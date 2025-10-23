Dominic McLaughlin spielt Harry Potter in der neuen HBO-TV-Serie. Aidan Monaghan/HBO via AP/dpa

Bei den Dreharbeiten der neuen «Harry Potter»-Serie wurde gemäss Medienberichten nach Drogen gefahndet. Spürhunde durchsuchten das Set.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Set der neuen HBO-Serie «Harry Potter» wurden Drogenspürhunde eingesetzt, nachdem der Verdacht auf Kokainkonsum durch Crewmitglieder aufgekommen war.

Brisant ist der Vorfall, da viele der Schauspieler Kinder oder Jugendliche sind und Sicherheitsmassnahmen wie Warnschilder und Suchtpräventionsprogramme eingeführt wurden.

Warner Studios relativiert den Vorwurf allerdings und spricht von normalen Massnahmen. Mehr anzeigen

Aufregung am Set der neuen TV-Serie «Harry Potter»: Englische Medien berichten, dass am Mittwochmorgen das Set von Drogenspürhunden durchsucht wurde. Es sollen Drogen im Umlauf sein, konkret: Kokain, berichtet die englische Zeitung «The Sun».

Dabei sind ein Grossteil der Darsteller*innen am Filmset der TV-Serie Kinder und Teenager. Verfilmt wird das Buch von Autorin J.K. Rowling «Harry Potter und der Stein der Weisen». In dieser Buchepisode besucht der Zauberlehrling mit elf Jahren die erste Hogwarts-Klasse.

Drogenhunde wurden am Set-Eingang platziert. Was löste den Vorfall aus? Die englische Zeitung hat eine Vermutung: Handwerker oder Filmmitarbeiter sollen – heimlich – Kokain konsumiert haben. Ein Insider berichtet der Zeitung: «Jeden Morgen sind Hunde da, um Leute aufzuspüren, die versuchen, Drogen hereinzuschmuggeln.»

Plakate weisen auf Drogenspürhunde hin

Vor Ort wurden auch Schilder aufgestellt, die auf die Risiken von Drogen- oder Alkoholmissbrauch hinweisen. Am Set gibt es zudem ein Programm für Mitarbeitende, das anonym Unterstützung bei Suchtproblemen bietet. Ein weiteres Plakat weist darauf hin, dass Drogenspürhunde am Set eingesetzt werden.

Eine Pressesprecherin von den Warner Studios wiegelt die Probleme am Set ab: «Im Rahmen der seit Langem etablierten Sicherheitsprotokolle wird jeder, der die Studios betritt, regelmässigen Sicherheits- und Gesundheitskontrollen unterzogen, darunter auch Kontrollen durch Spürhunde.»

J.K. Rowling ist Produzentin

Die TV-Serie soll nach Angaben von Warner Bros. Discovery mit den Geschichten aus den sieben Büchern über «zehn Jahre» laufen. Die Autorin der Bücher, J.K. Rowling, wird sie als ausführende Produzentin betreuen, Regie führt der Brite Mark Mylod.

Der erste «Harry Potter»-Band war am 26. Juni 1997 erschienen. Bis heute verkauften sich die insgesamt sieben Bände mehr als 450 Millionen Mal in aller Welt, sie wurden in 79 Sprachen übersetzt. Die Romane wurden in acht Teilen verfilmt, die an den Kinokassen weltweit rund 6 Milliarden Franken einspielten.

