«Ketamin-Königin»: Netzwerk hinter Matthew Perrys Tod aufgedeckt

Los Angeles, 15.08.24: ANKLAGEN NACH TOD VON «FRIENDS»-STAR Nach dem Drogentod von «Friends»-Star Matthew Perry hat die Staatsanwaltschaft von Los Angeles fünf Personen angeklagt Die Ermittlungen hätten «ein weit verzweigtes kriminelles Untergrundnetzwerk aufgedeckt» Dieses sei «für die Verteilung grosser Mengen Ketamin an Herrn Perry und andere verantwortlich ist» «KETAMIN-KÖNIGIN» Zu diesem Netzwerk habe ein Assistent Perrys gehört, zwei Ärzte sowie eine wichtige Drogenquelle, die als «Ketamin-Königin» bekannt sei Perry war vergangenen Oktober in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden Eine Untersuchung hatte ergeben, dass Perry an den Auswirkungen von Ketamin gestorben war

16.08.2024