Moderator verrät Details Diese Kandidaten rochen im Dschungel besonders schlimm

Carlotta Henggeler

23.1.2026

Stink-Hitparade Dschungelcamp von Jan Köppen
Stink-Hitparade Dschungelcamp von Jan Köppen. Jan Köppen und Sonja Zietlow bereiten auch 2026 das Dschungelcamp für RTL. In einem Podcast hat Köppen verraten, welcher Dschungelstar der müffeligste war. Es sind …

Jan Köppen und Sonja Zietlow bereiten auch 2026 das Dschungelcamp für RTL. In einem Podcast hat Köppen verraten, welcher Dschungelstar der müffeligste war. Es sind …

Bild: Pascal Bünning/RTL/dpa

Stink-Hitparade Dschungelcamp von Jan Köppen. … der Reality-Star Luigi «Gigi» Birofio …

… der Reality-Star Luigi «Gigi» Birofio …

Bild: zVg

Stink-Hitparade Dschungelcamp von Jan Köppen. … und Influencer Twenty4tim. Er hat 2,7 Millionen Instagram-Follower und sagenhafte 4,9 Millionen TikTok-Anhänger.

… und Influencer Twenty4tim. Er hat 2,7 Millionen Instagram-Follower und sagenhafte 4,9 Millionen TikTok-Anhänger.

Bild: Gerald Matzka/dpa

Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen hat in einem neuen Podcast eklige Details zum TV-Abenteuer in Australien verraten. Er spricht über müffelnde Kandidat*innen und er verrät auch, wer der Stinke-Champs sind. 

Carlotta Henggeler

23.01.2026, 10:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen berichtet im Podcast von teils extremer Geruchsbelastung durch mangelnde Hygiene bei Kandidat*innen.
  • Besonders schlimm sei es 2025 gewesen; Köppen nennt Gigi Birofio und Twenty4Tim als «Stinke-Champions».
  • Die Kombination aus Hitze, Lagerfeuerrauch und fehlender Körperpflege macht auch die Staffel 2026 zur geruchlichen Herausforderung.
  • Das Dschungelcamp-Abenteuer 2026 startet heute, Freitag, 23. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL.
Mehr anzeigen

Jan Köppen moderiert seit 2023 das RTL-Highlight und daher weiss er haargenau, wie die Kandidaten nach ihrer Camp-Zeit am Lagerfeuer riechen: «Das ist abartig. Wenn die da aus dem Camp kommen?», verrät er im Podcast «Café Cringe» der YouTuberin Mirella Precek.

Und ein Jahrgang hat sich von der besonders stinkigen Seite gezeigt …

Jan Köppen: «Die machen da so Katzenwäsche»

Der Grund für die Müffelei im austalischen Dschungelcamp? Die mangelnde Körperpflege.

Dschungelcamp 2026. Darum könnte es für die Schweizerin Ariel schwierig werden

Dschungelcamp 2026Darum könnte es für die Schweizerin Ariel schwierig werden

Das grosse Problem? Der Mix aus extremer Hitze, mangelnder Hygiene und Rauch vom Lagerfeuer sorgt für problematische Bedingungen. Laut «Bild.de» werden in diesem Jahr Temperaturen von bis zu 38 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit erwartet – ein neuer Hitzerekord.

Köppen geht in die Details: «Es gibt so Jahrgänge, die waschen sich gar nicht, und es gibt so Jahrgänge, die kriegen es hin.»

Besonders schlimm sei es bei den Kandidat*innen im Dschungelcamp 2025 gewesen. Köppen ätzt: «Letztes Jahr, die waren eklig!»

Köppen verrät die Namen der Stinke-Champs

Köppen nimmt kein Blatt vor den Mund und erzählt, wer die Stinke-Bosse waren: «Ich glaube, der Schlimmste war in meiner ersten Staffel Gigi. Ich weiss nicht, ob das am Dschungel lag, aber der roch sehr intensiv.»

Mit Gigi meinte er Reality-TV-Darsteller und Influencer Luigi Birofio (26), der 2023 hinter Dschungelkönigin Djamila Rowe auf dem zweiten Platz landete. 

In Köppens Müffel-Liga hat es ein weiterer Influencer geschafft: «Und Twenty4Tim auch!» 

Tim Maximilian Kampmann alias Twenty4Tim war 2024 im Dschungelcamp dabei und wurde Dritter. 

Bei Temperaturen von bis zu 38 Grad an der australischen Ostküste, wo das TV-Camp liegt, dürften es dieses Jahr wohl auch einige Kandidaten der aktuellen Staffel in Köppens berüchtigte Stink-Statistik schaffen.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!

Fr 23.01. 20:15 - 23:15 ∙ RTL ∙ DE 2026 ∙ 180 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht

«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht

Das Historiendrama «Hamnet» erzählt, wie William Shakespeare und seine Frau Agnes einen tragischen Verlust verarbeiten. Mit ruhiger Kraft und überwältigenden Emotionen findet der Film Schönheit in der Trauer.

22.01.2026

Meistgelesen

Odermatt 0,03 Sekunden schneller als von Allmen – gibt's den Schweizer Doppelsieg?
Trump-Minister motzt über Essen in Davos
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig
Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»
Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge – und was dahinter steckt

