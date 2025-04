Simone Bargetze nimmt euch diese Woche mit in den Laurel Canyon, ein bekanntes Viertel in Los Angeles.

In den 1960er- und 70er-Jahren war der Canyon ein Zentrum der Hippie-Kultur und ein Treffpunkt für Musiker wie Crosby, Stills & Nash und Mama Cass von The Mamas and the Papas.