  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ganz übel» Dschungel-Kandidatin stichelt gegen Gil Ofarim

dpa

9.1.2026 - 22:46

Dschungel-Kandidatin stichelt gegen Gil Ofarim: «Ganz übel» - Gallery
Dschungel-Kandidatin stichelt gegen Gil Ofarim: «Ganz übel» - Gallery. Gil Ofarim zog sich nach dem «Davidstern-Skandal» aus der Öffentlichkeit zurück, jetzt ist er auf RTL zurück. (Archivbild)

Gil Ofarim zog sich nach dem «Davidstern-Skandal» aus der Öffentlichkeit zurück, jetzt ist er auf RTL zurück. (Archivbild)

Bild: dpa

Dschungel-Kandidatin stichelt gegen Gil Ofarim: «Ganz übel» - Gallery. Nicole Belstler-Boettcher kämpft mit Gil Ofarim um die Dschungelkrone. (Archivbild)

Nicole Belstler-Boettcher kämpft mit Gil Ofarim um die Dschungelkrone. (Archivbild)

Bild: dpa

Dschungel-Kandidatin stichelt gegen Gil Ofarim: «Ganz übel» - Gallery
Dschungel-Kandidatin stichelt gegen Gil Ofarim: «Ganz übel» - Gallery. Gil Ofarim zog sich nach dem «Davidstern-Skandal» aus der Öffentlichkeit zurück, jetzt ist er auf RTL zurück. (Archivbild)

Gil Ofarim zog sich nach dem «Davidstern-Skandal» aus der Öffentlichkeit zurück, jetzt ist er auf RTL zurück. (Archivbild)

Bild: dpa

Dschungel-Kandidatin stichelt gegen Gil Ofarim: «Ganz übel» - Gallery. Nicole Belstler-Boettcher kämpft mit Gil Ofarim um die Dschungelkrone. (Archivbild)

Nicole Belstler-Boettcher kämpft mit Gil Ofarim um die Dschungelkrone. (Archivbild)

Bild: dpa

Die Teilnahme von Musiker Gil Ofarim am RTL-Dschungelcamp sorgt für heftige Reaktionen. Nun wirft ihm auch Kandidatin Belstler-Boettcher Fehlverhalten in der sogenannten Davidstern-Affäre vor.

,

DPA, Redaktion blue News

09.01.2026, 22:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Teilnahme von Gil Ofarim am RTL-Dschungelcamp sorgt bereits im Vorfeld für Kritik.
  • Mit-Camperin Belstler-Boettcher unterstellt Ofarim ein Fehlverhalten in der sogenannten Davidstern-Affäre.
  • Ofarim hatte im Oktober 2021 einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels in einem viral gegangenen Video Antisemitismus vorgeworfen. Die Anschuldigung war jedoch frei erfunden.
Mehr anzeigen

In der Debatte um die Teilnahme von Musiker Gil Ofarim am RTL-Dschungelcamp hat nun auch Mitkandidatin Nicole Belstler-Boettcher den Sänger kritisiert. «Wie er da gelogen hat, das finde ich ganz übel. Für mich sind das Sachen, die kann man nicht machen», sagte die 62-jährige -Schauspielerin («Marienhof») der «Bild»-Zeitung.

Weiter sagte Belstler-Boettcher: «Man kann doch nicht lügen und riskieren, dass jemand seinen Job verliert. Und es ist erst zwei Jahre später herausgekommen. Das ist ein No-Go.»

Davidstern-Affäre sorgte international für Aufsehen

Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen den Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben: Dieser habe ihn aufgefordert, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Die «Davidstern-Affäre» hatte auch international für Aufsehen gesorgt.

Vor dem Landgericht Leipzig legte Ofarim später ein Geständnis ab. Er räumte ein, die Antisemitismusvorwürfe gegen den Hotelmitarbeiter erfunden zu haben und entschuldigte sich. Das Gerichtsverfahren wurde im November 2023 eingestellt. Der Musiker musste als Auflage einen Geldbetrag von 10’000 Euro zahlen. Infolge des Prozesses hatte sich Ofarim weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Ofarim: «Kann nicht in die Vergangenheit gehen»

Die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» beginnt am 23. Januar. An der Teilnahme Ofarims gibt es heftige Kritik. In den sozialen Netzwerken forderten etliche User den Ausschluss Ofarims aus dem Dschungelcamp, einige kündigten sogar einen Boykott der Sendung an. 

RTL verteidigte die Entscheidung in einer Kommentarspalte auf Instagram: «Gil Ofarim hat sich für seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet. Sein Weg umfasst mehr als die damaligen Ereignisse.»

Der Sänger meldete sich ebenfalls in einem Einspieler zur neuen Staffel zu Wort: «Ich kann nicht in die Vergangenheit gehen und Dinge ungeschehen machen. Was ich nur machen kann, ist aufstehen und von vorne anfangen», sagte der 43-Jährige dort.

Ofarim, Sohn des 60er-Jahre-Stars Abi Ofarim, hatte seinen Durchbruch in den späten 1990er Jahren mit einer Foto-Love-Story in der Jugendzeitschrift «Bravo». Damals wurde er mit englischen Popsongs zum Teenie-Star – und legte auch den Grundstein für seine spätere TV-Karriere («Let's Dance», «The Masked Singer»).

«Ich will hier raus! Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!»: So lief Cora Schumachers Dschungelcamp-Ausstieg ab

«Ich will hier raus! Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!»: So lief Cora Schumachers Dschungelcamp-Ausstieg ab

2025 verliess Cora Schumacher das Dschungelcamp vorzeitig. Ein Video zeigt ihren dramatischen Ausstieg. Laut ihr musste sie aus gesundheitlichen Gründen das Handtuch werfen.

23.01.2024

Mehr zum Thema

Fragen bleiben unbeantwortet. Gil Ofarim kehrt mit Video zurück

Fragen bleiben unbeantwortetGil Ofarim kehrt mit Video zurück

Antisemitismus-Vorfall. Kripo und Staatsanwalt ermitteln in der Causa Ofarim

Antisemitismus-VorfallKripo und Staatsanwalt ermitteln in der Causa Ofarim

Meistgelesen

Donald Trump hat der «New York Times» ein Interview gegeben – das ist dabei passiert
Frankreich schaltet Atomkraftwerk ab +++ «So etwas haben wir seit 20 Jahren nicht mehr erlebt»
Erstmals äussert sich der Vater des Bar-Besitzers
Historisch traurig, historisch berührend, historisch verbindend
Proteste im Iran spitzen sich zu – Banken und Moscheen brennen