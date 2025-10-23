  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verdacht auf Kokain-Konsum Drogenalarm am Set der neuen «Harry Potter»-Serie

Carlotta Henggeler

23.10.2025

Dominic McLaughlin spielt Harry Potter in der neuen HBO-TV-Serie. 
Dominic McLaughlin spielt Harry Potter in der neuen HBO-TV-Serie. 
Aidan Monaghan/HBO via AP/dpa

Bei den Dreharbeiten der neuen «Harry Potter»-Serie wurde gemäss Medienberichten nach Drogen gefahndet. Spürhunde durchsuchten das Set.

Carlotta Henggeler

23.10.2025, 12:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Set der neuen HBO-Serie «Harry Potter» wurden Drogenspürhunde eingesetzt, nachdem der Verdacht auf Kokainkonsum durch Crewmitglieder aufgekommen war.
  • Brisant ist der Vorfall, da viele der Schauspieler Kinder oder Jugendliche sind und Sicherheitsmassnahmen wie Warnschilder und Suchtpräventionsprogramme eingeführt wurden.
  • Warner Studios relativiert den Vorwurf allerdings und spricht von normalen Massnahmen. 
Mehr anzeigen

Aufregung am Set der neuen TV-Serie «Harry Potter»: Englische Medien berichten, dass am Mittwochmorgen das Set von Drogenspürhunden durchsucht wurde. Es sollen Drogen im Umlauf sein, konkret: Kokain, berichtet die englische Zeitung «The Sun».

Dabei sind ein Grossteil der Darsteller*innen am Filmset der TV-Serie Kinder und Teenager. Verfilmt wird das Buch von Autorin J.K. Rowling «Harry Potter und der Stein der Weisen». In dieser Buchepisode besucht der Zauberlehrling mit elf Jahren die erste Hogwarts-Klasse. 

Drogenhunde wurden am Set-Eingang platziert. Was löste den Vorfall aus? Die englische Zeitung hat eine Vermutung: Handwerker oder Filmmitarbeiter sollen – heimlich – Kokain konsumiert haben. Ein Insider berichtet der Zeitung: «Jeden Morgen sind Hunde da, um Leute aufzuspüren, die versuchen, Drogen hereinzuschmuggeln.»

Plakate weisen auf Drogenspürhunde hin

Vor Ort wurden auch Schilder aufgestellt, die auf die Risiken von Drogen- oder Alkoholmissbrauch hinweisen. Am Set gibt es zudem ein Programm für Mitarbeitende, das anonym Unterstützung bei Suchtproblemen bietet. Ein weiteres Plakat weist darauf hin, dass Drogenspürhunde am Set eingesetzt werden. 

Eine Pressesprecherin von den Warner Studios wiegelt die Probleme am Set ab: «Im Rahmen der seit Langem etablierten Sicherheitsprotokolle wird jeder, der die Studios betritt, regelmässigen Sicherheits- und Gesundheitskontrollen unterzogen, darunter auch Kontrollen durch Spürhunde.»

J.K. Rowling ist Produzentin

Die TV-Serie soll nach Angaben von Warner Bros. Discovery mit den Geschichten aus den sieben Büchern über «zehn Jahre» laufen. Die Autorin der Bücher, J.K. Rowling, wird sie als ausführende Produzentin betreuen, Regie führt der Brite Mark Mylod.

Der erste «Harry Potter»-Band war am 26. Juni 1997 erschienen. Bis heute verkauften sich die insgesamt sieben Bände mehr als 450 Millionen Mal in aller Welt, sie wurden in 79 Sprachen übersetzt. Die Romane wurden in acht Teilen verfilmt, die an den Kinokassen weltweit rund 6 Milliarden Franken einspielten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Auktionsrekord für «Harry Potter»-Zeichnung

Auktionsrekord für «Harry Potter»-Zeichnung

Das ist nach Angaben des Auktionshauses Sotheby´s «das wertvollste Harry-Potter-Objekt», das jemals bei einer Auktion versteigert wurde. Es handelt sich um die Originalzeichnung für die englische Erstausgabe von «Harry Potter und der Stein der Weisen». In New York kam das Aquarell jetzt für 1,9 Millionen Dollar – umgerechnet 1,78 Millionen Euro unter den Hammer.

27.06.2024

Meistgelesen

«Bitte anschnallen» – Videos zeigen Sturm +++ Wind-Rekord in Luzern +++ Baum fällt auf Bus
Frau erlebt Schockmoment zu Hause – und flüchtet ins Badezimmer
Turnschuh-Touristen steigen mit Baby auf Berggipfel – Rettungseinsatz
Markus Lanz treibt Klöckner in die Enge – und plötzlich kippt die Stimmung im Studio
Erster Kanton bricht Tabu – bald könnten Steuern direkt vom Lohn abgezogen werden

Mehr zum Thema

Das ist der neue Harry Potter. Dreharbeiten für TV-Serie in Grossbritannien begonnen

Das ist der neue Harry PotterDreharbeiten für TV-Serie in Grossbritannien begonnen

Grossbritannien. Neue Harry-Potter-Serie: Altbekannter Schauspieler im Cast

GrossbritannienNeue Harry-Potter-Serie: Altbekannter Schauspieler im Cast

Reunion zum Jubiläum. Harry Potter kehrt mit Ron und Hermine nach Hogwarts zurück

Reunion zum JubiläumHarry Potter kehrt mit Ron und Hermine nach Hogwarts zurück

Mehr aus dem Ressort

Nach Traumhochzeit. Ex-Topmodel Nadine Strittmatter ist schwanger

Nach TraumhochzeitEx-Topmodel Nadine Strittmatter ist schwanger

Drohnenfirma gepitcht. Überraschungsauftritt von Oliver Kahn bei «Die Höhle der Löwen» – Goalie-Ikone geht leer aus

Drohnenfirma gepitchtÜberraschungsauftritt von Oliver Kahn bei «Die Höhle der Löwen» – Goalie-Ikone geht leer aus

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Ein Zuhause wie kein anderes – das Sammeldorf von Marty und Yelena

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesEin Zuhause wie kein anderes – das Sammeldorf von Marty und Yelena