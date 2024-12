Droht Prinz Andrew nach neuem Skandal die Ächtung?

Es vergeht kaum ein Jahr, in dem Prinz Andrew nicht in einen Skandal verwickelt ist. Bild: Keystone

Prinz Andrew scheint schon wieder in eine Skandal verwickelt zu sein. Diesmal geht es um einen mutmasslichen chinesischen Spion. Hat der zweitälteste Bruder von König Charles damit den Bogen überspannt?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Andrew soll in einen Skandal um einen mutmasslichen chinesischen Spion verwickelt sein.

Laut britischen Medien soll König Charles über den neuerlichen Skandal seines Bruders total verärgert sein.

«Es ist nur schwer vorstellbar», so Royal-Expertin Jennie Bond im britischen «Mirror», «dass Andrew die Frechheit haben wird, sich zu Weihnachten öffentlich mit der Königsfamilie zu zeigen.» Mehr anzeigen

Er war bekanntermassen der Lieblingssohn von der 2022 verstorbenen Queen Elisabeth II. Und so konnte sich Prinz Andrew in den vergangenen Jahren so manchen Skandal erlauben, ohne dafür wirklich gerade stehen zu müssen.

Aber jetzt könnte der 64-Jährige den Bogen definitiv überspannt haben.

Der Grund für den erneuten Aufruhr um den zweitältesten Bruder von König Charles: seine angeblichen Verbindungen zu einem mutmasslichen chinesischen Spion.

Andrew könnte vom Kirchgang ausgeschlossen werden

Andrew werde möglicherweise, orakelt der englische «Mirror», vom Kirchgang mit der königlichen Familie während den Weihnachtstagen ausgeschlossen.

Von diesem öffentlichen Spaziergang der Royals zum Gottesdienst der St. Mary Magdalene Kirche war der Prinz schon früher einmal ausgeschlossen worden, nachdem er wegen seiner Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein von all seinen royalen Aufgaben zurücktreten musste.

Seither war Prinz Andrew nur noch in Ausnahmefällen in der Öffentlichkeit zu sehen. Von Seiten des Herzog von York gab es zwar immer wieder Versuche, dies ändern zu wollen. Sie verliefen bisher alle erfolglos.

Charles ist verärgert über seinen unbelehrbaren Bruder

Umso grösser scheint jetzt der Ärger von König Charles über den neuerlichen Skandal seines scheinbar unbelehrbaren Bruders zu sein. Er soll vor Wut geschäumt haben.

«Es ist nur schwer vorstellbar», sagt Royal-Expertin Jennie Bond im englischen «Mirror», «dass Andrew die Frechheit haben wird, sich zu Weihnachten öffentlich mit der Königsfamilie zu zeigen.»

Andrew solle zum Wohl der britischen Monarchie die Weihnachtszeit möglichst abseits von Sandringham House verbringen. Auf dem royalen Anwesen in der englischen Grafschaft Norfolk feiert die Königsfamilie traditionell Weihnachten.

Der Bruder des Monarchen sei «zu einer sich wiederholenden Peinlichkeit» für die königliche Familie geworden und «jetzt ist er in eine mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit verwickelt», so Bond weiter.

