Alamode Platz 15: Das letzte Rätsel der Menschheit ist seit Martin Brests Fantasy-Schmachtdrama «Rendezvous mit Joe Black» (1998) gelöst. Der Tod ist ein charmanter Mann mit blendend weissen Zähnen und den Gesichtszügen von Brad Pitt. Ungezählte Stossseufzer hallten durch die Kinos, als Claire Forlani die Lippen des verliebten Sensenmanns berührte. Bild: Liaison Platz 14: Zwei wunderschöne Menschen, selbstvergessen vor lauter Leidenschaft im Platzregen der Liebe: Natürlich wurden Hugh Jackman und Nicole Kidman am Ende von Baz Luhrmans Monumentalromanze «Australia» (2008) ein Paar. Und wie! Bild: Fox Platz 13: Im sonnendurchfluteten Thriller «Der Swimmingpool» (1969) spielten die Ex-Partner Alain Delon und Romy Schneider Szenen ihres vergangenen Liebesglücks nach. Knisternde Erotik in patschnassen Badetextilien. L'amour! Bild: Concorde Platz 12: Mystery mit Mundkontakt: Laura Harring (links) verführt in «Mulholland Drive» (2001) als rätselhafte Fremde erst Naomi Watts und knutscht später wild enthemmt mit Melissa George (rechts). Die Inszenierung ist wie immer bei David Lynch hochgradig voyeuristisch. Und hochgradig wirkungsvoll. Bild: Concorde Platz 11: Nanu, wer küsst denn da Charlton Heston? Es ist Kim Hunter, die im Schimpansenfell als Dr. Zira in «Planet der Affen» (1968) zarte Bande zur menschlichen Spezies knüpft. Affig? Nein, episch! Bild: teleschau / Archiv Platz 10: Wenn die Liebe kopfsteht ... Tobey Maguire und Kirsten Dunst liessen die Romantikfans im ersten «Spider-Man»-Film von Sam Raimi (2002) nicht hängen. Hinreissend schön anzuschauen, eine Tortur beim Dreh: Hauptdarsteller Maguire lief fortwährend der Regen in die Nase. Bild: Sony Platz 9: Küss mich, Cowboy! Jake Gyllenhaal (links) und Heath Ledger zeigten in Ang Lees Oscarerfolg «Brokeback Mountain» (2005), was Männerliebe wörtlich bedeutet. Ein grosser Tabubruch und ein grosses, ergreifendes Drama. Bild: Tobis Platz 8: Cary Grant bezeichnete Grace Kelly einst als seine Lieblingsdarstellerin. «Sie verfügte über Gelassenheit», sagte er über seine Drehpartnerin aus Hitchcocks «Über den Dächern von Nizza» (1955). Das wirkte sich offenbar sehr vorteilhaft auf einen der schönsten Filmküsse aller Zeiten aus. Bild: Paramount Platz 7: Fraglos einer der intimsten bilabialen Filmmomente und gewiss kein gefakter Kuss. Als Nicole Kidman und Tom Cruise in «Eyes Wide Shut» (1999) den Körperkontakt suchten, waren die beiden miteinander verheiratet. Und einzig Regisseur Stanley Kubrick befand sich beim Dreh mit ihnen im Raum. Bild: Getty Images Platz 6: «Ich schau' Dir in die Augen, Kleines» - selten waren Liebende so cool wie Humphrey Bogart als Rick und Ingrid Bergman als Ilsa in «Casablanca» (1942). Die berühmte Kussszene ist trotzdem - oder gerade deswegen - zum Dahinschmelzen. Bild: ARD / Degeto Platz 5: Am Ende des turbulenten Klassikers «Frühstück bei Tiffany» (1961) liegen sich George Peppard und Audrey Hepburn doch noch in den Armen. Dazu auch hier ein sehr beliebtes Knutschambiente: prasselnder Regen. Bild: ARD / Degeto Platz 4: Es gibt nie eine zweite Chance für die erste Liebe ... Millionen zumeist erwachsener Kinobesucher brach diese Erkenntnis das Herz. Anna Chlumsky und «Kevin allein zu Haus»-Darsteller Macaulay Culkin transportierten sie in «My Girl» (1991) auch einfach zu herzig. Bild: Sony Platz 3: Wollte man den idealen Filmkuss in Bronze giessen, so sähe er wahrscheinlich aus. Clark Gable und Vivien Leigh in «Vom Winde verweht» (1939) gelten eben nicht von ungefähr als Leinwandtraumpaar schlechthin. Bild: Metro-Goldwyn-Mayer Platz 2: Ein Wunder, dass der Eisberg, welcher der «Titanic» zum Verhängnis wurde, nicht geschmolzen ist im Angesicht dieser Liebenden ... Kate Winslet und Leonardo DiCaprio knutschten sich 1997 wechselseitig in eine Weltkarriere. Bild: Fox Platz 1: Zum Ende ein Abschiedskuss! Als der knuffige Ausserirdische «E.T.» (1982) in die Heimat zurück will, drückt Drew Barrymore ihm einen Schmatzer auf die Aliennase - und jedem, der kein Herz aus Stein hat, kräftig auf die Tränendrüse. Für uns der schönste Filmkuss aller Zeiten. Bild: Universal Die schönsten Küsse der Filmgeschichte Liebe lebt von zärtlichen Worten und Taten: Die Galerie präsentiert die schönsten Lippenbekenntnisse aus Kinoklassikern. Bild: Keystone, , Fox Platz 20: Küssen muss nicht zwingend eine todernste Angelegenheit sein - es geht auch mit Humor. Drew Barrymore verriet in einem Interview, dass sie ihren besten Filmkuss mit Adam Sandler hatte. Das komplette Gegenteil erlebte Emily Blunt: Ihr wurde nach einem Kuss mit einem Schauspielkollegen speiübel.

DPA, Bruno Bötschi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drew Barrymore verriet in der TV-Sendung «Watch Whats Happens Live», dass sie ihren besten Filmkuss mit Adam Sandler hatte.

Zwar sei sie Sandler nie hinter der Kamera näher gekommen und ausserdem mit dessen Frau Jackie gut befreundet, betont die 49-jährige Schauspielerin.

Nicht alle Schauspielerinnen haben so viel Glück mit ihrem Kusspartner während dem Drehen eines Filmes. Emily Blunt musste sich dabei einmal fast übergeben. Mehr anzeigen

Hollywood-Schauspielerin Drew Barrymore findet, dass sie ihren besten Filmkuss mit Adam Sandler hatte.

Gleichzeitig liebe sie es, «dass Adam und ich so platonisch sind», sagt die 49-Jährige in der TV-Sendung «Watch What Happens Live» auf die Frage von Moderator Andy Cohen, mit wem sie den besten Kuss vor der Kamera gehabt habe.

Barrymore ist Sandler nie wirklich näher gekommen

Zwar sei sie Adam Sandler nie hinter der Kamera nähergekommen und ausserdem mit dessen Frau Jackie gut befreundet, betont Drew Barrymore.

«Aber ich liebe es, mit ihm in Filmen mitzuspielen, weil ich glaube, dass wir etwas Grösseres repräsentieren als heisse, sexuelle Chemie: Wir verkörpern echte Bewunderung für einen anderen Menschen.»

Drew Barrymore findet, dass sie mit Drehpartner Adam Sandler die beste Chemie vor der Kamera hat. Diese Kussszene der beiden ist im Film «50 erste Dates» zu sehen. Bild: imago images/Mary Evans

Drew Barrymore wurde schon als Kind mit Steven Spielbergs Film «E.T.» zum Star und hat heute eine eigene Talkshow. Mit Adam Sandler drehte sie die drei Liebeskomödien «Eine Hochzeit zum Verlieben» (1998), «50 erste Dates» (2004) und «Urlaubsreif» (2014).

Emily Blunt musste sich bei einem Filmkuss fast übergeben

Nun denn, nicht alle Schauspielerinnen haben derart viel Glück wie Drew Barrymore mit ihrem Kusspartner während dem Drehen eines Filmes.

Emily Blunt offenbarte vor einem Jahr in der Radiosendung «Howard Stern Show», dass sich einmal nach einer Kussszene mit einem Schauspielkollegen fast übergeben musste.

Doch nicht Schmetterlinge im Bauch waren nicht der Grund dafür – sondern das Gegenteil.

Die 41-Jährige erzählte, dass Kussszenen normalerweise kein Problem für sie seien. «Ich mache das schon lange genug. Ich könnte jetzt eine Bindung mit dieser Wasserflasche haben», sagt Blunt.

Und weiter: «Ich weiss, wie man sie herbeizaubert. Aber es ist einfacher, wenn man ein natürliches Verhältnis zu jemandem hat.»

Blunt verrät, wie sie Filmküsse erträglich macht

Um einen Filmkuss erträglich zu machen, müsse sie etwas an ihrem Gegenüber finden, das sie möge, so Blunt. «Es kann ein schönes Lachen sein oder die Art, wie die Person mit anderen spricht, wenn sie höflich ist. Irgendetwas, das man an der Person mag, oder etwas, das man an ihrer Filmfigur liebt.»

Darauf stützt sich Emily Blunt dann währen dem Drehen einer Kussszene.

An dem Kollegen, über den die Schauspielerin im Interview mit Howard Stern sprach, konnte sie ganz offenbar aber nichts entdecken, was für eine gute Chemie hätte sorgen können.

