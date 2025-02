Ein unschlagbares Duo: Dwayne «The Rock» Johnson mit seinem Hund Hobbs. Instagram/therock

Auf Instagram teilt Dwayne «The Rock» Johnson eine traurige Nachricht mit seinen Fans: Sein Hund Hobbs ist gestorben. Der Schauspieler nimmt mit emotionalen Worten Abschied von seinem treuen Freund.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dwayne «The Rock» Johnsons Hund ist tot. Der Schauspieler trauert auf Instagram in einem emotionalen Post um seinen treuen Freund.

Hobbs, wie die französische Bulldogge hiess, sei «still und mutig in der Nacht gegangen».

Der Actionstar fühle sich «wie betäubt von diesem Verlust». Mehr anzeigen

Er ist «The Rock», aber sein Fels in der Brandung war Hobbs: Nein, es geht nicht um Dwayne Johnsons (52) Figur in der «Fast & Furious»-Reihe, sondern um seinen vierbeinigen Freund, eine französische Bulldogge.

Auf Instagram wendet sich der Schauspieler mit einer traurigen Nachricht an seinen Follower*innen, denn Hobbs ist gestorben, wie er mitteilt. Johnsons Familie sei «dankbar, dass er nicht lange gelitten» habe. Hobbs sei «still und mutig in der Nacht gegangen».

Johnsons Zeilen sind erfüllt von tiefer Trauer: «Ich bin wie betäubt von diesem Verlust, aber wir sind so dankbar für jedes Quäntchen reiner Liebe, das er unserer gesamten Familie gegeben hat.»

Der Actionstar teilt dazu eine Reihe von Videos und Bildern, die ihn zusammen mit Hobbs zeigen. Auf dem ersten Clip legt der sonst so harte Muskelprotz seinen Kopf liebevoll auf die schlafende französische Bulldogge.

Im Hintergrund läuft der Country-Klassiker «What's Going on in Your World» von George Strait (72). Johnson erklärt: «Einer meiner Lieblingssongs fühlt sich hier passend an, denn ich frage mich, was in seiner neuen Welt vor sich geht, weil ich weiss, wie es in meiner ist.» Er sei sich nicht sicher, wie Geister funktionieren würden, aber er wünsche sich, dass Hobbs sie ab und zu besuchen komme.

«Das ist einfach herzzerreissend»

Prominente Freunde und Fans sprechen ihr Beileid aus, schicken in den Kommentaren viel Kraft an Johnson. So schickt etwa Schauspieler Jason Momoa (45) mehrere rote Herzen, während Reese Witherspoon (48) schreibt: «Oh, das ist einfach herzzerreissend 💔.»

Die Anteilnahme ist gross. «Ihr kurzes Leben bei uns ist der Preis, den wir für ihre bedingungslose Liebe zahlen», meint eine Followerin. Und Julianne Houg (36) kommentiert: «Packe dich in Liebe ein.»

Bereits vor einigen Jahren musste Johnson einen anderen Verlust verkraften. Damals starb sein Hund Brutus, ebenfalls eine französische Bulldogge, nachdem er einen giftigen Pilz gefressen hatte.

