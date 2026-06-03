Dua Lipa und Callum Turner haben sich in einer heimlichen Hochzeit das Ja-Wort gegeben. Christoph Soeder/dpa

Dua Lipa und Callum Turner haben sich heimlich das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand offenbar früher als geplant statt – und befeuert nun Spekulationen um Turners mögliche Zukunft als James Bond. Die Gerüchteküche brodelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dua Lipa und Callum Turner haben bereits heimlich standesamtlich geheiratet und feiern Anfang Juni mit rund 300 Gästen eine dreitägige Luxus-Hochzeit in Palermo.

Für die Feier sind exklusive Locations, hohe Sicherheitsvorkehrungen und prominente Gäste wie Elton John, Madonna und Mick Jagger vorgesehen.

Die Hochzeit soll ursprünglich erst für September geplant gewesen sein: Medien spekulieren, dass Turners mögliche Zukunft als James Bond bei der Vorverlegung eine Rolle gespielt haben könnte. Mehr anzeigen

Nach ihrem offenbar bereits vollzogenen standesamtlichen Ja-Wort in London steht nun die grosse Feier in Sizilien an: Popstar Dua Lipa (30) und Schauspieler Callum Turner (36) feiern ihre Hochzeit Anfang Juni mit einem dreitägigen Fest in Palermo. Darüber berichtet unter anderem die «Bild»-Zeitung.

Demnach werden rund 300 Gäste auf Sizilien erwartet. Für die Feierlichkeiten soll zudem ein Sicherheitsaufgebot organisiert werden, das an einen Staatsbesuch erinnert. Die italienische Hafenstadt Palermo befindet sich bereits im Hochzeitsfieber.

Als zentrale Location gilt das renommierte Fünf-Sterne-Hotel Villa Igiea, wo das Brautpaar und zahlreiche Gäste untergebracht sein sollen. Preis für das einfachste Zimmer: 1830 pro Nacht. Auch die Galleria d'Arte Moderna sowie die nahe gelegene Piazza Croce dei Vespri sollen exklusiv für die Feierlichkeiten reserviert worden sein.

Vom 5. Juni an soll während drei Tagen gefeiert werden – mit prominenten Gästen, luxuriösen Schauplätzen und viel italienischem Dolce Vita. Damit dürfte die Hochzeit zu den glamourösesten Promi-Events des Jahres zählen.

Bei der Giga-Party sind unter anderem Sir Elton John, Madonna und Mick Jagger dabei. Und Dua Lipa soll sich in 3 Tagen in nicht weniger als 26 verschiedenen Roben zeigen.

Wurde Hochzeit wegen Bond-Film vorverlegt?

Für die Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner wird offenbar nichts dem Zufall überlassen. Laut Medienberichten gleicht Palermo während der Feierlichkeiten einer Hochsicherheitszone. Die Transfers zwischen Flughafen, Hotel und den verschiedenen Event-Locations sollen streng abgeschirmt werden, um das Brautpaar sowie die prominenten Gäste vor Paparazzi und neugierigen Blicken zu schützen.

Hinter der Organisation des Events steht die italienische Eventplanerin Alessandra Grillo. Sie zählt zu den bekanntesten Hochzeitsplanerinnen des Landes und war unter anderem bereits für die vielbeachtete Hochzeit von Influencerin Chiara Ferragni und Rapper Fedez verantwortlich.

Hochzeit früher als geplant

Wie mehrere Medien berichten, soll die Feier ursprünglich erst im September stattfinden. Nun wollen Dua Lipa und Callum Turner bereits Anfang Juni in Palermo mit Familie und Freunden feiern. Weshalb das Paar die Pläne vorgezogen hat, ist bislang nicht bekannt.

Spekuliert wird allerdings, dass auch Turners berufliche Zukunft eine Rolle spielen könnte.

Der britische Schauspieler wird seit Monaten als möglicher Nachfolger von Daniel Craig für die Rolle des James Bond gehandelt.

Offiziell bestätigt ist dies zwar nicht, doch sein Name taucht in den Diskussionen rund um den nächsten 007-Film regelmässig auf. Ob die Hochzeit tatsächlich mit möglichen Bond-Plänen zusammenhängt, bleibt jedoch reine Spekulation. Derweil brodelt die Gerüchteküche in Hollywood.

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