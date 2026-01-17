Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer Die Basler Fachfrau Betreuung, Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Ariel nimmt am Dschungelcamp teil. Die 22-Jährige sagt über sich: «Ich bin zu 50 Prozent Diva und 50 Prozent Mami.» Sie hat zudem panische Angst vor Tieren. Bild: RTL TV-Reality-Tourist und Altenpfleger Umut Tekin (28) sagt über sein nächstes TV-Abenteuer: «Es wird mit Sicherheit auch im Camp Menschen geben, die sagen: ‹Ich fühle mich von Umut getriggert.›» Bild: RTL «Dschungelprüfungen? Ich esse alles, ich trinke alles, ich schlucke alles und ich krieche überall durch», sagt TV-Bauer Patrick Romer (30) über seine Strategie bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Bild: RTL Die gelernte Drogistin und Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) verfolgt eine klare Strategie in Australien: «Ich bleibe am Feuer sitzen, egal wie unangenehm der Dschungel wird. Ich bin keine Aufgeberin!» Bild: RTL «Ich bin mir sicher, dass ich sehr oft in die Dschungelprüfung gehen werde…», orakelt Flugbegleiterin und Influencerin Eva Benetatou (33). Bild: RTL Sänger Gil Ofarim (43) wurde 2021 bekannt, als er einem Leipziger Hotel antisemitisches Verhalten vorwarf, später jedoch vor Gericht einräumte, dass diese Anschuldigung nicht der Wahrheit entsprach. «Ich habe mein Leben umgekrempelt und an mir gearbeitet», sagt er zu RTL. Bild: RZL Simone Ballack ist Hotelmanagerin und Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack. Die 49- Jährige macht im Vorgeld eine Kampfansage an ihre Dschungelcamp-Konkurrenz: «Alles, was ich mache, will ich auch gewinnen.» Bild: RTL «Ich weiss, wie ich mit der Angst umgehen müsste, wenn sie einen überkommt», behauptet Schauspielerin Mirja du Mont (49) vor dem Einzug ins Dschungelcamp. Bild: RTL Soapdarsteller Stephen Dürr (51, «Unter uns») sagt über sein RTL-Abenteuer: «Der Dschungel ist auch ein mentaler Urlaub für mich, um von meinen Teenager-Töchtern weg zu sein.» Bild: RTL Schauspieler, Buchautor und Unicef-Botschafter Hardy Krüger Jr. (51, «Stauffenberg») freut sich auf Australien, denn dort «kann man einfach mal zeigen, wie man wirklich tickt». Bild: RTL Hubert Fella (57), Produkttest-Legende, freut sich: «Der Dschungel ist ein Ritterschlag. Mehr kannst du nicht erreichen!» Bild: RTL Schauspielerin und Sprecherin Nicole Belstler-Boettcher ist mit 61 Jahren die Dienstälteste im Dschungelcamp 2026. Sie sagt: «Ich bin über 60 und bekomme weniger Rollen. Ich möchte mal wieder im Fernsehen auftauchen.» Bild: RTL Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer Die Basler Fachfrau Betreuung, Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Ariel nimmt am Dschungelcamp teil. Die 22-Jährige sagt über sich: «Ich bin zu 50 Prozent Diva und 50 Prozent Mami.» Sie hat zudem panische Angst vor Tieren. Bild: RTL TV-Reality-Tourist und Altenpfleger Umut Tekin (28) sagt über sein nächstes TV-Abenteuer: «Es wird mit Sicherheit auch im Camp Menschen geben, die sagen: ‹Ich fühle mich von Umut getriggert.›» Bild: RTL «Dschungelprüfungen? Ich esse alles, ich trinke alles, ich schlucke alles und ich krieche überall durch», sagt TV-Bauer Patrick Romer (30) über seine Strategie bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Bild: RTL Die gelernte Drogistin und Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) verfolgt eine klare Strategie in Australien: «Ich bleibe am Feuer sitzen, egal wie unangenehm der Dschungel wird. Ich bin keine Aufgeberin!» Bild: RTL «Ich bin mir sicher, dass ich sehr oft in die Dschungelprüfung gehen werde…», orakelt Flugbegleiterin und Influencerin Eva Benetatou (33). Bild: RTL Sänger Gil Ofarim (43) wurde 2021 bekannt, als er einem Leipziger Hotel antisemitisches Verhalten vorwarf, später jedoch vor Gericht einräumte, dass diese Anschuldigung nicht der Wahrheit entsprach. «Ich habe mein Leben umgekrempelt und an mir gearbeitet», sagt er zu RTL. Bild: RZL Simone Ballack ist Hotelmanagerin und Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack. Die 49- Jährige macht im Vorgeld eine Kampfansage an ihre Dschungelcamp-Konkurrenz: «Alles, was ich mache, will ich auch gewinnen.» Bild: RTL «Ich weiss, wie ich mit der Angst umgehen müsste, wenn sie einen überkommt», behauptet Schauspielerin Mirja du Mont (49) vor dem Einzug ins Dschungelcamp. Bild: RTL Soapdarsteller Stephen Dürr (51, «Unter uns») sagt über sein RTL-Abenteuer: «Der Dschungel ist auch ein mentaler Urlaub für mich, um von meinen Teenager-Töchtern weg zu sein.» Bild: RTL Schauspieler, Buchautor und Unicef-Botschafter Hardy Krüger Jr. (51, «Stauffenberg») freut sich auf Australien, denn dort «kann man einfach mal zeigen, wie man wirklich tickt». Bild: RTL Hubert Fella (57), Produkttest-Legende, freut sich: «Der Dschungel ist ein Ritterschlag. Mehr kannst du nicht erreichen!» Bild: RTL Schauspielerin und Sprecherin Nicole Belstler-Boettcher ist mit 61 Jahren die Dienstälteste im Dschungelcamp 2026. Sie sagt: «Ich bin über 60 und bekomme weniger Rollen. Ich möchte mal wieder im Fernsehen auftauchen.» Bild: RTL

Alle Jahre wieder: Zum 19. Mal kämpfen Promis in der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» um die Dschungelkrone. Mit dabei sind unter anderem Mirja du Mont, Gil Ofarim und die Basler Influencerin Ariel.

Teleschau Bruno Bötschi

Es ist eine schöne TV-Tradition zum Jahresbeginn: Mehrere Promis und Fast-Promis messen sich mitten im australischen Dschungel in allerlei Ekelprüfungen und lassen sich zudem beim Lästern filmen.

Gemeint ist natürlich das RTL-Kultformat «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!», das in seiner 19. Ausgabe wieder den Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin sucht (ab Freitag, 23. Januar, täglich um 20.15 Uhr, bei RTL).

Wer tritt die Nachfolge von Vorjahressiegerin Lilly Becker an?

12 Kandidatinnen und Kandidaten treffen in 17 Live-Shows zur Primetime aufeinander, um es beim Verspeisen unappetitlicher Insekten und in sonstigen einfallsreichen Herausforderungen miteinander aufzunehmen.

Nach dem Start am 23. Januar mit einer dreistündigen Live-Show entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer in den folgenden Tagen per Telefon-Voting, wie es im diesmal so beworbenen «Dschungel-Marathon» weitergeht.

Wer muss in den Dschungel-Prüfungen ran und welche Promis müssen sich aus dem Camp verabschieden? Der grosse Showdown steigt dann im Finale am Sonntag, 8. Februar, 20.15 Uhr, wenn die neue Dschungelkönigin oder der neue Dschungelkönig gekrönt wird.

Mirja du Mont: «Vielleicht bin ich ja die Camp-Mama?»

Mit dabei ist unter anderem Mirja du Mont, die sich laut eigener Aussage zur Teilnahme entschieden hat, um anderen Mut zu machen. Auch über ihre mögliche Rolle im Dschungel hat sich die 49-Jährige schon Gedanken gemacht: «Vielleicht bin ich ja die Camp-Mama?»

Vor dem drohenden Kulturschock hat sie wenig Angst, wie du Mont preisgab. Etwas anderes aber würde sie total stören: «Wenn jemand abgehoben ist.»

Reality-Fans kennen Du Mont vor allem aus dem RTL-Format «Die Verräter». Aus der dritten Staffel der Show ging Mirja du Mont gemeinsam mit Motsi Mabuse und Charlotte Würdig als Siegerin hervor.

Influencerin Ariel aus Basel kämpft um Dschungelkrone

Auch Reality-Darsteller Umut Tekin wird in den Dschungel einziehen. Der 28-Jährige wurde durch Formate wie «Die Bachelorette», «Temptation Island VIP» und «Sommerhaus der Stars» bekannt.

Mit dabei ist auch die Basler Influencerin Ariel (22), die zuerst in «Love Fool» zu sehen war und 2025 mit ihrem Ex-Partner Giuliano bei «Prominent getrennt» antrat. Wenig später war sie ausserdem bei «Are You The One - Realitystars in Love» zu sehen.

Ebenfalls aus der Reality-TV-Welt bekannt sind Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33). Letztere ist in der aktuellen Staffel von «Forsthaus Rampensau» (Joyn) zu sehen. Zwischen den beiden Damen dürfte die Stimmung eiskalt werden. Denn Samiras Ex Serkan Yavuz hat die zweifache Mutter bekanntlich mit Eva Benetatou betrogen.

Auch Patrick Romer (30) wurde durch ein RTL-Datingformat bekannt: 2020 war er in der 16. Staffel der RTL-Show «Bauer sucht Frau» dabei. Sein Liebesglück fand er nach der Show mit Antonia Hemmer. 2022 zog das damalige Paar gemeinsam ins «Sommerhaus der Stars» ein, kurz darauf zerbrach die Beziehung jedoch.

Bekannt, aber auch sehr umstritten: Gil Ofarim

Neben den Stars der Reality-TV-Welt zieht auch ein wirklich bekanntes Gesicht aus der Musikbranche ins Dschungelcamp: Gil Ofarim. Der 42-jährige Rockmusiker schrieb zuletzt 2023 Schlagzeilen, als er sich wegen des Vorwurfs der Verleumdung und falscher Verdächtigungen verantworten musste.

Zuvor hatte er in einem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen den Angestellten eines Leipziger Hotels erhoben. Im Laufe des Prozesses gestand der Künstler eine bewusste Falschaussage ein und bat wegen der falschen Vorwürfe um Entschuldigung. Gegen eine Bussgeldzahlung Ofarims wurde das Verfahren eingestellt.

Ausserdem im RTL-Dschungel dabei sind Simone Ballack (49), Unternehmerin und Ex-Frau von Fussball-Ikone Michael Ballack, sowie Schauspieler Stephen Dürr (51), der 2022 mit seiner Frau Katharina im «Sommerhaus der Stars» zu sehen war.

2025 nahm der ehemalige «Unter uns»-Schauspieler ausserdem bei «Kampf der Realitystars» teil. Den Dschungel-Cast komplettieren Schauspielstar Hardy Krüger (57), Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) und der 57-jährige Produkttester Hubert Fella («Hot oder Schrott»).

Jan Köppen: «Zwei abgebrühte Medienschweine»

Moderiert wird die Sendung abermals von Dschungel-Urgestein Sonja Zietlow, die seit über zwei Jahrzehnten ebenso souverän wie unterhaltsam zwischenmenschliche Dramen, emotionale Ausbrüche und grenzwertige Ekelprüfungen begleitet.

Die Geschehnisse im Camp kommentiert sie mit Jan Köppen, der nun zum vierten Mal dabei ist. «Jetzt weiss ich wirklich, wie es ist», sagt der Moderator im RTL-Interview über seine bisherige Dschungelerfahrung nach drei Staffeln. Wirklich nervös scheint er daher nicht mehr zu sein: «Wir sind beide zwei abgebrühte Medienschweine.»

Sonja Zietlow, die in den Jahren zuvor erst mit Dirk Bach und später mit Daniel Hartwich moderierte, schätzt die Zusammenarbeit mit Köppen: «Wir sind oft von denselben Personen genervt oder mögen dieselben», verrät die 57-Jährige.

Die Vorfreude scheint echt: «Ich liebe diese Wochen. Ich will wissen, was im Camp abgeht, wie die Menschen ticken.» Ein weiteres Urgestein der Show darf natürlich ebenso wenig fehlen: Dr. Bob bereitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie immer physisch und psychisch auf harte Prüfungen und grenzwertige Insektenspeisen vor.

«Wenn die Glut glimmt, lodert der Buschfunk»

Im Anschluss an jede Sendung diskutieren Dragqueen Olivia Jones und TV.-Moderatorin Angela Finger-Erben mit ihren Gästen wie gewohnt im Dschungel-Livetalk «Die Stunde danach» (zum Start am 23. Januar, 23.15 Uhr).

Zu Wort kommen dabei live aus Köln Dschungelexperten, Ex-Kandidaten, Verwandte und prominente Fans. Analysiert werden die Geschehnisse des Tages, wobei so manche Insider-Story ausgepackt werden soll. Oder, wie es in der RTL-Ankündigung heisst: «Wenn im Camp die Glut glimmt, lodert hier der Buschfunk.»

Erwarten dürfen die Fans in diesem Jahr zudem eine völlig neue Show, ebenfalls präsentiert von Angela Finger-Erben und Olivia Jones. Live aus Köln soll «Die Stunde davor» an den beiden Sonntagen (25. Januar und 1. Februar) jeweils um 19.05 Uhr (RTL und RTL+) auf die eigentliche Show vorbereiten.

Versprochen werden exklusive Einblicke, Updates und Insider-Talk. Zu sehen ist das zweite Moderatoren-Duo sogar vor dem offiziellen Start in einer weiteren neuen Sendung: Bereits am Sonntag, 18. Januar, stimmen die beiden in der «Warm-Up-Show» mit Star-Gästen und ersten Liveschaltungen nach Australien auf die anstehende Staffel ein.

Nach dem grossen Finale geht es sogleich weiter, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Baumhaus noch einmal aufeinandertreffen und zurückblicken: «Das grosse Wiedersehen» läuft am Montag, 9. Februar, 20.15 Uhr.

Knapp zwei Wochen später, am Sonntag, 22. Februar, lädt der Sender die Promis abermals ein, um die Geschehnisse in der Primetime-Show «Das Nachspiel» Revue passieren zu lassen. Alle Sendungen sind zugleich auf im Livestream bei RTL+ zu sehen.

Mehr Videos aus dem Ressort