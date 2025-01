Ein Pizza-Gastronom aus Düsseldorf steht vor Gericht. Er hat seine Pizza «Spezial» mit Kokain ausgeliefert. Uwe Anspach/dpa

In einer Düsseldorfer Pizzeria wurde Kokain als Beilage zu einer Pizza angeboten. Der Pizzabäcker steht nun vor Gericht.

Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Düsseldorfer TV-Koch steht vor Gericht, da er seine «Pizza Spezial» in der Speisekarte falsch beworben und angeblich teurere Zutaten angegeben haben soll, als tatsächlich verwendet wurden.

Die Pizza Nummer 40 wurde mit einer besonderen Zutat geliefert; mit einem halben Gramm Kokain.

Das Ordnungsamt untersuchte das Pizzeria wegen eines Verdachts auf Schwarzarbeit und Verstösse gegen den Jugendschutz. Dabei fanden die Beamten die illegale Zutat. Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt derzeit das Landgericht Düsseldorf: Der Pizzabäcker Stipe R., bekannt für seine frittierte Calzone, steht wegen des gewerbsmässigen Handels mit Betäubungsmitteln vor Gericht. Die Spezialität seiner Pizzeria, die Nummer 40, wurde für 40 Euro mit einer besonderen Zutat serviert – einem halben Gramm Kokain.

Die Ermittlungen begannen, als das Ordnungsamt der Stadt Düsseldorf im März 2024 die Pizzeria wegen Verdachts auf Schwarzarbeit und Verstösse gegen den Jugendschutz kontrollierte.

Dabei stiessen die Beamten auf die illegale Beilage der Pizza. Bei einer späteren Durchsuchung im August 2024 versuchte Stipe R., eine Tasche mit Drogen aus dem Fenster zu werfen, die jedoch von der Polizei aufgefangen wurde.

Insgesamt wurden 1,6 Kilogramm Kokain, 200 Gramm Cannabis und fast 264'000 Euro sichergestellt, berichtet «bild.de».

Gastronom wurde durch TV-Sendung bekannt

Vor Gericht gab Stipe R. über seinen Anwalt zu, Drogen an Freunde und Bekannte verteilt zu haben, bestritt jedoch, dass Kokain in seiner Pizzeria verkauft wurde. Der Anwalt erklärte zudem, dass sich noch weiteres Kokain in den Wänden der Pizzeria befinde und sein Mandant bereit sei, die Verstecke zu zeigen.

Die Pizzeria, die für ihre frittierte Calzone bekannt ist, wurde in der VOX-Sendung «Lege kommt auf den Geschmack» vorgestellt, wo Stipe R. das Rezept als ein Erbe seiner italienischen Mutter beschrieb. Der Pizzabäcker, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, gibt keine Interviews.

Der Prozess, der bis zum 12. Februar angesetzt ist, umfasst fünf Verhandlungstage. Stipe R. drohen bis zu fünf Jahre Haft. Wann die Polizei die Pizzeria erneut durchsuchen wird, ist noch unklar.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr Videos aus dem Ressort