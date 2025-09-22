Hollywood-Star und Ex-Wrestler Dwayne «The Rock» Johnson hat über den schmerzhaftesten Moment seines Lebens gesprochen.
«Der schlimmste Schmerz, den ich je empfunden habe, war, als wir in Hawaii zwangsgeräumt wurden und ich nach Nashville geschickt wurde, um bei meinem Vater zu leben», sagt der 53-Jährige der Zeitung «The New York Times».
Dem Interview zufolge war Johnson 15, als er mit seiner Mutter in Honolulu auf Hawaii lebte und sein Vater für seine Arbeit in den US-Bundesstaat Tennessee gezogen war.
Anblick seiner Mutter hat Johnson «im Herzen wehgetan»
Der «New York Times» zufolge erzählt Johnson mit Tränen in den Augen, wie er und seine Mutter an ihrer Wohnungstür in Honolulu einen Räumungsbescheid fanden.
Der Anblick seiner Mutter habe ihm «im Herzen wehgetan», sagt der Hollywood-Schauspieler.
Dem Bericht zufolge wollte seine Mutter zu ihm und seinem Vater aufs US-Festland nachkommen. Johnson habe bei seiner Ankunft in Tennessee aber realisieren müssen, dass sein Vater vermutlich mit einer anderen Frau lebte.
Dwayne Johnson viele Jahre als Profi-Wrestler
Dwayne Johnson arbeitete – wie schon sein Vater – viele Jahre als Profi-Wrestler. Später spielte er in Action-Filmen wie «Fast & Furious» mit.
Der Schauspieler hatte schon früher darüber gesprochen, dass sein Vater nicht sehr zärtlich gewesen sei. Anfang September erklärte Dwayne Johnson beim Filmfestival Venedig mit Blick auf seinen Vater: «Mit 13 war er obdachlos, daher war seine Fähigkeit zu lieben sehr begrenzt.»
